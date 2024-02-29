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СВО поддержало абсолютное большинство россиян
СВО поддержало абсолютное большинство россиян - РИА Новости Крым, 29.02.2024
СВО поддержало абсолютное большинство россиян
Абсолютное большинство россиян поддержало проведение специальной военной операции, граждане страны непреклонны в этом выборе. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T12:41
2024-02-29T12:41
2024-02-29T14:01
россия
владимир путин (политик)
новости сво
помощь бойцам сво
общество
патриотическое воспитание
послание федеральному собранию
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Абсолютное большинство россиян поддержало проведение специальной военной операции, граждане страны непреклонны в этом выборе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию."Сегодня наша Родина отстаивает свой суверенитет и безопасность, защищает жизнь соотечественников в Донбассе и Новороссии. Решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно нашим гражданам, нашей сплоченности, преданности родной стране, ответственности за ее судьбу. Эти качества четко и однозначно проявились в самом начале специальной военной операции, когда ее поддержало абсолютное большинство российского народа", - сказал российский лидер.Несмотря на все испытания, горечь потерь, люди непреклонны в этом выборе и постоянно подтверждают его стремлением сделать как можно больше для страны и для общего блага, подчеркнул Путин."На производствах трудятся в три смены, вся экономика, а это индустриальная технологическая основа нашей победы, проявила гибкость и устойчивость", - добавил глава государства.Президент поблагодарил предпринимателей, инженеров, рабочих, сельских тружеников за ответственную и напряженную работу в интересах России.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем Путин скажет в послании к Федеральному СобраниюВ Крыму назвали важнейший результат спецоперацииБрат там, где болит: как бухгалтер стала волонтером "Кружка добра"
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россия, владимир путин (политик), новости сво, помощь бойцам сво, общество, патриотическое воспитание, послание федеральному собранию, новости
СВО поддержало абсолютное большинство россиян
Путин заявил о поддержке абсолютным большинством россиян специальной военной операции
12:41 29.02.2024 (обновлено: 14:01 29.02.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым.
Абсолютное большинство россиян поддержало проведение специальной военной операции, граждане страны непреклонны в этом выборе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания
Федеральному Собранию.
"Сегодня наша Родина отстаивает свой суверенитет и безопасность, защищает жизнь соотечественников в Донбассе и Новороссии. Решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно нашим гражданам, нашей сплоченности, преданности родной стране, ответственности за ее судьбу. Эти качества четко и однозначно проявились в самом начале специальной военной операции, когда ее поддержало абсолютное большинство российского народа", - сказал российский лидер.
Несмотря на все испытания, горечь потерь, люди непреклонны в этом выборе и постоянно подтверждают его стремлением сделать как можно больше для страны и для общего блага, подчеркнул Путин.
"На производствах трудятся в три смены, вся экономика, а это индустриальная технологическая основа нашей победы, проявила гибкость и устойчивость", - добавил глава государства.
Президент поблагодарил предпринимателей, инженеров, рабочих, сельских тружеников за ответственную и напряженную работу в интересах России.
"Люди оправляют на фронт письма и посылки, теплые вещи, маскировочные средства, перечисляют средства из своих порой достаточно скромных сбережений. Такая помощь бесценна. Это вклад каждого в общую победу. Наши герои на передовой, в окопах, где труднее всего, знают, что с ними вся страна", - подчеркнул он.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
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