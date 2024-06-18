https://crimea.ria.ru/20240618/dmitriyu-kiselevu-vruchili-orden-1138188057.html

Дмитрию Киселеву вручили орден

Дмитрию Киселеву вручили орден - РИА Новости Крым, 18.06.2024

Дмитрию Киселеву вручили орден

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву орден "За заслуги перед... РИА Новости Крым, 18.06.2024

2024-06-18T12:35

2024-06-18T12:35

2024-06-18T12:35

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миа "россия сегодня"

награды

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву орден "За заслуги перед Московской областью" I степени. Об этом сообщает РИА Новости.По словам губернатора Подмосковья, самое тесное общение с Киселевым у него было именно как с жителем Подмосковья, когда тот обратился за помощью для команды центра детского мотокросса - им для поездок на соревнования нужен был новый автобус."Андрей Юрьевич тогда откликнулся и подарил этой секции роскошный автобус с надписью "Подарок глав региона Московской области", - сказал Киселев.Постановлением губернатора Московской области Киселеву вручили орден "За заслуги перед Московской областью" I степени за всестороннее освещение развития Подмосковья.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин Шкаплеров получил свою звезду на Аллее космонавтовПутин подписал указы о присуждении Государственных премий РФСотрудники "Россия сегодня" в Крыму получили государственные награды

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, подмосковье, андрей воробьев, дмитрий киселев, миа "россия сегодня", награды