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Сказочная ель и глицинии: в Ялте преображают общественную зону - РИА Новости Крым, 01.02.2025
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Сказочная ель и глицинии: в Ялте преображают общественную зону
Сказочная ель и глицинии: в Ялте преображают общественную зону - РИА Новости Крым, 01.02.2025
Сказочная ель и глицинии: в Ялте преображают общественную зону
В рамках масштабного озеленения общественной территории на улице Сеченова в Ялте появятся перголы с глициниями, четырехметровая ель, можжевельник, лаванда и... РИА Новости Крым, 01.02.2025
2025-02-01T10:41
2025-02-01T10:41
крым
ялта
благоустройство
янина павленко
общество
природа
цветы
новости крыма
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В рамках масштабного озеленения общественной территории на улице Сеченова в Ялте появятся перголы с глициниями, четырехметровая ель, можжевельник, лаванда и розмарин. Как сообщила в субботу глава города Янина Павленко, эти работы являются заключительным этапом преображения территории по программе "Формирование комфортной городской среды".Также, по ее словам, на объекте высаживают виноград Вичи, ринкоспермум жасминовидный, ели, можжевельник, лаванду, розмарин. Из новинок – черемуха виргинскау Шуберт с необычной темной листвой и зеленым приростом, яблони Недзвецкого, боярышники Пауль Скарлет, вишни мелкопильчатые и другие растения.Все работы по высадке многолетних насаждений в крымских муниципалитетах должны быть завершены до 15 апреля, поручал ранее глава республики Сергей Аксенов. Приоритетные места высадки – центральные улицы, въездные группы, парки, скверы и пустующие участки. Особое внимание курортным городам и поселкам. За дальнейшее содержание саженцев в течение первых трех лет должно отвечать конкретное закрепленное лицо. На обрезку сухостоя определен срок до 1 мая, на подготовку почвы и посев газонной травы – до 20 апреля, выравнивание газонов должны произвести до 1 июня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда завершится благоустройство Массандровского парка в ЯлтеОазис в полупустыне: в арт-кластере "Таврида" будет ландшафтный паркНеонатологи крымского леса: как в Крыму защищают деревья
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крым, ялта, благоустройство, янина павленко, общество, природа, цветы, новости крыма, городская среда
Сказочная ель и глицинии: в Ялте преображают общественную зону

В Ялте на улице Сеченова высаживают глицинии и необычную черемуху

10:41 01.02.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоОзеленение Ялты
Озеленение Ялты
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В рамках масштабного озеленения общественной территории на улице Сеченова в Ялте появятся перголы с глициниями, четырехметровая ель, можжевельник, лаванда и розмарин. Как сообщила в субботу глава города Янина Павленко, эти работы являются заключительным этапом преображения территории по программе "Формирование комфортной городской среды".
"Объект интересный – сложный склон разбит террасами и соединен терренкуром. Задача – максимально добавить тени, поэтому высаживаем лиственные крупномеры, а в местах, где совсем мало земли, создаем новую точку притяжения – перголы с глициниями. Помимо классической, сиреневой, высадим розовую и белую", - написала мэр курорта в своем Telegram-канале.
Также, по ее словам, на объекте высаживают виноград Вичи, ринкоспермум жасминовидный, ели, можжевельник, лаванду, розмарин. Из новинок – черемуха виргинскау Шуберт с необычной темной листвой и зеленым приростом, яблони Недзвецкого, боярышники Пауль Скарлет, вишни мелкопильчатые и другие растения.
"Одной из самых акцентных историй станет абсолютно сказочная ель – высота более 4 метров. 15-летнее дерево обязательно станем наряжать к Новому году. Уже весной нас ждут яркие фотозоны", - пообещала Павленко.
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоОзеленение Ялты
Озеленение Ялты
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Озеленение Ялты
Все работы по высадке многолетних насаждений в крымских муниципалитетах должны быть завершены до 15 апреля, поручал ранее глава республики Сергей Аксенов. Приоритетные места высадки – центральные улицы, въездные группы, парки, скверы и пустующие участки. Особое внимание курортным городам и поселкам.
За дальнейшее содержание саженцев в течение первых трех лет должно отвечать конкретное закрепленное лицо. На обрезку сухостоя определен срок до 1 мая, на подготовку почвы и посев газонной травы – до 20 апреля, выравнивание газонов должны произвести до 1 июня.
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КрымЯлтаБлагоустройствоЯнина ПавленкоОбществоПриродаЦветыНовости КрымаГородская среда
 
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