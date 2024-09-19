В Польше предложили передать Крым под мандат ООН
Глава МИД Польши Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН и провести референдум
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЭкс-министр иностранных дел Польши, депутат Европарламента Радослав Сикорский
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН, чтобы через 20 лет провести референдум о его статусе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
По его словам, Крым символически важен для России, но стратегически важен для Украины.
"Поэтому я не вижу, как они смогут договориться без демилитаризации Крыма. Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто являются законными жителями, и тому подобное... И мы могли бы отложить это на 20 лет", — заявил польский политик на встрече YES в Киеве.
Москва возобновит переговоры с Киевом только в случае получения жестких гарантий обеспечения национальной безопасности и суверенитета России, заявляла ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Помощник президента России Николай Патрушев отмечал, что заявления официальных лиц киевского режима и западных стран о переговорах с Москвой являются тактической уловкой с целью обеспечить передышку для ВСУ.
По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, западные инициативы по Украине не учитывают обеспечение прав человека, переговоры возможны исключительно когда РФ увидит серьезную готовность вести предметный диалог.
О том, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт окончательно, неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
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