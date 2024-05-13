https://crimea.ria.ru/20240513/aksenov-i-razvozhaev-otmetili-geroizm-moryakov-chernomortsev-1137228547.html

Аксенов и Развожаев отметили героизм моряков-черноморцев

Аксенов и Развожаев отметили героизм моряков-черноморцев - РИА Новости Крым, 13.05.2024

Аксенов и Развожаев отметили героизм моряков-черноморцев

Глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравили моряков с днем Черноморского флота России и отметили их вклад в защиту... РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T09:57

2024-05-13T09:57

2024-05-13T09:57

чф рф (черноморский флот российской федерации)

армия и флот

сергей аксенов

михаил развожаев

севастополь

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравили моряков с днем Черноморского флота России и отметили их вклад в защиту полуострова от угроз.Он также напомнил о подвигах черноморцев, защищавших южные рубежи России со времен Екатерины II до наших дней и о блестящих победах легендарных русских флотоводцев – Федора Ушакова, Владимира Корнилова, Михаила Лазарева, Павла Нахимова.В свою очередь Михаил Развожаев подчеркнул, что Черноморский флот - самый молодой среди всех российских флотов, но один из самых закаленных в боях - является ровесником Севастополя. Губернатор также напомнил о недавнем присвоении звания почетных граждан города-героя адмиралам Игорю Касатонову и Александру Витко."Такой же твердостью обладают и все моряки ЧФ РФ, которые сейчас участвуют в специальной военной операции. Наследники героев, хранители славных черноморских традиций сражаются за Севастополь и всю нашу страну", - написал губернатор.Читайте также на РИА Новости Крым:День Черноморского флота России: история и современностьОт эскадры в Ахтиарской бухте до стратегического объединения ВМФ РоссииЗа отвагу и героизм: Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" героям СВО

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чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, сергей аксенов, михаил развожаев, севастополь, крым, новости крыма