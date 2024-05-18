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Прогноз погоды в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 18.05.2024
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Прогноз погоды в Крыму на субботу
Прогноз погоды в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 18.05.2024
Прогноз погоды в Крыму на субботу
В субботу погода в Крыму будет обуславливаться юго-восточной периферией Скандинавского антициклона. Без осадков. Об этом рассказали в республиканском... РИА Новости Крым, 18.05.2024
2024-05-18T00:01
2024-05-18T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. В субботу погода в Крыму будет обуславливаться юго-восточной периферией Скандинавского антициклона. Без осадков. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений до 5 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5; днем +20...+22.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем преимущественно без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +17…+19 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +7...+12 градусов, днем +17...+20.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240515/v-krymu-obyavleno-zatyazhnoe-shtormovoe-preduprezhdenie-1137313083.html
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Прогноз погоды в Крыму на субботу

Погода в Крыму в субботу

00:01 18.05.2024
 
© РИА Новости . Наталья МининаВесна в ботсаду ТНУ
Весна в ботсаду ТНУ - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости . Наталья Минина
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. В субботу погода в Крыму будет обуславливаться юго-восточной периферией Скандинавского антициклона. Без осадков. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Днем воздух прогреется до +18…+23, ночь еще прохладная: +2…+7, на побережье до +12, в степных и предгорных районах ожидаются заморозки до -1. Ветер переменных направлений слабый", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений до 5 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5; днем +20...+22.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем преимущественно без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +17…+19 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +7...+12 градусов, днем +17...+20.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Серебряная беседка. Гора Ай-Петри. Ялта - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
15 мая, 21:57
В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Прогноз погоды в Крыму на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 18 мая
23:05Главные новости Крыма: 17 мая
22:55Главное за день: 17 мая
22:39Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами
21:55ВСУ ударили 14 снарядами "Вампир" по мирному населению Белгорода
21:36Смертельное ДТП в Сакском районе - иномарка влетела в мотоцикл
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