https://crimea.ria.ru/20240920/glavnoe-za-den-20-sentyabrya-1140504590.html
Главное за день: 20 сентября
Главное за день: 20 сентября - РИА Новости Крым, 20.09.2024
Главное за день: 20 сентября
Город Энергодар подвергся атаке украинских дронов, создана прямая угроза опасности на ЗАЭС. Украинские боевики в Курской области создают концлагеря для местных... РИА Новости Крым, 20.09.2024
2024-09-20T22:13
2024-09-20T22:13
2024-09-20T22:13
главное за день
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Город Энергодар подвергся атаке украинских дронов, создана прямая угроза опасности на ЗАЭС. Украинские боевики в Курской области создают концлагеря для местных жителей. Армия России нанесла 27 ударов по энергетике Украины. Украина выступила против идеи главы польского МИДа Радослава Сикорского передать Крым под управление ООН. В Киеве обвиняют в коррупции бывшего омбусмена Людмилу Денисову.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Энергодар снова подвергся атаке украинских дроновЭнергодар в очередной раз подвергся атаке беспилотников. Вышел из строя трансформатор подстанции "Заря", что создает прямую угрозу безопасности Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции."Сегодня вечером город-спутник Запорожской АЭС подвергся повторной атаке дронов ВСУ. Создана прямая угроза безопасности ЗАЭС. Ударом дрона ВСУ поврежден трансформатор на подстанции "Заря", находящейся в непосредственной близости от периметра ЗАЭС. Эта подстанция участвует в обеспечении питания объектов инфраструктуры станции. Атака на нее создает потенциальную угрозу безопасности АЭС", - говорится в сообщении.Боевики создают концлагеря в Курской областиМИД располагает достоверными данными о том, что военнослужащие ВСУ создают концлагеря на захваченной ими территории, куда они помещают местных жителей. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга на полях IV Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге."Имеются многочисленные данные свидетелей, они собраны штабом российского "Красного креста" в Курской области. Есть прямые данные, свидетельства о создании боевиками ВСУ в российском приграничье подобия концлагерей, куда они под дулом автомата помещают местных жителей, по разным причинам не сумевшим покинуть небезопасные районы", - сказала Захарова.В Минобороны сообщили, что за сутки украинские подразделения предприняли четыре попытки прорваться через границу с РФ, в том числе на танках "Леопард", два из которых были подбиты.27 ударов по объектам энергетики УкраиныЗа неделю российские военнослужащие нанесли 27 групповых ударов по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК, а также по инфраструктуре военных аэродромов. Об этом сообщили в Минобороны России."С 14 по 20 сентября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, места хранения БПЛА и их предполетной подготовки", - говорится в сообщении.За неделю Украина потеряла до 16 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.Украина выступила против передачи Крыма под мандат ООНМИД Украины выступил против предложения польского министра иностранных дел Радослава Сикорского передать Крым под мандат ООН. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале министерства.Накануне Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН, чтобы через 20 лет провести референдум о его статусе.На Украине завели дело на Людмилу ДенисовуНациональное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обнаружило в декларациях Людмилы Денисовой за 2022 и 2023 годы признаки незаконного обогащения на 10 миллионов и 32,4 миллиона гривен соответственно. Об этом сообщается на сайте НАПК.По результатам проверки декларации за 2022 год следователи установили признаки недостоверных сведений более чем на 12,4 миллионов гривен, из которых 2,4 миллиона - не отражены сведения о доходе, за счет которого декларантка осуществила погашение займа перед банком. Остальные 10 миллионов были указаны как ссуда от третьего лица.
https://crimea.ria.ru/20240920/startovali-sovmestnye-ucheniya-voennykh-rossii-i-laosa-laros-2024-1140485535.html
https://crimea.ria.ru/20240920/armiya-rossii-otbila-chetyre-popytki-proryva-boevikov-cherez-granitsu-1140492459.html
https://crimea.ria.ru/20240920/putin-zayavil-o-nedobrosovestnoy-traktovke-istorii-v-otnoshenii-rossii-1140495710.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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главное за день
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Город Энергодар подвергся атаке украинских дронов, создана прямая угроза опасности на ЗАЭС. Украинские боевики в Курской области создают концлагеря для местных жителей. Армия России нанесла 27 ударов по энергетике Украины. Украина выступила против идеи главы польского МИДа Радослава Сикорского передать Крым под управление ООН. В Киеве обвиняют в коррупции бывшего омбусмена Людмилу Денисову.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Энергодар снова подвергся атаке украинских дронов
Энергодар в очередной раз подвергся атаке беспилотников
. Вышел из строя трансформатор подстанции "Заря", что создает прямую угрозу безопасности Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции.
"Сегодня вечером город-спутник Запорожской АЭС подвергся повторной атаке дронов ВСУ. Создана прямая угроза безопасности ЗАЭС. Ударом дрона ВСУ поврежден трансформатор на подстанции "Заря", находящейся в непосредственной близости от периметра ЗАЭС. Эта подстанция участвует в обеспечении питания объектов инфраструктуры станции. Атака на нее создает потенциальную угрозу безопасности АЭС", - говорится в сообщении.
Боевики создают концлагеря в Курской области
МИД располагает достоверными данными о том
, что военнослужащие ВСУ создают концлагеря на захваченной ими территории, куда они помещают местных жителей. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга на полях IV Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.
"Имеются многочисленные данные свидетелей, они собраны штабом российского "Красного креста" в Курской области. Есть прямые данные, свидетельства о создании боевиками ВСУ в российском приграничье подобия концлагерей, куда они под дулом автомата помещают местных жителей, по разным причинам не сумевшим покинуть небезопасные районы", - сказала Захарова.
В Минобороны сообщили, что за сутки украинские подразделения предприняли четыре попытки
прорваться через границу с РФ, в том числе на танках "Леопард", два из которых были подбиты.
27 ударов по объектам энергетики Украины
За неделю российские военнослужащие нанесли 27 групповых ударов
по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК, а также по инфраструктуре военных аэродромов. Об этом сообщили в Минобороны России.
"С 14 по 20 сентября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, места хранения БПЛА и их предполетной подготовки", - говорится в сообщении.
За неделю Украина потеряла до 16 тысяч военнослужащих
убитыми и ранеными.
Украина выступила против передачи Крыма под мандат ООН
МИД Украины выступил против предложения польского министра иностранных дел Радослава Сикорского передать Крым под мандат ООН. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале министерства.
Накануне Сикорский предложил
передать Крым под мандат ООН, чтобы через 20 лет провести референдум о его статусе.
На Украине завели дело на Людмилу Денисову
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обнаружило в декларациях Людмилы Денисовой
за 2022 и 2023 годы признаки незаконного обогащения на 10 миллионов и 32,4 миллиона гривен соответственно. Об этом сообщается на сайте НАПК.
По результатам проверки декларации за 2022 год следователи установили признаки недостоверных сведений более чем на 12,4 миллионов гривен, из которых 2,4 миллиона - не отражены сведения о доходе, за счет которого декларантка осуществила погашение займа перед банком. Остальные 10 миллионов были указаны как ссуда от третьего лица.