Французы не будут умирать за Украину: Париж не отправит войска на СВО
Франция не будет направлять своих военных на Украину - глава МИД
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Франция не стает направлять своих военных для ведения боевых действий на Украину. Об этом заявил глава французского МИД Стефан Сежурне, пишет РИА Новости.
По его словам, такое решение принято из-за установленных рамок "помешать России победить, не ведя с ней войну".
"Французы не будут умирать за Украину. Мы не будем направлять войска, ведущие боевые действия, потому что были установлены рамки, а именно помешать России победить, не ведя войну с Россией. И уже в этих рамках ничего не исключено, что и сказал президент республики (Эммануэль Макрон)", - заявил Сежурне в эфире радиостанции France Inter.
Группа стран-членов Евросоюза и НАТО обдумывают вариант отправки своих военных на Украину на основе двусторонних договоренностей, заявил на этой неделе премьер-министр Словакии Роберт Фицо перед началом саммита по поддержке Украины в Париже.
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита не стал исключать отправки европейских воинских контингентов на поддержку киевского режима, отметив, что консенсус по данному вопросу еще не достигнут. Однако позже Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет плана направлять своих военных на Украину. Об этом же заявили представитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон, министр обороны Германии Борис Писториус, а также главы государств и правительств других европейских государств.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль обратил внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Песков также отметил, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия".
Ввод войск ЕС и НАТО на Украину будет означать начало третьей мировой войны, поэтому инициатива президента Франции Эммануэля Макрона вряд ли будет реализована, считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предупредил, что последствия для возможных интервентов будут трагичными.
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