https://crimea.ria.ru/20240613/yadernye-missii-nato---ekspert-predrek-dlitelnye-period-konfrontatsii-1138076891.html

"Ядерные миссии" НАТО - эксперт предрек длительный период конфронтации

"Ядерные миссии" НАТО - эксперт предрек длительный период конфронтации - РИА Новости Крым, 13.06.2024

"Ядерные миссии" НАТО - эксперт предрек длительный период конфронтации

Запад не может смириться с поражением в украинской прокси-войне и готовится к длительному периоду конфронтации с Россией, что может привести к опасным... РИА Новости Крым, 13.06.2024

2024-06-13T11:39

2024-06-13T11:39

2024-06-13T12:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Запад не может смириться с поражением в украинской прокси-войне и готовится к длительному периоду конфронтации с Россией, что может привести к опасным последствиям. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.Генсек НАТО Столтенберг заявил накануне о необходимости усилить роль альянса в координации долгосрочной военной помощи Киеву и сделать поставки оружия на Украину обязательными для всех членов альянса. Он призвал поддерживать уровень вооружения Киева "так долго, как это потребуется", и при этом совершенствовать и развивать собственные средства сдерживания и обороны. В частности он сообщил, что первые в Европе истребители F-35 готовы к выполнению "ядерных миссий". Сейчас они базируются в Нидерландах.Добровольно-принудительно"Столтенберг призывает делать добровольные поставки обязательством перед НАТО. То есть превращать добровольное в добровольно-принудительное. Но это не может быть реализовано, поскольку в рамках НАТО действует правило консенсуса: нельзя заставить другие государства поставлять вооружения, если они их поставлять не хотят", - говорит Евсеев.Эксперт подчеркивает, что как минимум две страны - Венгрия и Словакия - поставлять вооружение киевскому режиму не собираются, руководствуясь собственными национальными, прежде всего экономическими, интересами. В этой связи, по мнению Евсеева, заявление Столтенберга - попытка выдать желаемое за действительное."Также не стоит забывать, что осенью Столтенберг уходит в отставку, поэтому от его слов многое не зависит", - напоминает собеседник агентства.Игра вдолгуюПри этом Евсеев убежден: НАТО сделает все, чтобы затянуть конфликт на Украине. Более того, эскалация выходит за рамки украинской прокси-войны и "переходит на опасный уровень, где Запад делает опасные шаги и рискует получить соответствующие ответы"."В отношении F-35. Конечно, это несоизмеримый ответ. Потому что Россия предоставила Белоруссии возможность применения ядерного оружия в ответ на возможную агрессию со стороны Польши, а они (США) говорят о расширении возможности применения американского ядерного оружия. Хорошо, а мы будем расширять свои возможности применения ударов, в направлении Флориды, например, с Кубы", - считает он.К словам Столтенберга Евсеев призывает относиться с осторожностью, но подчеркивает, что определять ситуацию в конечном счете будет не он и не европейские государства. Решать все будут США, которые определяют политику НАТО, подчеркнул эксперт.У России есть ответ на каждую угрозу, которую могут представить США, заявил накануне американский политолог Гилберт Доктороу, комментируя тот факт, что в среду российская атомная подлодка "Казань" зашла в порт Гаваны. Перед этим в гавань кубинской столицы зашли фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ РФ "Николай Чикер". Тактическая группа из четырех российских судов с 12 по 17 июня посещает порт Гаваны с официальным визитом.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерные учения РФ - военные произвели электронные ракетные пускиВ Европе царит военный психоз: Орбан об оправке войск на УкраинуРоссия будет защищаться всеми доступными способами – Захарова

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мнения, владимир евсеев, россия, сша, нато, политика, ядерное оружие, в мире, безопасность