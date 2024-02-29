https://crimea.ria.ru/20240229/zapad-pytaetsya-vtyanut-rossiyu-v-gonku-vooruzheniy--putin-1135307491.html

Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений

Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений - РИА Новости Крым, 29.02.2024

Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений

Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений, чтобы ослабить экономический потенциал страны, однако РФ будет выстраивать эффективную экономику вооруженных... РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T12:49

2024-02-29T12:49

2024-02-29T14:01

послание федеральному собранию

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений, чтобы ослабить экономический потенциал страны, однако РФ будет выстраивать эффективную экономику вооруженных сил. Об этом в четверг заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.Президент напомнил, что в период с 1981 по 1988 годы военные расходы СССР составляли 13% валового национального продукта, и подчеркнул, что задача современной России – максимально рационально распределять ресурсы и выстроить эффективную экономику вооруженных сил.Также он обозначил задачу серьезно укрепить группировки на Западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО и втягиванием в альянс Швеции и Финляндии.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному Собранию. ТрансляцияСВО поддержало абсолютное большинство россиян – ПутинКрым и Севастополь вдохновляют всю Россию – Путин

https://crimea.ria.ru/20240229/putin-vystupaet-s-ezhegodnym-poslaniem-k-federalnomu-sobraniyu-translyatsiya-1135298099.html

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послание федеральному собранию, владимир путин (политик), видео, прямая трансляция, россия, общество, политика, в мире