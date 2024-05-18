https://crimea.ria.ru/20240518/prognoz-pogody-v-krymu-na-subbotu-1137360755.html
Прогноз погоды в Крыму на субботу
Прогноз погоды в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 18.05.2024
Прогноз погоды в Крыму на субботу
В субботу погода в Крыму будет обуславливаться юго-восточной периферией Скандинавского антициклона. Без осадков. Об этом рассказали в республиканском... РИА Новости Крым, 18.05.2024
2024-05-18T00:01
2024-05-18T00:01
2024-05-18T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. В субботу погода в Крыму будет обуславливаться юго-восточной периферией Скандинавского антициклона. Без осадков. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений до 5 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5; днем +20...+22.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем преимущественно без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +17…+19 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +7...+12 градусов, днем +17...+20.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240515/v-krymu-obyavleno-zatyazhnoe-shtormovoe-preduprezhdenie-1137313083.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Прогноз погоды в Крыму на субботу
Погода в Крыму в субботу
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. В субботу погода в Крыму будет обуславливаться юго-восточной периферией Скандинавского антициклона. Без осадков. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Днем воздух прогреется до +18…+23, ночь еще прохладная: +2…+7, на побережье до +12, в степных и предгорных районах ожидаются заморозки до -1. Ветер переменных направлений слабый", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений до 5 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5; днем +20...+22.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем преимущественно без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +17…+19 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +7...+12 градусов, днем +17...+20.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.