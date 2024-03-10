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Блеф Макрона и интриги Прибалтики: эксперт оценил "армию НАТО" на Украине

Блеф Макрона и интриги Прибалтики: эксперт оценил "армию НАТО" на Украине - РИА Новости Крым, 10.03.2024

Блеф Макрона и интриги Прибалтики: эксперт оценил "армию НАТО" на Украине

С созданием под эгидой Франции так называемого "альянса стран НАТО", готовых отправить военных на Украину, ничего не получится. Однако возможны провокации,... РИА Новости Крым, 10.03.2024

2024-03-10T12:56

2024-03-10T12:56

2024-03-10T12:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. С созданием под эгидой Франции так называемого "альянса стран НАТО", готовых отправить военных на Украину, ничего не получится. Однако возможны провокации, участие в которых согласятся принять прибалтийские государства. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал президент российской Ассоциации прибалтийских исследований, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, профессор Санкт-Петербургского госуниверситета Николай Межевич.Накануне французское издание Politico сообщило, что Франция создает альянс стран, которые потенциально готовы отправить западных военнослужащих на Украину". По мнению Межевича, эта информация, как и прежнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке европейских воинских контингентов на Украину для поддержки Киева, звучит публично и громко с единственной целью – заставить Россию "испугаться и отойти" от занятых позиций в зоне СВО.Тем не менее, все эти заявления, по убеждению эксперта, являются блефом."Понятие карточного блефа знакомо многим: у вас на руках шестерки с семерками, но вы сидите с таким poker face, что ваш противник в ужасе бросает карты. Они надеются, что мы бросим карты. Не понимая, что это не карты лично президента России или кого-то еще из его коллег по руководству. Это наша общая жизнь, всех россиян. Поэтому ничего не получится", – прокомментировал Межевич.Запад и раньше блефовал подобным образом, отмечает он. Например, в начале 1980-х годов, когда "Рейган объявил стратегическую оборонную инициативу, предусматривающую космические программы уничтожения Советского Союза, а мы решили, что это реально".Однако "нынешняя ситуация характерна тем, что все уже понимают: у России в открытую лежит последний козырь, который для всего мира может оказаться последним".А потому собраться в "армию НАТО" на Украине будет просто некому, считает Межевич. И даже Франция, президент которой сегодня возомнил себя Наполеоном, никогда не направит своих граждан туда умирать, уверен он:"Французы реагируют только на французских покойников", – приводит он цитату из известного французского фильма "Игрушка". – Поэтому в чем задача Франции: отправить погибать на восточный фронт кого-то другого. Кого? Да кого угодно. Немцев – пожалуйста. Поляков – с удовольствием. Прибалтов – ну этих вообще не жалко. Румынов – да хоть до последнего. Но не французов".Германия от инициативы уже отказалась, как и Румыния – по тем же причинам, что и французы, добавил Межевич.А потому из действительно возможного – только провокации. Причем участвовать в них скорее всего будут военные прибалтийских стран, в частности, военные Эстонии, считает эксперт."Почему Эстония? Потому что ее никому не жалко. И самое забавное, что и нынешнему эстонскому руководству своих эстонцев не жалко совсем. Еще в меньшей степени, чем нам или американцам. Эстония, Латвия, Литва – это страны, где независимости, в общем-то, никогда не было. И если им барин сказал американский, что надо пойти и умереть – они пойдут и умрут", – поделился мнением Межевич.Межевич уверен, что Эстония, армия которой – "государственное убожество", уже сегодня активно участвует в провокациях, сценарий которых разрабатывают за океаном. В частности, по его мнению, беспилотник, атаковавший Санкт-Петербург на минувшей неделе, – дело рук эстонских военных.На конференции стран по вопросам поддержки Украины, которая прошла 26 февраля в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность отправки европейских воинских контингентов на поддержку киевского режима. Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Запад осуществить "творчески продуманную" эскалацию против РФ. О том, что в НАТО обдумывают варианты отправки военных на Украину, ранее заявлял премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены альянса не намерены направлять своих военных на Украину. О том же сообщили пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон, министр обороны Германии Борис Писториус, а также главы государств и правительств других европейских государств.Читайте также на РИА Новости Крым:Французы не будут умирать за Украину: Париж не отправит войска на СВО Небензя: заявления об отправке солдат НАТО на Украину - тревожный сигнал На Украине нет и не будет американских солдат – Байден

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