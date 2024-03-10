https://crimea.ria.ru/20240310/blef-makrona-i-intrigi-pribaltiki-ekspert-otsenil-armiyu-nato-na-ukraine-1135530903.html
Блеф Макрона и интриги Прибалтики: эксперт оценил "армию НАТО" на Украине
Блеф Макрона и интриги Прибалтики: эксперт оценил "армию НАТО" на Украине - РИА Новости Крым, 10.03.2024
Блеф Макрона и интриги Прибалтики: эксперт оценил "армию НАТО" на Украине
С созданием под эгидой Франции так называемого "альянса стран НАТО", готовых отправить военных на Украину, ничего не получится. Однако возможны провокации,... РИА Новости Крым, 10.03.2024
2024-03-10T12:56
2024-03-10T12:56
2024-03-10T12:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. С созданием под эгидой Франции так называемого "альянса стран НАТО", готовых отправить военных на Украину, ничего не получится. Однако возможны провокации, участие в которых согласятся принять прибалтийские государства. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал президент российской Ассоциации прибалтийских исследований, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, профессор Санкт-Петербургского госуниверситета Николай Межевич.Накануне французское издание Politico сообщило, что Франция создает альянс стран, которые потенциально готовы отправить западных военнослужащих на Украину". По мнению Межевича, эта информация, как и прежнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке европейских воинских контингентов на Украину для поддержки Киева, звучит публично и громко с единственной целью – заставить Россию "испугаться и отойти" от занятых позиций в зоне СВО.Тем не менее, все эти заявления, по убеждению эксперта, являются блефом."Понятие карточного блефа знакомо многим: у вас на руках шестерки с семерками, но вы сидите с таким poker face, что ваш противник в ужасе бросает карты. Они надеются, что мы бросим карты. Не понимая, что это не карты лично президента России или кого-то еще из его коллег по руководству. Это наша общая жизнь, всех россиян. Поэтому ничего не получится", – прокомментировал Межевич.Запад и раньше блефовал подобным образом, отмечает он. Например, в начале 1980-х годов, когда "Рейган объявил стратегическую оборонную инициативу, предусматривающую космические программы уничтожения Советского Союза, а мы решили, что это реально".Однако "нынешняя ситуация характерна тем, что все уже понимают: у России в открытую лежит последний козырь, который для всего мира может оказаться последним".А потому собраться в "армию НАТО" на Украине будет просто некому, считает Межевич. И даже Франция, президент которой сегодня возомнил себя Наполеоном, никогда не направит своих граждан туда умирать, уверен он:"Французы реагируют только на французских покойников", – приводит он цитату из известного французского фильма "Игрушка". – Поэтому в чем задача Франции: отправить погибать на восточный фронт кого-то другого. Кого? Да кого угодно. Немцев – пожалуйста. Поляков – с удовольствием. Прибалтов – ну этих вообще не жалко. Румынов – да хоть до последнего. Но не французов".Германия от инициативы уже отказалась, как и Румыния – по тем же причинам, что и французы, добавил Межевич.А потому из действительно возможного – только провокации. Причем участвовать в них скорее всего будут военные прибалтийских стран, в частности, военные Эстонии, считает эксперт."Почему Эстония? Потому что ее никому не жалко. И самое забавное, что и нынешнему эстонскому руководству своих эстонцев не жалко совсем. Еще в меньшей степени, чем нам или американцам. Эстония, Латвия, Литва – это страны, где независимости, в общем-то, никогда не было. И если им барин сказал американский, что надо пойти и умереть – они пойдут и умрут", – поделился мнением Межевич.Межевич уверен, что Эстония, армия которой – "государственное убожество", уже сегодня активно участвует в провокациях, сценарий которых разрабатывают за океаном. В частности, по его мнению, беспилотник, атаковавший Санкт-Петербург на минувшей неделе, – дело рук эстонских военных.На конференции стран по вопросам поддержки Украины, которая прошла 26 февраля в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность отправки европейских воинских контингентов на поддержку киевского режима. Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Запад осуществить "творчески продуманную" эскалацию против РФ. О том, что в НАТО обдумывают варианты отправки военных на Украину, ранее заявлял премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены альянса не намерены направлять своих военных на Украину. О том же сообщили пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон, министр обороны Германии Борис Писториус, а также главы государств и правительств других европейских государств.Читайте также на РИА Новости Крым:Французы не будут умирать за Украину: Париж не отправит войска на СВО Небензя: заявления об отправке солдат НАТО на Украину - тревожный сигнал На Украине нет и не будет американских солдат – Байден
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова.
С созданием под эгидой Франции так называемого "альянса стран НАТО", готовых отправить военных на Украину, ничего не получится. Однако возможны провокации, участие в которых согласятся принять прибалтийские государства. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым
высказал президент российской Ассоциации прибалтийских исследований, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, профессор Санкт-Петербургского госуниверситета Николай Межевич.
Накануне французское издание Politico сообщило
, что Франция создает альянс стран, которые потенциально готовы отправить западных военнослужащих на Украину".
По мнению Межевича, эта информация, как и прежнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона
о возможной отправке европейских воинских контингентов на Украину для поддержки Киева, звучит публично и громко с единственной целью – заставить Россию "испугаться и отойти" от занятых позиций в зоне СВО.
"Да, они хотели бы, чтобы Россия испугалась и отошла, желательно куда-нибудь к Чите", – сыронизировал Межевич.
Тем не менее, все эти заявления, по убеждению эксперта, являются блефом.
"Понятие карточного блефа знакомо многим: у вас на руках шестерки с семерками, но вы сидите с таким poker face, что ваш противник в ужасе бросает карты. Они надеются, что мы бросим карты. Не понимая, что это не карты лично президента России или кого-то еще из его коллег по руководству. Это наша общая жизнь, всех россиян. Поэтому ничего не получится", – прокомментировал Межевич.
Запад и раньше блефовал подобным образом, отмечает он. Например, в начале 1980-х годов, когда "Рейган объявил стратегическую оборонную инициативу, предусматривающую космические программы уничтожения Советского Союза, а мы решили, что это реально".
"К сожалению, у нас к тому времени уже не было оптимального руководства в стране – оно состарилось. Рейган объявил блеф: у Америки ничего не было, но это не было вскрыто в должный момент нашим разведывательным сообществом. И мы пошли на компромисс. Что было дальше – хорошо известно", – привел пример эксперт.
Однако "нынешняя ситуация характерна тем, что все уже понимают: у России в открытую лежит последний козырь, который для всего мира может оказаться последним".
А потому собраться в "армию НАТО" на Украине будет просто некому, считает Межевич. И даже Франция, президент которой сегодня возомнил себя Наполеоном, никогда не направит своих граждан туда умирать, уверен он:
"Французы реагируют только на французских покойников", – приводит он цитату из известного французского фильма "Игрушка". – Поэтому в чем задача Франции: отправить погибать на восточный фронт кого-то другого. Кого? Да кого угодно. Немцев – пожалуйста. Поляков – с удовольствием. Прибалтов – ну этих вообще не жалко. Румынов – да хоть до последнего. Но не французов".
Германия от инициативы уже отказалась, как и Румыния – по тем же причинам, что и французы, добавил Межевич.
"Можно помогать порох поставить, аптечки, шнапса пару цистерн, но завалить немецкими трупами предместье Харькова никто уже больше не хочет. Что же касается, например, Болгарии, то оттуда отправишь полк на фронт, а он возьмет и со знаменами перейдет еще на русскую сторону", – отметил он.
А потому из действительно возможного – только провокации. Причем участвовать в них скорее всего будут военные прибалтийских стран, в частности, военные Эстонии, считает эксперт.
"Почему Эстония? Потому что ее никому не жалко. И самое забавное, что и нынешнему эстонскому руководству своих эстонцев не жалко совсем. Еще в меньшей степени, чем нам или американцам. Эстония, Латвия, Литва – это страны, где независимости, в общем-то, никогда не было. И если им барин сказал американский, что надо пойти и умереть – они пойдут и умрут", – поделился мнением Межевич.
Межевич уверен, что Эстония, армия которой – "государственное убожество", уже сегодня активно участвует в провокациях, сценарий которых разрабатывают за океаном. В частности, по его мнению, беспилотник, атаковавший Санкт-Петербург на минувшей неделе, – дело рук эстонских военных.
"Я считаю, что это Эстония. Под управлением, возможно, не эстонских офицеров, но с полного согласия и одобрения операция проходила с выходом из эстонских территориальных вод в нейтральные воды Финского залива самоходной платформы, с которой стартовали эти беспилотники", – считает эксперт.
На конференции стран по вопросам поддержки Украины
, которая прошла 26 февраля в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность отправки европейских воинских контингентов на поддержку киевского режима.
Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Запад
осуществить "творчески продуманную" эскалацию против РФ.
О том, что в НАТО обдумывают варианты отправки военных на Украину, ранее заявлял премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил
, что страны-члены альянса не намерены направлять своих военных на Украину. О том же сообщили пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон, министр обороны Германии Борис Писториус, а также главы государств и правительств других европейских государств.
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