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Последствия будут трагичными для них – Путин об интервентах - РИА Новости Крым, 29.02.2024
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Последствия будут трагичными для них – Путин об интервентах
Последствия будут трагичными для них – Путин об интервентах - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Последствия будут трагичными для них – Путин об интервентах
Последствия для возможных интервентов будут трагичными. Об этом в четверг заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию, говоря о... РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T13:19
2024-02-29T13:42
послание федеральному собранию
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Последствия для возможных интервентов будут трагичными. Об этом в четверг заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию, говоря о заявлениях из Европы о возможном вводе на Украину военных контингентов стран НАТО.По его словам, такой сценарий приведет к трагическим последствиям для Запада."Мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными. Они должны понимать, и они знают об этом: у нас есть вооружение, которое может поражать цели на их территории", – заявил президент.Группа стран-членов Евросоюза и НАТО обдумывают вариант отправки своих военных на Украину на основе двусторонних договоренностей, заявил на этой неделе премьер-министр Словакии Роберт Фицо перед началом саммита по поддержке Украины в Париже. Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита не стал исключать отправки европейских воинских контингентов на поддержку киевского режима, отметив, что консенсус по данному вопросу еще не достигнут. Однако позже Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет плана направлять своих военных на Украину. Об этом же заявили представитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон, министр обороны Германии Борис Писториус, а также главы государств и правительств других европейских государств.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль обратил внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Песков также отметил, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия".Ввод войск ЕС и НАТО на Украину будет означать начало третьей мировой войны, поэтому инициатива президента Франции Эммануэля Макрона вряд ли будет реализована, считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному Собранию. ТрансляцияЗапад пытается втянуть Россию в гонку вооружений – ПутинСВО поддержало абсолютное большинство россиян – Путин
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послание федеральному собранию, россия, владимир путин (политик), видео, прямая трансляция, общество, политика, в мире
Последствия будут трагичными для них – Путин об интервентах

Последствия для иностранных интервентов будут трагичными – Путин

13:19 29.02.2024 (обновлено: 13:42 29.02.2024)
 
© DANIEL MIHAILESCUСолдаты НАТО. Фото AFP
Солдаты НАТО. Фото AFP
© DANIEL MIHAILESCU
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Последствия для возможных интервентов будут трагичными. Об этом в четверг заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию, говоря о заявлениях из Европы о возможном вводе на Украину военных контингентов стран НАТО.

"Запад спровоцировал конфликт на Украине, на Ближнем Востоке, в других регионах мира и продолжает лгать. Теперь вот без всякого смущения заявляют, что Россия якобы попытается напасть на Европу. Несут бред. А при этом сами выбирают цели для нанесения ударов по нашей территории, выбирают наиболее эффективные, как они думают, средства поражения. Заговорили о возможности отправки на Украину НАТОвских военных контингентов", напомнил российский лидер.

По его словам, такой сценарий приведет к трагическим последствиям для Запада.
"Мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными. Они должны понимать, и они знают об этом: у нас есть вооружение, которое может поражать цели на их территории", – заявил президент.
Группа стран-членов Евросоюза и НАТО обдумывают вариант отправки своих военных на Украину на основе двусторонних договоренностей, заявил на этой неделе премьер-министр Словакии Роберт Фицо перед началом саммита по поддержке Украины в Париже. Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита не стал исключать отправки европейских воинских контингентов на поддержку киевского режима, отметив, что консенсус по данному вопросу еще не достигнут. Однако позже Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет плана направлять своих военных на Украину. Об этом же заявили представитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон, министр обороны Германии Борис Писториус, а также главы государств и правительств других европейских государств.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль обратил внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Песков также отметил, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия".
Ввод войск ЕС и НАТО на Украину будет означать начало третьей мировой войны, поэтому инициатива президента Франции Эммануэля Макрона вряд ли будет реализована, считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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