https://crimea.ria.ru/20240626/teflonovyy-mark-chego-zhdat-ot-novogo-genseka-nato-1138380688.html

"Тефлоновый Марк": чего ждать от нового генсека НАТО

"Тефлоновый Марк": чего ждать от нового генсека НАТО - РИА Новости Крым, 26.06.2024

"Тефлоновый Марк": чего ждать от нового генсека НАТО

С назначением на пост генсека НАТО бывшего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте политика в отношении России и конфликта на Украине останется прежней. НАТО – РИА Новости Крым, 26.06.2024

2024-06-26T15:14

2024-06-26T15:14

2024-06-26T15:26

алексей анпилогов

марк рютте

нато

политика

россия

сша

мнения

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/09/1122623527_0:143:3077:1873_1920x0_80_0_0_b5a49f72777fc222d43d0e4ab28f7752.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. С назначением на пост генсека НАТО бывшего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте политика в отношении России и конфликта на Украине останется прежней. НАТО – организация, созданная для обслуживания интересов США и является продолжением их военной машины, поэтому на должность генсека выбран "беспозвоночный" и "комфортный" Вашингтону человек. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.Ранее сообщалось, что следующим генеральным секретарем НАТО станет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, послы НАТО утвердили его в качестве нового генсека.Штаты будут использовать Рютте"Генсек НАТО – это человек, который, в первую очередь, договаривается между членами НАТО относительно той или иной политики, которая, в свою очередь, определяется фактическим руководством блока. А фактическое руководство - это Соединенные Штаты Америки, их позиция. НАТО по факту является продолжением американской армии", - сказал Анпилогов.Америка дает наибольшие взносы в бюджет НАТО и использует альянс в своих интересах. Поэтому ждать каких-то "чудес" с новым назначением не стоит, считает политолог.Более того, сейчас к власти в Нидерландах пришла оппозиция, и "путем длительных изнуряющих переговоров с партией Рютте, она согласилась на то, чтобы новое правительство возглавил министр из кабинета Рютте. "Получается, что он сам уйдет, а его партия останется у власти, хотя она проиграла", объяснил Анпилогов."Если бы Рютте не был комфортным, управляемым, его бы не ставили на этот пост, который как раз предполагает проведение консенсусной процедуры, увязывания позиций под конкретные вводные, которые поступают из США", - заключил политолог.Эскалации конфликта на Украине не будетТакже с новым назначением вполне ожидаемо продолжение той политики, которую НАТО сейчас ведет на Украине, считает политолог.По его словам, "чудес ждать не нужно", новый генсек НАТО продолжит существующую политику альянса.При этом эксперт подчеркнул, что ужесточение политики альянса в отношении военного конфликта на Украине не будет, поскольку "эскалация достигла своего пика". Еще большая эскалация чревата "переходом конфликта в открытое столкновение, скорее всего, с применением всех видов вооружений, включая ядерное оружие. Но это уже не в интересах США".В 2014 году Рютте на посту премьера Нидерландов поддержал введение европейских санкций в отношении России из-за кризиса на Украине и впоследствии заявлял о необходимости их продления и ужесточения.Ранее сообщалось, что Йенс Столтенберг после теракта в Севастополе с использованием ракет ATACMS повторил свою позицию о том, что военная помощь НАТО Киеву не делает альянс участником конфликта. По мнению Москвы, поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны стран коллективного Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.В понедельник, 24 июня, премьер Венгрии Виктор Орбан сделал заявление о том, что Европа должна определиться, какие цели преследует, поощряя конфликт на Украине. В свою очередь, глава Пентагона Ллойд Остин обозначил, что фаза конфликта на Украине достигла ключевой стадии, в этой связи всем союзникам необходимо усилить поставки оружия Киеву.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ядерные миссии" НАТО - эксперт предрек длительный период конфронтацииПутин: российские мирные предложения предусматривают завершение конфликтаКараван идет – в Крыму ответили на угрозы киевского режима

россия

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей анпилогов, марк рютте, нато, политика, россия, сша, мнения, новости