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Аксенов объявил выговор мэру Феодосии

Аксенов объявил выговор мэру Феодосии - РИА Новости Крым, 15.05.2024

Аксенов объявил выговор мэру Феодосии

Жители двух многоквартирных домов в Феодосии с 2014 года добиваются подключения к сетям газоснабжения. Они обратились с жалобой к главе республики, написал... РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T16:22

2024-05-15T16:22

2024-05-15T16:31

крым

игорь ткаченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Жители двух многоквартирных домов в Феодосии с 2014 года добиваются подключения к сетям газоснабжения. Они обратились с жалобой к главе республики, написал Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.По словам главы Республики Крым, эта ситуация – яркий пример бездушия чиновников, которые знали о проблеме, но ничего не сделали для ее решения. Он поручил главе администрации Феодосии срочно разобраться с этим вопросом.Он принес извинения жителям и заверил, что в ближайшее время ситуация изменится в лучшую сторону.Крымчане стали чаще обращаться на личные страницы главы региона с жалобами на качество медицинского обслуживания, заявил он. По словам Сергея Аксенова, для контроля над ситуацией в республике будут проходить еженедельные рабочие совещания.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов и Развожаев отметили героизм моряков-черноморцевВ Крыму подрядчик оштрафован за срыв работ на объекте водоотведенияАксенов назвал стоимость реконструкции исторического центра Алупки

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2024

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крым, игорь ткаченко, феодосия, новости крыма, сергей аксенов, газ, газоснабжение, общество, городская среда