https://crimea.ria.ru/20240618/dmitriyu-kiselevu-vruchili-orden-1138188057.html
Дмитрию Киселеву вручили орден
Дмитрию Киселеву вручили орден - РИА Новости Крым, 18.06.2024
Дмитрию Киселеву вручили орден
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву орден "За заслуги перед... РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T12:35
2024-06-18T12:35
2024-06-18T12:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву орден "За заслуги перед Московской областью" I степени. Об этом сообщает РИА Новости.По словам губернатора Подмосковья, самое тесное общение с Киселевым у него было именно как с жителем Подмосковья, когда тот обратился за помощью для команды центра детского мотокросса - им для поездок на соревнования нужен был новый автобус."Андрей Юрьевич тогда откликнулся и подарил этой секции роскошный автобус с надписью "Подарок глав региона Московской области", - сказал Киселев.Постановлением губернатора Московской области Киселеву вручили орден "За заслуги перед Московской областью" I степени за всестороннее освещение развития Подмосковья.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин Шкаплеров получил свою звезду на Аллее космонавтовПутин подписал указы о присуждении Государственных премий РФСотрудники "Россия сегодня" в Крыму получили государственные награды
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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россия, новости, подмосковье, андрей воробьев, дмитрий киселев, миа "россия сегодня", награды
Дмитрию Киселеву вручили орден
Киселева наградили орденом "За заслуги перед Московской областью" I степени
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву орден "За заслуги перед Московской областью" I степени. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам губернатора Подмосковья, самое тесное общение с Киселевым у него было именно как с жителем Подмосковья, когда тот обратился за помощью для команды центра детского мотокросса - им для поездок на соревнования нужен был новый автобус.
"Андрей Юрьевич тогда откликнулся и подарил этой секции роскошный автобус с надписью "Подарок глав региона Московской области", - сказал Киселев.
"Стиль Киселева заметный, убедительный, я по себе знаю, что убедительно можно говорить только тогда, когда веришь, когда говоришь правду... Дмитрий Константинович, я уверен, что вы и ваша команда отстаивает наши интересы, нашей любимой страны, честно от всей души и всем сердцем. Хочу вас поблагодарить и вручить награду скромную", - сказал Воробьев.
Постановлением губернатора Московской области Киселеву вручили орден "За заслуги перед Московской областью" I степени за всестороннее освещение развития Подмосковья.
"Мы говорим на одном языке и желаем вам гарантировать процветание такого сложного региона и в будущем", - подытожил Киселев.
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