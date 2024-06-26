https://crimea.ria.ru/20240626/obryv-kontaktnoy-seti---chto-s-trolleybusami-v-sevastopole-1138385804.html
Обрыв контактной сети - что с троллейбусами в Севастополе
Обрыв контактной сети - что с троллейбусами в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.06.2024
Обрыв контактной сети - что с троллейбусами в Севастополе
В Севастополе произошел сбой в движении троллейбусов. Об этом сообщает Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. РИА Новости Крым, 26.06.2024
2024-06-26T18:01
2024-06-26T18:01
2024-06-26T18:01
севастополь
транспорт
троллейбус
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/15/1136728926_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_546bec4000a4bc856515b4b2023823f5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе произошел сбой в движении троллейбусов. Об этом сообщает Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Специалисты Севэлектроавтотранса принимают меры по восстановлению стабильной работы наземного электрического транспорта.
https://crimea.ria.ru/20240626/pod-bakhchisaraem-avtomobil-upal-s-dorogi-v-ovrag-1138383682.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/15/1136728926_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_22a861341a10c8fad2ac1c8e6d85ef4c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, транспорт, троллейбус, крым, новости крыма
Обрыв контактной сети - что с троллейбусами в Севастополе
В Севастополе произошел сбой в движении троллейбусов