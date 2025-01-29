https://crimea.ria.ru/20250129/aksenov-prigrozil-obyavleniem-vygovorov-glavam-krymskikh-munitsipalitetov-1143776466.html

Аксенов пригрозил выговорами главам крымских муниципалитетов

Аксенов пригрозил выговорами главам крымских муниципалитетов - РИА Новости Крым, 29.01.2025

Аксенов пригрозил выговорами главам крымских муниципалитетов

Глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал депутатам местных советов принять решения о привлечении к дисциплинарной ответственности мэров трех крымских городов и... РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T16:52

2025-01-29T16:52

2025-01-29T16:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал депутатам местных советов принять решения о привлечении к дисциплинарной ответственности мэров трех крымских городов и четырех районов. Об этом руководитель республики написал в среду в своем Telegram-канале.В этой связи принято решение обратиться к депутатам городских и районных советов с рекомендацией инициировать вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности и объявлении выговоров главам администраций Симферополя, Керчи, Евпатории, Симферопольского, Сакского, Советского, Первомайского районов."Снятие взысканий будет возможно, только если по конкретному направлению все вопросы закрыты", – добавил глава региона.При этом он поставил сроки для устранения недочетов. В частности, все работы по высадке многолетних насаждений должны быть завершены до 15 апреля.На обрезку сухостоя определен срок до 1 мая, на подготовку почвы и посев газонной травы – до 20 апреля, выравнивание газонов должны произвести до 1 июня, паспортизацию дорог – до конца февраля, чтобы с 1 марта приступить к их грейдированию. Промежуточные итоги по всем поставленным задачам будут подводиться еженедельно.Чиновникам Феодосии ранее была дана неделя на устранение проблем с грейдированием дорог в населенных пунктах региона. В противном случае ответственных также ждет дисциплинарное взыскание, заявлял Аксенов 22 января.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал три главные проблемы КрымаАксенов пригрозил взысканиями мэрам городов КрымаАксенов объявил выговор мэру Феодосии

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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