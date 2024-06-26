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Обрыв контактной сети - что с троллейбусами в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.06.2024
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Обрыв контактной сети - что с троллейбусами в Севастополе
Обрыв контактной сети - что с троллейбусами в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.06.2024
Обрыв контактной сети - что с троллейбусами в Севастополе
В Севастополе произошел сбой в движении троллейбусов. Об этом сообщает Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. РИА Новости Крым, 26.06.2024
2024-06-26T18:01
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севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе произошел сбой в движении троллейбусов. Об этом сообщает Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Специалисты Севэлектроавтотранса принимают меры по восстановлению стабильной работы наземного электрического транспорта.
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севастополь, транспорт, троллейбус, крым, новости крыма
Обрыв контактной сети - что с троллейбусами в Севастополе

В Севастополе произошел сбой в движении троллейбусов

18:01 26.06.2024
 
© Telegram Дептранс СевастополяТроллейбус в Севастополе
Троллейбус в Севастополе
© Telegram Дептранс Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе произошел сбой в движении троллейбусов. Об этом сообщает Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"В районе 5 км Балаклавского шоссе по направлению движения в Севастополь произошел обрыв контактной сети. Наблюдаются сбои в движении троллейбусов маршрутов № 12, 14, 17, 20, а также небольшие затруднения в движении других транспортных средств на данном участке", - говорится в сообщении.
Специалисты Севэлектроавтотранса принимают меры по восстановлению стабильной работы наземного электрического транспорта.
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