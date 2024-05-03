https://crimea.ria.ru/20240503/admiraly-chf-vitko-i-kasatonov-stali-pochetnymi-grazhdanami-sevastopolya-1137028736.html

Адмиралы ЧФ Витко и Касатонов стали почетными гражданами Севастополя

Адмиралы ЧФ Витко и Касатонов стали почетными гражданами Севастополя - РИА Новости Крым, 03.05.2024

Адмиралы ЧФ Витко и Касатонов стали почетными гражданами Севастополя

Адмиралы Черноморского флота Игорь Касатонов и Александр Витко стали почетными гражданами города-героя Севастополя. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 03.05.2024

2024-05-03T17:20

2024-05-03T17:20

2024-05-03T17:20

севастополь

крым

чф рф (черноморский флот российской федерации)

армия и флот

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Адмиралы Черноморского флота Игорь Касатонов и Александр Витко стали почетными гражданами города-героя Севастополя. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Адмирал Игорь Касатонов возглавлял Черноморский флот в 1991-1992 годах. По словам Развожаева, после распада Советского Союза, при образовании СНГ, украинский президент потребовал, чтобы военные приняли новую присягу, однако Касатонов запретил подчиненным это делать. Таким образом, он сохранил Черноморский флот за Россией."Он всегда говорил, что офицер присягает единожды, что Севастополь — русский город, что Россия — правопреемница СССР, а значит, и Черноморский флот — российский", - отметил губернатор.Адмирал Александр Витко был командующим Черноморским флотом с 2013 по 2018 годы. Он принимал активное участие в событиях Русской весны.Как уточнил Развожаев, наградят адмиралов во время празднования Дня города.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, крым, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, михаил развожаев, новости, новости крыма