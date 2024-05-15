Аксенов объявил выговор мэру Феодосии
Аксенов объявил выговор мэру Феодосии
16:22 15.05.2024 (обновлено: 16:31 15.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Жители двух многоквартирных домов в Феодосии с 2014 года добиваются подключения к сетям газоснабжения. Они обратились с жалобой к главе республики, написал Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
"Жители многоквартирных домов № 13 и 13Б по улице Габрусева города Феодосии обратились с просьбой о помощи. Строительство их домов началось еще в 2014 году, но в них до сих пор отсутствует газоснабжение. Обращения к уполномоченным лицам никакого результата не приносили", - говорится в сообщении.
По словам главы Республики Крым, эта ситуация – яркий пример бездушия чиновников, которые знали о проблеме, но ничего не сделали для ее решения. Он поручил главе администрации Феодосии срочно разобраться с этим вопросом.
"Главе администрации Феодосии Игорю Николаевичу Ткаченко объявлен выговор за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. Лично дал поручение Ткаченко выехать на место и объясниться с людьми. Еще два подобных выговора, и ему придется искать новое место работы", - пригрозил Аксенов.
Он принес извинения жителям и заверил, что в ближайшее время ситуация изменится в лучшую сторону.
Крымчане стали чаще обращаться на личные страницы главы региона с жалобами на качество медицинского обслуживания, заявил он. По словам Сергея Аксенова, для контроля над ситуацией в республике будут проходить еженедельные рабочие совещания.
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