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Патрушев назвал цель заявлений Запада и Киева о переговорах с Россией - РИА Новости Крым, 28.07.2024
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Патрушев назвал цель заявлений Запада и Киева о переговорах с Россией
Патрушев назвал цель заявлений Запада и Киева о переговорах с Россией - РИА Новости Крым, 28.07.2024
Патрушев назвал цель заявлений Запада и Киева о переговорах с Россией
Заявления официальных лиц киевского режима и западных стран о переговорах с Москвой являются тактической уловкой с целью обеспечить передышку для ВСУ. Об этом... РИА Новости Крым, 28.07.2024
2024-07-28T11:22
2024-07-28T11:22
николай патрушев
россия
украина
коллективный запад
новости сво
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политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Заявления официальных лиц киевского режима и западных стран о переговорах с Москвой являются тактической уловкой с целью обеспечить передышку для ВСУ. Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев в эфире "Первого канала".По словам Патрушева, в реальности никаких действий для того, чтобы вести мирные переговоры, Киев и Запад не ведут.23 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе рабочего визита в Китай заявил, что Украина готова вести переговоры с российской стороной, они должны быть рациональными и иметь практическое значение.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что сам по себе посыл МИД Украины "идет в унисон" с позицией Москвы, но здесь "важны детали", поэтому следует дождаться дальнейших разъяснений этой позиции Киева.Он также напомнил, что препятствием для переговоров, помимо вопроса легитимности Зеленского, остается и законодательный запрет Киева на какие-либо контакты с российской стороной.Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН на прошлой неделе заявил, что киевский режим уже не получит ничего лучше выдвинутых президентом РФ Владимиром Путиным мирных предложений и ни при каких условиях не получит передышку на поле боя.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с Киевом, но там на законодательном уровне ввели на них запрет. На Западе игнорируют постоянные отказы украинской стороны от диалога. Как заявляли в Кремле, ситуация может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров: Кулеба и Зеленский часто говорят противоположное о переговорахБез России и Китая мира на Украине достичь не получится - президент ЧехииЗеленский допустил возможность переговоров с Путиным
https://crimea.ria.ru/20240726/raskol-i-panika--pochemu-v-ofise-zelenskogo-snova-ne-khotyat-peregovorov-1139139962.html
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николай патрушев, россия, украина, коллективный запад, новости сво, переговоры, политика, новости
Патрушев назвал цель заявлений Запада и Киева о переговорах с Россией

Заявлениями о переговорах Запад и Киев стремятся получить передышку на поле боя – Патрушев

11:22 28.07.2024
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Заявления официальных лиц киевского режима и западных стран о переговорах с Москвой являются тактической уловкой с целью обеспечить передышку для ВСУ. Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев в эфире "Первого канала".
"Во время специальной военной операции мы сейчас имеем преимущество, Запад и Украина заинтересованы в том, чтобы восстановить свои силы, им нужна передышка. Поэтому все эти заявления имеют именно тактический характер передышки", - приводит его слова РИА Новости.
По словам Патрушева, в реальности никаких действий для того, чтобы вести мирные переговоры, Киев и Запад не ведут.
23 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе рабочего визита в Китай заявил, что Украина готова вести переговоры с российской стороной, они должны быть рациональными и иметь практическое значение.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что сам по себе посыл МИД Украины "идет в унисон" с позицией Москвы, но здесь "важны детали", поэтому следует дождаться дальнейших разъяснений этой позиции Киева.
Он также напомнил, что препятствием для переговоров, помимо вопроса легитимности Зеленского, остается и законодательный запрет Киева на какие-либо контакты с российской стороной.
Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН на прошлой неделе заявил, что киевский режим уже не получит ничего лучше выдвинутых президентом РФ Владимиром Путиным мирных предложений и ни при каких условиях не получит передышку на поле боя.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с Киевом, но там на законодательном уровне ввели на них запрет. На Западе игнорируют постоянные отказы украинской стороны от диалога. Как заявляли в Кремле, ситуация может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий.
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