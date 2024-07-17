https://crimea.ria.ru/20240717/budet-li-rossiya-uchastvovat-vo-vtorom-sammite-mira--otvet-lavrova-1138946048.html

Будет ли Россия участвовать во втором "саммите мира" – ответ Лаврова

Будет ли Россия участвовать во втором "саммите мира" – ответ Лаврова - РИА Новости Крым, 17.07.2024

Будет ли Россия участвовать во втором "саммите мира" – ответ Лаврова

Второй "саммит мира" по урегулированию на Украине содержит неприемлемый для России подход, в основе которого по-прежнему лежит так называемая "формула мира"... РИА Новости Крым, 17.07.2024

2024-07-17T20:49

2024-07-17T20:49

2024-07-17T20:49

сергей лавров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Второй "саммит мира" по урегулированию на Украине содержит неприемлемый для России подход, в основе которого по-прежнему лежит так называемая "формула мира" Владимира Зеленского. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности в качестве председателя.Лавров отметил, что Запад взял курс на продавливание любой ценой так называемого "плана Зеленского", который имеет ярко выраженную форму ультиматума.Он констатировал, что "формула Зеленского", о неприемлемости которой всем прекрасно и давно известно, по-прежнему лежит в основе всех этих усилий Запада и Киева.Лавров подчеркнул, что Россия готова обсуждать проблемы безопасности в Европе, но с учетом необходимости устранения первопричин кризиса и обеспечения законных интересов безопасности России в контексте общих договоренностей.Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина готова передавать Москве свои предложения по урегулированию конфликта через другие страны. По его словам, без прямого диалога с Россией урегулирования кризиса быть не может.Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва будет оценивать конкретные действия киевских властей по урегулированию, а не их изменчивые заявления.Президент России Владимир Путин во время пресс-конференцию по итогам заседания Совета глав государств – членов ШОС заявил, что прекращение огня до начала мирных переговоров по Украине невозможно. В основу переговоров могут лечь Стамбульские договоренности. Также Путин выразил мнение, что завершить конфликт с помощью посредников маловероятно.

https://crimea.ria.ru/20240716/snyat-ugrozy-dlya-rossii-s-zapada-zayavleniya-lavrova-v-sovbeze-oon-1138911734.html

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сергей лавров, оон, министерство иностранных дел рф (мид рф), совет безопасности оон, россия, в мире, политика, новости