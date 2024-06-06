https://crimea.ria.ru/20240606/frantsiya-razreshaet-kievu-bit-po-rossii-i-dast-istrebiteli---makron-1137924621.html

Франция разрешает Киеву бить по России и даст истребители - Макрон

Франция разрешает Киеву бить по России и даст истребители - Макрон - РИА Новости Крым, 06.06.2024

Франция разрешает Киеву бить по России и даст истребители - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5 и организует подготовку украинских пилотов. РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T22:06

2024-06-06T22:06

2024-06-06T22:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5 и организует подготовку украинских пилотов.Глава Франции отметил, что программа подготовки украинских пилотов будет организована "до конца года".По данным телеканала, речь идет о передаче пяти новых истребителей.Отвечая на вопрос относительно возможности ударов по территории России с помощью французского оружия, Макрон заявил, что оно не будет использоваться для бомбардировок мирных жителей. "Киеву можно бить по целям, откуда были выпущены ракеты", - заявил Макрон.Также Макрон сказал в интервью TF1, что Франция поддерживает кандидатуру Украины на вступление в ЕС.

https://crimea.ria.ru/20240502/makron-nazval-usloviya-vvoda-frantsuzskikh-voysk-na-ukrainu-1136990668.html

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эммануэль макрон, франция, украина, новости, россия