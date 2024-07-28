https://crimea.ria.ru/20240728/patrushev-nazval-tsel-zayavleniy-zapada-i-kieva-o-peregovorakh-s-rossiey-1139174492.html

Патрушев назвал цель заявлений Запада и Киева о переговорах с Россией

Патрушев назвал цель заявлений Запада и Киева о переговорах с Россией - РИА Новости Крым, 28.07.2024

Патрушев назвал цель заявлений Запада и Киева о переговорах с Россией

Заявления официальных лиц киевского режима и западных стран о переговорах с Москвой являются тактической уловкой с целью обеспечить передышку для ВСУ. Об этом... РИА Новости Крым, 28.07.2024

2024-07-28T11:22

2024-07-28T11:22

2024-07-28T11:22

николай патрушев

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Заявления официальных лиц киевского режима и западных стран о переговорах с Москвой являются тактической уловкой с целью обеспечить передышку для ВСУ. Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев в эфире "Первого канала".По словам Патрушева, в реальности никаких действий для того, чтобы вести мирные переговоры, Киев и Запад не ведут.23 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе рабочего визита в Китай заявил, что Украина готова вести переговоры с российской стороной, они должны быть рациональными и иметь практическое значение.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что сам по себе посыл МИД Украины "идет в унисон" с позицией Москвы, но здесь "важны детали", поэтому следует дождаться дальнейших разъяснений этой позиции Киева.Он также напомнил, что препятствием для переговоров, помимо вопроса легитимности Зеленского, остается и законодательный запрет Киева на какие-либо контакты с российской стороной.Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН на прошлой неделе заявил, что киевский режим уже не получит ничего лучше выдвинутых президентом РФ Владимиром Путиным мирных предложений и ни при каких условиях не получит передышку на поле боя.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с Киевом, но там на законодательном уровне ввели на них запрет. На Западе игнорируют постоянные отказы украинской стороны от диалога. Как заявляли в Кремле, ситуация может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров: Кулеба и Зеленский часто говорят противоположное о переговорахБез России и Китая мира на Украине достичь не получится - президент ЧехииЗеленский допустил возможность переговоров с Путиным

https://crimea.ria.ru/20240726/raskol-i-panika--pochemu-v-ofise-zelenskogo-snova-ne-khotyat-peregovorov-1139139962.html

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николай патрушев, россия, украина, коллективный запад, новости сво, переговоры, политика, новости