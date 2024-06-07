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В Европе царит военный психоз: Орбан об оправке войск на Украину

В Европе царит военный психоз: Орбан об оправке войск на Украину - РИА Новости Крым, 07.06.2024

В Европе царит военный психоз: Орбан об оправке войск на Украину

Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал "военным психозом" разговоры Запада об отправке своих войска на Украину. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T11:16

2024-06-07T11:16

2024-06-07T11:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал "военным психозом" разговоры Запада об отправке своих войска на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.В апреле Орбан заявлял, что Европа в шаге от того, чтобы отправить своих военных на Украину. но такое решение утянет ее на дно.Накануне президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5 и организует подготовку украинских пилотов.В начале мая он заявлял, что Франция может ввести свои войска на Украину в случае прорыва Вооруженными силами России фронта и соответствующего обращения Киева к Парижу.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в феврале говорил, что группа стран-членов Евросоюза и НАТО обдумывают вариант отправки своих военных на Украину на основе двусторонних договоренностей.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял ранее, что вмешательство войск НАТО в украинский конфликт "на земле" несет огромную опасность.Как отметил президент РФ Владимир Путин, только Россия могла быть гарантом территориальной целостности Украины. Российский лидер также подчеркнул, что "если зайдут какие-то контингенты европейских стран вместе с поляками, другие уйдут, поляки – никогда".Читайте также на РИА Новости Крым:"Ищут варианты захода": для чего НАТО создала миссию на УкраинеБлеф Макрона и интриги Прибалтики: эксперт оценил "армию НАТО" на УкраинеНебензя: заявления об отправке солдат НАТО на Украину - тревожный сигнал

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор орбан, венгрия, коллективный запад, контингент нато, украина, в мире, новости, политика, мнения, нато, сша