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Аксенов объявил выговор мэру Феодосии - РИА Новости Крым, 15.05.2024
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Аксенов объявил выговор мэру Феодосии
Аксенов объявил выговор мэру Феодосии - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Аксенов объявил выговор мэру Феодосии
Жители двух многоквартирных домов в Феодосии с 2014 года добиваются подключения к сетям газоснабжения. Они обратились с жалобой к главе республики, написал... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T16:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Жители двух многоквартирных домов в Феодосии с 2014 года добиваются подключения к сетям газоснабжения. Они обратились с жалобой к главе республики, написал Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.По словам главы Республики Крым, эта ситуация – яркий пример бездушия чиновников, которые знали о проблеме, но ничего не сделали для ее решения. Он поручил главе администрации Феодосии срочно разобраться с этим вопросом.Он принес извинения жителям и заверил, что в ближайшее время ситуация изменится в лучшую сторону.Крымчане стали чаще обращаться на личные страницы главы региона с жалобами на качество медицинского обслуживания, заявил он. По словам Сергея Аксенова, для контроля над ситуацией в республике будут проходить еженедельные рабочие совещания.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов и Развожаев отметили героизм моряков-черноморцевВ Крыму подрядчик оштрафован за срыв работ на объекте водоотведенияАксенов назвал стоимость реконструкции исторического центра Алупки
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крым, игорь ткаченко, феодосия, новости крыма, сергей аксенов, газ, газоснабжение, общество, городская среда
Аксенов объявил выговор мэру Феодосии

Аксенов объявил выговор мэру Феодосии

16:22 15.05.2024 (обновлено: 16:31 15.05.2024)
 
© РИА Новости . Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанкГазовая компрессорная станция
Газовая компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Александр Мазуркевич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Жители двух многоквартирных домов в Феодосии с 2014 года добиваются подключения к сетям газоснабжения. Они обратились с жалобой к главе республики, написал Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
"Жители многоквартирных домов № 13 и 13Б по улице Габрусева города Феодосии обратились с просьбой о помощи. Строительство их домов началось еще в 2014 году, но в них до сих пор отсутствует газоснабжение. Обращения к уполномоченным лицам никакого результата не приносили", - говорится в сообщении.
По словам главы Республики Крым, эта ситуация – яркий пример бездушия чиновников, которые знали о проблеме, но ничего не сделали для ее решения. Он поручил главе администрации Феодосии срочно разобраться с этим вопросом.
"Главе администрации Феодосии Игорю Николаевичу Ткаченко объявлен выговор за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. Лично дал поручение Ткаченко выехать на место и объясниться с людьми. Еще два подобных выговора, и ему придется искать новое место работы", - пригрозил Аксенов.
Он принес извинения жителям и заверил, что в ближайшее время ситуация изменится в лучшую сторону.
Крымчане стали чаще обращаться на личные страницы главы региона с жалобами на качество медицинского обслуживания, заявил он. По словам Сергея Аксенова, для контроля над ситуацией в республике будут проходить еженедельные рабочие совещания.
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КрымИгорь ТкаченкоФеодосияНовости КрымаСергей АксеновГазГазоснабжениеОбществоГородская среда
 
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