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Будет ли Россия участвовать во втором "саммите мира" – ответ Лаврова - РИА Новости Крым, 17.07.2024
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Будет ли Россия участвовать во втором "саммите мира" – ответ Лаврова
Будет ли Россия участвовать во втором "саммите мира" – ответ Лаврова - РИА Новости Крым, 17.07.2024
Будет ли Россия участвовать во втором "саммите мира" – ответ Лаврова
Второй "саммит мира" по урегулированию на Украине содержит неприемлемый для России подход, в основе которого по-прежнему лежит так называемая "формула мира"... РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T20:49
2024-07-17T20:49
сергей лавров
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министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Второй "саммит мира" по урегулированию на Украине содержит неприемлемый для России подход, в основе которого по-прежнему лежит так называемая "формула мира" Владимира Зеленского. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности в качестве председателя.Лавров отметил, что Запад взял курс на продавливание любой ценой так называемого "плана Зеленского", который имеет ярко выраженную форму ультиматума.Он констатировал, что "формула Зеленского", о неприемлемости которой всем прекрасно и давно известно, по-прежнему лежит в основе всех этих усилий Запада и Киева.Лавров подчеркнул, что Россия готова обсуждать проблемы безопасности в Европе, но с учетом необходимости устранения первопричин кризиса и обеспечения законных интересов безопасности России в контексте общих договоренностей.Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина готова передавать Москве свои предложения по урегулированию конфликта через другие страны. По его словам, без прямого диалога с Россией урегулирования кризиса быть не может.Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва будет оценивать конкретные действия киевских властей по урегулированию, а не их изменчивые заявления.Президент России Владимир Путин во время пресс-конференцию по итогам заседания Совета глав государств – членов ШОС заявил, что прекращение огня до начала мирных переговоров по Украине невозможно. В основу переговоров могут лечь Стамбульские договоренности. Также Путин выразил мнение, что завершить конфликт с помощью посредников маловероятно.
https://crimea.ria.ru/20240716/snyat-ugrozy-dlya-rossii-s-zapada-zayavleniya-lavrova-v-sovbeze-oon-1138911734.html
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сергей лавров, оон, министерство иностранных дел рф (мид рф), совет безопасности оон, россия, в мире, политика, новости
Будет ли Россия участвовать во втором "саммите мира" – ответ Лаврова

Второй "саммит мира" по Украине содержит неприемлемые для России подходы – Лавров

20:49 17.07.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова на заседание Совета Безопасности ООН
Визит главы МИД РФ С. Лаврова на заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Второй "саммит мира" по урегулированию на Украине содержит неприемлемый для России подход, в основе которого по-прежнему лежит так называемая "формула мира" Владимира Зеленского. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности в качестве председателя.

"Говоря о том, чем же там они (участники второго "саммита мира" – ред.) будут заниматься, все так или иначе формулировали односторонний, абсолютно неприемлемый для нас и для многих других, искренне заинтересованных в мире (государств), подход", – сказал министр.

Лавров отметил, что Запад взял курс на продавливание любой ценой так называемого "плана Зеленского", который имеет ярко выраженную форму ультиматума.
Он констатировал, что "формула Зеленского", о неприемлемости которой всем прекрасно и давно известно, по-прежнему лежит в основе всех этих усилий Запада и Киева.
Лавров подчеркнул, что Россия готова обсуждать проблемы безопасности в Европе, но с учетом необходимости устранения первопричин кризиса и обеспечения законных интересов безопасности России в контексте общих договоренностей.
"Учитывая печальный опыт разговоров и консультаций с Западом и с украинцами, тот договор по европейской безопасности, который, я надеюсь, на каком-то этапе будет достигнут, и в этом контексте будет урегулирован украинский кризис, мы будем очень тщательно смотреть на формулировки и будем в этот документ закладывать предохранители от повторных нечистоплотных интерпретаций", – заключил глава МИД РФ.
Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина готова передавать Москве свои предложения по урегулированию конфликта через другие страны. По его словам, без прямого диалога с Россией урегулирования кризиса быть не может.
Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва будет оценивать конкретные действия киевских властей по урегулированию, а не их изменчивые заявления.
Президент России Владимир Путин во время пресс-конференцию по итогам заседания Совета глав государств – членов ШОС заявил, что прекращение огня до начала мирных переговоров по Украине невозможно. В основу переговоров могут лечь Стамбульские договоренности. Также Путин выразил мнение, что завершить конфликт с помощью посредников маловероятно.
Заседание СБ ООН под председательством Сергея Лаврова
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