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Когда США сменят Зеленского для переговоров с Россией - мнение - РИА Новости Крым, 20.07.2024
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Когда США сменят Зеленского для переговоров с Россией - мнение
Когда США сменят Зеленского для переговоров с Россией - мнение - РИА Новости Крым, 20.07.2024
Когда США сменят Зеленского для переговоров с Россией - мнение
Переговоры по Украине могут начаться не ранее, чем США поменяют платформу для них вместе с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Этого можно ждать к... РИА Новости Крым, 20.07.2024
2024-07-20T07:03
2024-07-20T07:03
андрей никифоров
владимир зеленский
сша
политика
украина
мнения
радио "спутник в крыму"
россия
переговоры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Переговоры по Украине могут начаться не ранее, чем США поменяют платформу для них вместе с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Этого можно ждать к концу года. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.По словам эксперта, тема переговоров по украинскому кризису "уже перезрела, вот-вот лопнет, и о ней просто не могут уже не говорить".Тем не менее начнутся они не ранее, чем Запад, прежде всего США, поменяют для них платформу. То есть все то, что построила и на чем зиждется сегодня политика "вирусной фигуры" Зеленского, отметил эксперт.По его мнению, в США давно запланировали сменить Зеленского, но "критический момент", когда им наиболее выгодно это сделать, еще не наступил."О переговорах стали говорить уже со всех сторон, но даже теперь момент не подошел. Подозреваю, что лучше всего встанет все по своим местам, когда сменится хозяин Белого дома. Будет совершенно уникальная возможность, чтобы о чем-то начать договариваться и решить. Воспользуются ли этим стороны – вопрос открытый. Но все идет к тому, что такой шанс появится где-то к концу года", – сказал Никифоров.Политолог отметил, что покушение на экс-лидера США и кандидата в президенты Дональда Трампа продвинуло его к Белому дому, хотя это не значит, что попытки устранить его не продолжатся и он до него дойдет. В то же время противники Трампа ничего не выиграют и от успешных покушений, учитывая, что кандидатом в вице-президенты выдвинут ярый трампист Джей Ди Вэнс, который, случись что, станет лидером республиканцев, добавил он."И это тоже усиливают его (Трампа – ред.) шансы дойти до итога избирательной кампании. А дойти – это почти однозначно победить", – отметил эксперт.При этом Никифоров подчеркивает, что не от американского президента, кто бы он ни был, будет зависеть мир."Это зависит то того, насколько у нашего народа хватит упорства, воли, целеустремленности – всего того, что мы сейчас как раз и проявляем. И кто бы там ни был во главе США, в определенных обстоятельствах мы усадим за стол переговоров любого. Существуют более легкие и более сложные пути достижения этого результата, но все равно все зависит от нас", – заключил политолог.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев готовит план переговоров с РФ: о чем говорят публикации в СШАБудет ли Россия участвовать во втором "саммите мира" – ответ Лаврова "Они безумны и без тормозов": что доказало покушение на Трампа
https://crimea.ria.ru/20240718/riskuet-ne-dozhit-do-vyborov--ekspert-o-novykh-pokusheniyakh-na-trampistov-1138938064.html
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андрей никифоров, владимир зеленский, сша, политика, украина, мнения, россия, переговоры
Когда США сменят Зеленского для переговоров с Россией - мнение

США могут заменить Зеленского для переговоров по Украине к концу года - политолог

07:03 20.07.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Переговоры по Украине могут начаться не ранее, чем США поменяют платформу для них вместе с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Этого можно ждать к концу года. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.
По словам эксперта, тема переговоров по украинскому кризису "уже перезрела, вот-вот лопнет, и о ней просто не могут уже не говорить".
Тем не менее начнутся они не ранее, чем Запад, прежде всего США, поменяют для них платформу. То есть все то, что построила и на чем зиждется сегодня политика "вирусной фигуры" Зеленского, отметил эксперт.

"Потому что платформа Зеленского, да и сам Зеленский вместе с его формулой, совершенно непригодны, чтобы вести переговоры. Его отодвинут в сторону", – прокомментировал Никифоров.

По его мнению, в США давно запланировали сменить Зеленского, но "критический момент", когда им наиболее выгодно это сделать, еще не наступил.
"О переговорах стали говорить уже со всех сторон, но даже теперь момент не подошел. Подозреваю, что лучше всего встанет все по своим местам, когда сменится хозяин Белого дома. Будет совершенно уникальная возможность, чтобы о чем-то начать договариваться и решить. Воспользуются ли этим стороны – вопрос открытый. Но все идет к тому, что такой шанс появится где-то к концу года", – сказал Никифоров.
Политолог отметил, что покушение на экс-лидера США и кандидата в президенты Дональда Трампа продвинуло его к Белому дому, хотя это не значит, что попытки устранить его не продолжатся и он до него дойдет. В то же время противники Трампа ничего не выиграют и от успешных покушений, учитывая, что кандидатом в вице-президенты выдвинут ярый трампист Джей Ди Вэнс, который, случись что, станет лидером республиканцев, добавил он.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
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Чем рискует выбранный Трампом кандидат в вице-президенты Вэнс
"И это тоже усиливают его (Трампа – ред.) шансы дойти до итога избирательной кампании. А дойти – это почти однозначно победить", – отметил эксперт.
При этом Никифоров подчеркивает, что не от американского президента, кто бы он ни был, будет зависеть мир.
"Это зависит то того, насколько у нашего народа хватит упорства, воли, целеустремленности – всего того, что мы сейчас как раз и проявляем. И кто бы там ни был во главе США, в определенных обстоятельствах мы усадим за стол переговоров любого. Существуют более легкие и более сложные пути достижения этого результата, но все равно все зависит от нас", – заключил политолог.
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Радио "Спутник в Крыму"Андрей НикифоровВладимир ЗеленскийСШАПолитикаУкраинаМненияРоссияПереговоры
 
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