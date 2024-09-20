https://crimea.ria.ru/20240920/na-ukraine-ulichili-v-korruptsii-eks-ombudsmena-lyudmilu-denisovu-1140504362.html

На Украине уличили в коррупции экс-омбудсмена Людмилу Денисову

На Украине уличили в коррупции экс-омбудсмена Людмилу Денисову - РИА Новости Крым, 20.09.2024

На Украине уличили в коррупции экс-омбудсмена Людмилу Денисову

На Украине обвинили в коррупции экс-омбудсмена Людмилу Денисову. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обнаружило в ее декларациях... РИА Новости Крым, 20.09.2024

2024-09-20T21:14

2024-09-20T21:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. На Украине обвинили в коррупции экс-омбудсмена Людмилу Денисову. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обнаружило в ее декларациях за 2022 и 2023 годы признаки незаконного обогащения на 10 миллионов и 32,4 миллиона гривен соответственно. Об этом сообщается на сайте НАПК.По результатам проверки декларации за 2022 год следователи установили признаки недостоверных сведений более чем на 12,4 миллионов гривен, из которых 2,4 миллиона - не отражены сведения о доходе, за счет которого декларантка осуществила погашение займа перед банком. Остальные 10 миллионов были указаны как ссуда от третьего лица.В декларации за 2023 год указанное финансовое обязательство увеличилось до 20 млн грн. По данным агентства, Денисова задекларировала денежные активы из неподтвержденных источников, которые были использованы для погашения банковского займа. Сумма погашения кредита превышает ее законные доходы на 9,9 млн грн.Денисова подозревается в недостоверном декларировании средств и незаконном обогащении. По обнаруженным фактам Национальная полиция Украины начала уголовные производства.Людмила Денисова с 1989 года проживала в Крыму, в разное время занимала должности министра экономики АР Крым, министра финансов, была депутатом Верховного Совета АР Крым. Была назначена первым заместителем председателя крымского отделения партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.В 2014 году она выехала на Украину, где стала министром социальной политики. С 2018 года – уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека. В конце 2023 года, уточняют в НАПК, Денисова была членом правления Пенсионного фонда Украины.31 мая Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение с поста уполномоченного по правам человека ВР Людмилы Денисовой. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. Перед этим украинские парламентарии собрали подписи о выражении ей недоверия.Читайте также на РИА Новости Крым:Бывший крымский министр попросила защитить украинских геевИоффе о желании Денисовой приехать в Крым: ее здесь никто не ждетУкраинский омбудсмен заявила о своих исключительных правах на Крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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