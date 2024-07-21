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Зеленский допустил возможность переговоров с Путиным - РИА Новости Крым, 21.07.2024
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Зеленский допустил возможность переговоров с Путиным
Зеленский допустил возможность переговоров с Путиным - РИА Новости Крым, 21.07.2024
Зеленский допустил возможность переговоров с Путиным
Владимир Зеленский в интервью британскому телевидению заявил, что допускает возможность переговоров с представителями России о завершении конфликта на Украине,... РИА Новости Крым, 21.07.2024
2024-07-21T18:53
2024-07-21T18:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский в интервью британскому телевидению заявил, что допускает возможность переговоров с представителями России о завершении конфликта на Украине, даже если это будет президент Владимир Путин, несмотря на введенный ранее запрет на переговоры с Москвой.По его словам, такая готовность у Киева появится, если к саммиту "будет готов полностью план и если Россия будет готова проговаривать этот план". Ранее в Киеве уже заявляли, что рассчитывают на приезд представителей России на второй саммит по Украине.Первая конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции из 91 участника встречи поддержали только 76. Позже свои подписи под коммюнике отозвали еще три страны.Согласно опросу, проведенному Центром Разумкова, 44% украинцев выступают за мирные переговоры с Россией. Больше всего (60%) за это ратуют жители южных регионов Украины. Среди жителей страны растет понимание бесперспективности конфликта с Россией и осознание того, что это противостояние происходит в интересах Запада за счет жизней простых людей, комментировал ранее итоги опроса член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.Владимир Зеленский заявлял ранее в интервью Philadelphia Inquirer, что Украина не отрицает возможность провести переговоры с Россией через посредников.В Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.Президент России Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны: надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Москва никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.Читайте также на РИА Новости Крым:Число сторонников переговоров с Россией на Украине будет расти – КремльКогда США сменят Зеленского для переговоров с Россией - мнениеКиев готовит план переговоров с РФ: о чем говорят публикации в США
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РИА Новости Крым
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владимир зеленский, политика, украина, новости, переговоры, новости сво, владимир путин (политик), россия
Зеленский допустил возможность переговоров с Путиным

Зеленский заговорил о переговорах с РФ, несмотря на свой же запрет

18:53 21.07.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский в интервью британскому телевидению заявил, что допускает возможность переговоров с представителями России о завершении конфликта на Украине, даже если это будет президент Владимир Путин, несмотря на введенный ранее запрет на переговоры с Москвой.
"Мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России. И будет это Путин или это не Путин - какая разница? Если мы хотим закончить войну и у нас есть все силы для этого, и если мир будет объединен вокруг Украины, мы будем говорить с теми, кто все в России решает", - заявил Зеленский, говоря о подготовке второго саммита.
По его словам, такая готовность у Киева появится, если к саммиту "будет готов полностью план и если Россия будет готова проговаривать этот план". Ранее в Киеве уже заявляли, что рассчитывают на приезд представителей России на второй саммит по Украине.
Первая конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции из 91 участника встречи поддержали только 76. Позже свои подписи под коммюнике отозвали еще три страны.
Согласно опросу, проведенному Центром Разумкова, 44% украинцев выступают за мирные переговоры с Россией. Больше всего (60%) за это ратуют жители южных регионов Украины. Среди жителей страны растет понимание бесперспективности конфликта с Россией и осознание того, что это противостояние происходит в интересах Запада за счет жизней простых людей, комментировал ранее итоги опроса член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Владимир Зеленский заявлял ранее в интервью Philadelphia Inquirer, что Украина не отрицает возможность провести переговоры с Россией через посредников.
В Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
Президент России Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны: надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Москва никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.
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