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Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений - РИА Новости Крым, 29.02.2024
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Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений
Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений
Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений, чтобы ослабить экономический потенциал страны, однако РФ будет выстраивать эффективную экономику вооруженных... РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T12:49
2024-02-29T14:01
послание федеральному собранию
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений, чтобы ослабить экономический потенциал страны, однако РФ будет выстраивать эффективную экономику вооруженных сил. Об этом в четверг заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.Президент напомнил, что в период с 1981 по 1988 годы военные расходы СССР составляли 13% валового национального продукта, и подчеркнул, что задача современной России – максимально рационально распределять ресурсы и выстроить эффективную экономику вооруженных сил.Также он обозначил задачу серьезно укрепить группировки на Западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО и втягиванием в альянс Швеции и Финляндии.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному Собранию. ТрансляцияСВО поддержало абсолютное большинство россиян – ПутинКрым и Севастополь вдохновляют всю Россию – Путин
https://crimea.ria.ru/20240229/putin-vystupaet-s-ezhegodnym-poslaniem-k-federalnomu-sobraniyu-translyatsiya-1135298099.html
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послание федеральному собранию, владимир путин (политик), видео, прямая трансляция, россия, общество, политика, в мире
Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений

Россия выстроит эффективную экономику вооруженных сил – Путин

12:49 29.02.2024 (обновлено: 14:01 29.02.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкТрансляция послания президента РФ В. Путина
Трансляция послания президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений, чтобы ослабить экономический потенциал страны, однако РФ будет выстраивать эффективную экономику вооруженных сил. Об этом в четверг заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

"Мы понимаем, что Запад пытается втянуть нас в гонку вооружений, тем самым измотать, повторить трюк, который им удался в 80-е годы с Советским Союзом", – сказал российский лидер.

Президент напомнил, что в период с 1981 по 1988 годы военные расходы СССР составляли 13% валового национального продукта, и подчеркнул, что задача современной России – максимально рационально распределять ресурсы и выстроить эффективную экономику вооруженных сил.

"Нам важно увеличить темп в решении социальных, демографических, инфраструктурных и других задач и при этом выйти на качественно новый уровень оснащенности армии и флота. В первую очередь это касается сил общего назначения, принципов их организации, поставок в войска беспилотных ударных комплексов, систем ПВО и РЭБ, разведки и связи, высокоточных и других средств поражения", – перечислил глава Российскогогосударства.

Также он обозначил задачу серьезно укрепить группировки на Западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО и втягиванием в альянс Швеции и Финляндии.
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