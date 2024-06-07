В Европе царит военный психоз: Орбан об оправке войск на Украину
Орбан назвал отправку Западом войск на Украину решенным вопросом
11:16 07.06.2024 (обновлено: 11:17 07.06.2024)
© GEORG HOCHMUTHПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото GEORG HOCHMUTH/APA/AFP
© GEORG HOCHMUTH
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал "военным психозом" разговоры Запада об отправке своих войска на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.
"Это не угрозы, это уже факты... Когда вы (журналисты - ред.) сообщаете о чем-то как о возможности, значит, это уже по сути решенный вопрос. Только слепой не видит, что в Европе царит такой военный психоз, логическим завершением которого станет отправка западных войск на территорию Украины", - сказал Орбан.
В апреле Орбан заявлял, что Европа в шаге от того, чтобы отправить своих военных на Украину. но такое решение утянет ее на дно.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5 и организует подготовку украинских пилотов.
В начале мая он заявлял, что Франция может ввести свои войска на Украину в случае прорыва Вооруженными силами России фронта и соответствующего обращения Киева к Парижу.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в феврале говорил, что группа стран-членов Евросоюза и НАТО обдумывают вариант отправки своих военных на Украину на основе двусторонних договоренностей.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял ранее, что вмешательство войск НАТО в украинский конфликт "на земле" несет огромную опасность.
Как отметил президент РФ Владимир Путин, только Россия могла быть гарантом территориальной целостности Украины. Российский лидер также подчеркнул, что "если зайдут какие-то контингенты европейских стран вместе с поляками, другие уйдут, поляки – никогда".
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