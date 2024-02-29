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СВО поддержало абсолютное большинство россиян

СВО поддержало абсолютное большинство россиян - РИА Новости Крым, 29.02.2024

СВО поддержало абсолютное большинство россиян

Абсолютное большинство россиян поддержало проведение специальной военной операции, граждане страны непреклонны в этом выборе. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T12:41

2024-02-29T12:41

2024-02-29T14:01

россия

владимир путин (политик)

новости сво

помощь бойцам сво

общество

патриотическое воспитание

послание федеральному собранию

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Абсолютное большинство россиян поддержало проведение специальной военной операции, граждане страны непреклонны в этом выборе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию."Сегодня наша Родина отстаивает свой суверенитет и безопасность, защищает жизнь соотечественников в Донбассе и Новороссии. Решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно нашим гражданам, нашей сплоченности, преданности родной стране, ответственности за ее судьбу. Эти качества четко и однозначно проявились в самом начале специальной военной операции, когда ее поддержало абсолютное большинство российского народа", - сказал российский лидер.Несмотря на все испытания, горечь потерь, люди непреклонны в этом выборе и постоянно подтверждают его стремлением сделать как можно больше для страны и для общего блага, подчеркнул Путин."На производствах трудятся в три смены, вся экономика, а это индустриальная технологическая основа нашей победы, проявила гибкость и устойчивость", - добавил глава государства.Президент поблагодарил предпринимателей, инженеров, рабочих, сельских тружеников за ответственную и напряженную работу в интересах России.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем Путин скажет в послании к Федеральному СобраниюВ Крыму назвали важнейший результат спецоперацииБрат там, где болит: как бухгалтер стала волонтером "Кружка добра"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), новости сво, помощь бойцам сво, общество, патриотическое воспитание, послание федеральному собранию, новости