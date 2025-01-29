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Аксенов пригрозил выговорами главам крымских муниципалитетов - РИА Новости Крым, 29.01.2025
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Аксенов пригрозил выговорами главам крымских муниципалитетов
Аксенов пригрозил выговорами главам крымских муниципалитетов - РИА Новости Крым, 29.01.2025
Аксенов пригрозил выговорами главам крымских муниципалитетов
Глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал депутатам местных советов принять решения о привлечении к дисциплинарной ответственности мэров трех крымских городов и... РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T16:52
2025-01-29T16:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал депутатам местных советов принять решения о привлечении к дисциплинарной ответственности мэров трех крымских городов и четырех районов. Об этом руководитель республики написал в среду в своем Telegram-канале.В этой связи принято решение обратиться к депутатам городских и районных советов с рекомендацией инициировать вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности и объявлении выговоров главам администраций Симферополя, Керчи, Евпатории, Симферопольского, Сакского, Советского, Первомайского районов."Снятие взысканий будет возможно, только если по конкретному направлению все вопросы закрыты", – добавил глава региона.При этом он поставил сроки для устранения недочетов. В частности, все работы по высадке многолетних насаждений должны быть завершены до 15 апреля.На обрезку сухостоя определен срок до 1 мая, на подготовку почвы и посев газонной травы – до 20 апреля, выравнивание газонов должны произвести до 1 июня, паспортизацию дорог – до конца февраля, чтобы с 1 марта приступить к их грейдированию. Промежуточные итоги по всем поставленным задачам будут подводиться еженедельно.Чиновникам Феодосии ранее была дана неделя на устранение проблем с грейдированием дорог в населенных пунктах региона. В противном случае ответственных также ждет дисциплинарное взыскание, заявлял Аксенов 22 января.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал три главные проблемы КрымаАксенов пригрозил взысканиями мэрам городов КрымаАксенов объявил выговор мэру Феодосии
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сергей аксенов, симферополь, керчь, евпатория, симферопольский район, сакский район, советский район, первомайский район, новости крыма, крым
Аксенов пригрозил выговорами главам крымских муниципалитетов

Аксенов обратился к депутатам для объявления выговоров главам крымских муниципалитетов

16:52 29.01.2025 (обновлено: 16:53 29.01.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма обратился к депутатам для объявления выговоров главам администраций крымских муниципалитетов
Глава Крыма обратился к депутатам для объявления выговоров главам администраций крымских муниципалитетов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал депутатам местных советов принять решения о привлечении к дисциплинарной ответственности мэров трех крымских городов и четырех районов. Об этом руководитель республики написал в среду в своем Telegram-канале.

"Анализ деятельности муниципалитетов за 2024 год и январь 2025 года показывает, что работа по саночистке и уборке, обрезке сухостоя, озеленению, благоустройству общественных и дворовых территорий, содержанию дорог, размещению информационных стендов в подъездах МКД выстроена не везде", – констатировал Аксенов.

В этой связи принято решение обратиться к депутатам городских и районных советов с рекомендацией инициировать вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности и объявлении выговоров главам администраций Симферополя, Керчи, Евпатории, Симферопольского, Сакского, Советского, Первомайского районов.
"Снятие взысканий будет возможно, только если по конкретному направлению все вопросы закрыты", – добавил глава региона.
При этом он поставил сроки для устранения недочетов. В частности, все работы по высадке многолетних насаждений должны быть завершены до 15 апреля.
"Приоритетные места высадки – центральные улицы, въездные группы, парки, скверы и пустующие участки. Особое внимание курортным городам и поселкам. За дальнейшее содержание саженцев в течение первых трех лет должно отвечать конкретное закрепленное лицо", – подчеркнул Аксенов.
На обрезку сухостоя определен срок до 1 мая, на подготовку почвы и посев газонной травы – до 20 апреля, выравнивание газонов должны произвести до 1 июня, паспортизацию дорог – до конца февраля, чтобы с 1 марта приступить к их грейдированию. Промежуточные итоги по всем поставленным задачам будут подводиться еженедельно.
Чиновникам Феодосии ранее была дана неделя на устранение проблем с грейдированием дорог в населенных пунктах региона. В противном случае ответственных также ждет дисциплинарное взыскание, заявлял Аксенов 22 января.
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