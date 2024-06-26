https://crimea.ria.ru/20240626/obryv-kontaktnoy-seti---chto-s-trolleybusami-v-sevastopole-1138385804.html

Обрыв контактной сети - что с троллейбусами в Севастополе

Обрыв контактной сети - что с троллейбусами в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.06.2024

Обрыв контактной сети - что с троллейбусами в Севастополе

В Севастополе произошел сбой в движении троллейбусов. Об этом сообщает Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. РИА Новости Крым, 26.06.2024

2024-06-26T18:01

2024-06-26T18:01

2024-06-26T18:01

севастополь

транспорт

троллейбус

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе произошел сбой в движении троллейбусов. Об этом сообщает Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Специалисты Севэлектроавтотранса принимают меры по восстановлению стабильной работы наземного электрического транспорта.

https://crimea.ria.ru/20240626/pod-bakhchisaraem-avtomobil-upal-s-dorogi-v-ovrag-1138383682.html

севастополь

крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, транспорт, троллейбус, крым, новости крыма