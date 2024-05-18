https://crimea.ria.ru/20240518/prognoz-pogody-v-krymu-na-subbotu-1137360755.html

Прогноз погоды в Крыму на субботу

Прогноз погоды в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 18.05.2024

Прогноз погоды в Крыму на субботу

В субботу погода в Крыму будет обуславливаться юго-восточной периферией Скандинавского антициклона. Без осадков. Об этом рассказали в республиканском... РИА Новости Крым, 18.05.2024

2024-05-18T00:01

2024-05-18T00:01

2024-05-18T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. В субботу погода в Крыму будет обуславливаться юго-восточной периферией Скандинавского антициклона. Без осадков. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений до 5 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5; днем +20...+22.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем преимущественно без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +17…+19 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +7...+12 градусов, днем +17...+20.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240515/v-krymu-obyavleno-zatyazhnoe-shtormovoe-preduprezhdenie-1137313083.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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