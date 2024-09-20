https://crimea.ria.ru/20240920/glavnoe-za-den-20-sentyabrya-1140504590.html

Главное за день: 20 сентября

Главное за день: 20 сентября - РИА Новости Крым, 20.09.2024

Главное за день: 20 сентября

Город Энергодар подвергся атаке украинских дронов, создана прямая угроза опасности на ЗАЭС. Украинские боевики в Курской области создают концлагеря для местных... РИА Новости Крым, 20.09.2024

2024-09-20T22:13

2024-09-20T22:13

2024-09-20T22:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Город Энергодар подвергся атаке украинских дронов, создана прямая угроза опасности на ЗАЭС. Украинские боевики в Курской области создают концлагеря для местных жителей. Армия России нанесла 27 ударов по энергетике Украины. Украина выступила против идеи главы польского МИДа Радослава Сикорского передать Крым под управление ООН. В Киеве обвиняют в коррупции бывшего омбусмена Людмилу Денисову.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Энергодар снова подвергся атаке украинских дроновЭнергодар в очередной раз подвергся атаке беспилотников. Вышел из строя трансформатор подстанции "Заря", что создает прямую угрозу безопасности Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции."Сегодня вечером город-спутник Запорожской АЭС подвергся повторной атаке дронов ВСУ. Создана прямая угроза безопасности ЗАЭС. Ударом дрона ВСУ поврежден трансформатор на подстанции "Заря", находящейся в непосредственной близости от периметра ЗАЭС. Эта подстанция участвует в обеспечении питания объектов инфраструктуры станции. Атака на нее создает потенциальную угрозу безопасности АЭС", - говорится в сообщении.Боевики создают концлагеря в Курской областиМИД располагает достоверными данными о том, что военнослужащие ВСУ создают концлагеря на захваченной ими территории, куда они помещают местных жителей. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга на полях IV Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге."Имеются многочисленные данные свидетелей, они собраны штабом российского "Красного креста" в Курской области. Есть прямые данные, свидетельства о создании боевиками ВСУ в российском приграничье подобия концлагерей, куда они под дулом автомата помещают местных жителей, по разным причинам не сумевшим покинуть небезопасные районы", - сказала Захарова.В Минобороны сообщили, что за сутки украинские подразделения предприняли четыре попытки прорваться через границу с РФ, в том числе на танках "Леопард", два из которых были подбиты.27 ударов по объектам энергетики УкраиныЗа неделю российские военнослужащие нанесли 27 групповых ударов по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК, а также по инфраструктуре военных аэродромов. Об этом сообщили в Минобороны России."С 14 по 20 сентября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, места хранения БПЛА и их предполетной подготовки", - говорится в сообщении.За неделю Украина потеряла до 16 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.Украина выступила против передачи Крыма под мандат ООНМИД Украины выступил против предложения польского министра иностранных дел Радослава Сикорского передать Крым под мандат ООН. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале министерства.Накануне Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН, чтобы через 20 лет провести референдум о его статусе.На Украине завели дело на Людмилу ДенисовуНациональное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обнаружило в декларациях Людмилы Денисовой за 2022 и 2023 годы признаки незаконного обогащения на 10 миллионов и 32,4 миллиона гривен соответственно. Об этом сообщается на сайте НАПК.По результатам проверки декларации за 2022 год следователи установили признаки недостоверных сведений более чем на 12,4 миллионов гривен, из которых 2,4 миллиона - не отражены сведения о доходе, за счет которого декларантка осуществила погашение займа перед банком. Остальные 10 миллионов были указаны как ссуда от третьего лица.

https://crimea.ria.ru/20240920/startovali-sovmestnye-ucheniya-voennykh-rossii-i-laosa-laros-2024-1140485535.html

https://crimea.ria.ru/20240920/armiya-rossii-otbila-chetyre-popytki-proryva-boevikov-cherez-granitsu-1140492459.html

https://crimea.ria.ru/20240920/putin-zayavil-o-nedobrosovestnoy-traktovke-istorii-v-otnoshenii-rossii-1140495710.html

https://crimea.ria.ru/20240920/moschnye-zemletryaseniya-proizoshli-v-dvukh-regionakh-rossii-1140489116.html

https://crimea.ria.ru/20240920/chem-russkaya-arktika-privlekaet-strany-nato--politolog-1140503977.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день