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Аксенов и Развожаев отметили героизм моряков-черноморцев - РИА Новости Крым, 13.05.2024
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Аксенов и Развожаев отметили героизм моряков-черноморцев
Аксенов и Развожаев отметили героизм моряков-черноморцев - РИА Новости Крым, 13.05.2024
Аксенов и Развожаев отметили героизм моряков-черноморцев
Глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравили моряков с днем Черноморского флота России и отметили их вклад в защиту... РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T09:57
2024-05-13T09:57
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
сергей аксенов
михаил развожаев
севастополь
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравили моряков с днем Черноморского флота России и отметили их вклад в защиту полуострова от угроз.Он также напомнил о подвигах черноморцев, защищавших южные рубежи России со времен Екатерины II до наших дней и о блестящих победах легендарных русских флотоводцев – Федора Ушакова, Владимира Корнилова, Михаила Лазарева, Павла Нахимова.В свою очередь Михаил Развожаев подчеркнул, что Черноморский флот - самый молодой среди всех российских флотов, но один из самых закаленных в боях - является ровесником Севастополя. Губернатор также напомнил о недавнем присвоении звания почетных граждан города-героя адмиралам Игорю Касатонову и Александру Витко."Такой же твердостью обладают и все моряки ЧФ РФ, которые сейчас участвуют в специальной военной операции. Наследники героев, хранители славных черноморских традиций сражаются за Севастополь и всю нашу страну", - написал губернатор.Читайте также на РИА Новости Крым:День Черноморского флота России: история и современностьОт эскадры в Ахтиарской бухте до стратегического объединения ВМФ РоссииЗа отвагу и героизм: Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" героям СВО
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чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, сергей аксенов, михаил развожаев, севастополь, крым, новости крыма
Аксенов и Развожаев отметили героизм моряков-черноморцев

В Крыму поздравили военных моряков с днем Черноморского флота России

09:57 13.05.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевЧерноморский флот
Черноморский флот
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравили моряков с днем Черноморского флота России и отметили их вклад в защиту полуострова от угроз.
"Сегодня моряки-черноморцы, верные традициям своих прославленных предшественников, достойно выполняют свой долг в ходе специальной военной операции, демонстрируют воинскую доблесть, высокий профессионализм, мужество и героизм. Черноморский флот вносит неоценимый вклад в разгром врага, в защиту крымчан от угроз", - написал в своем Telegam-канале Аксенов.
Он также напомнил о подвигах черноморцев, защищавших южные рубежи России со времен Екатерины II до наших дней и о блестящих победах легендарных русских флотоводцев – Федора Ушакова, Владимира Корнилова, Михаила Лазарева, Павла Нахимова.
В свою очередь Михаил Развожаев подчеркнул, что Черноморский флот - самый молодой среди всех российских флотов, но один из самых закаленных в боях - является ровесником Севастополя. Губернатор также напомнил о недавнем присвоении звания почетных граждан города-героя адмиралам Игорю Касатонову и Александру Витко.
"Такой же твердостью обладают и все моряки ЧФ РФ, которые сейчас участвуют в специальной военной операции. Наследники героев, хранители славных черноморских традиций сражаются за Севастополь и всю нашу страну", - написал губернатор.
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ЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Армия и флотСергей АксеновМихаил РазвожаевСевастопольКрымНовости Крыма
 
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