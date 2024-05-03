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Адмиралы ЧФ Витко и Касатонов стали почетными гражданами Севастополя
Адмиралы ЧФ Витко и Касатонов стали почетными гражданами Севастополя - РИА Новости Крым, 03.05.2024
Адмиралы ЧФ Витко и Касатонов стали почетными гражданами Севастополя
Адмиралы Черноморского флота Игорь Касатонов и Александр Витко стали почетными гражданами города-героя Севастополя. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T17:20
2024-05-03T17:20
2024-05-03T17:20
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чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Адмиралы Черноморского флота Игорь Касатонов и Александр Витко стали почетными гражданами города-героя Севастополя. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Адмирал Игорь Касатонов возглавлял Черноморский флот в 1991-1992 годах. По словам Развожаева, после распада Советского Союза, при образовании СНГ, украинский президент потребовал, чтобы военные приняли новую присягу, однако Касатонов запретил подчиненным это делать. Таким образом, он сохранил Черноморский флот за Россией."Он всегда говорил, что офицер присягает единожды, что Севастополь — русский город, что Россия — правопреемница СССР, а значит, и Черноморский флот — российский", - отметил губернатор.Адмирал Александр Витко был командующим Черноморским флотом с 2013 по 2018 годы. Он принимал активное участие в событиях Русской весны.Как уточнил Развожаев, наградят адмиралов во время празднования Дня города.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, крым, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, михаил развожаев, новости, новости крыма
Адмиралы ЧФ Витко и Касатонов стали почетными гражданами Севастополя
Два бывших командующих ЧФ стали почетными гражданами Севастополя - Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Адмиралы Черноморского флота Игорь Касатонов и Александр Витко стали почетными гражданами города-героя Севастополя. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"Поздравляю Игоря Владимировича Касатонова и Александра Викторовича Витко с присвоением звания "Почетный гражданин города-героя Севастополя". С инициативой о присвоении этого заслуженного звания мы выступили вместе с председателем Законодательного собрания Владимиром Немцевым. И сегодня депутаты единогласно проголосовали "за", - рассказал он.
Адмирал Игорь Касатонов возглавлял Черноморский флот в 1991-1992 годах. По словам Развожаева, после распада Советского Союза, при образовании СНГ, украинский президент потребовал, чтобы военные приняли новую присягу, однако Касатонов запретил подчиненным это делать. Таким образом, он сохранил Черноморский флот за Россией.
"Он всегда говорил, что офицер присягает единожды, что Севастополь — русский город, что Россия — правопреемница СССР, а значит, и Черноморский флот — российский", - отметил губернатор.
Адмирал Александр Витко был командующим Черноморским флотом с 2013 по 2018 годы. Он принимал активное участие в событиях Русской весны.
Как уточнил Развожаев, наградят адмиралов во время празднования Дня города.