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К чему бы это: эксперт оценил заявления Киева о переговорах с Россией - РИА Новости Крым, 07.07.2024
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К чему бы это: эксперт оценил заявления Киева о переговорах с Россией
К чему бы это: эксперт оценил заявления Киева о переговорах с Россией - РИА Новости Крым, 07.07.2024
К чему бы это: эксперт оценил заявления Киева о переговорах с Россией
Демонстрируемая Киевом готовность к переговорам с Москвой свидетельствует, что Владимир Зеленский и его команда готовятся к бегству с Украины. Такое мнение... РИА Новости Крым, 07.07.2024
2024-07-07T20:50
2024-07-07T20:50
переговоры
россия
мнения
политика
владимир зеленский
в мире
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Демонстрируемая Киевом готовность к переговорам с Москвой свидетельствует, что Владимир Зеленский и его команда готовятся к бегству с Украины. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов.По словам Баширова, группа Зеленского серьезно обогатилась, а сам он превратился из миллионера в долларового миллиардера."Все эти деньги находятся в Британии и США. Чтобы ими воспользоваться, надо получить иммунитет и какое-то официальное положение для более или менее спокойной жизни", – пояснил аналитик.По мнению Баширова, для киевского режима мирный договор является их личным "билетом в будущее", а не реальным миром для граждан Украины.Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина готова передавать Москве свои предложения по урегулированию конфликта через другие страны. По его словам, без прямого диалога с Россией урегулирования кризиса быть не может.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в свою очередь, что Москва будет оценивать конкретные действия киевских властей по урегулированию, а не их изменчивые заявления.В четверг президент России Владимир Путин во время пресс-конференцию по итогам заседания Совета глав государств – членов ШОС заявил, что прекращение огня до начала мирных переговоров по Украине невозможно. В основу переговоров могут лечь Стамбульские договоренности. Также Путин выразил мнение, что завершить конфликт с помощью посредников маловероятно.Переговоры Украины и РоссииРоссийско-украинские переговоры начались в конце февраля 2022 года. В их повестке было: урегулирование ситуации на Украине; обеспечение ее нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса; демилитаризация и денацификация страны; восстановление официального статуса русского языка; признание современных территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма и независимость ДНР и ЛНР.Делегации дважды встретились на территории Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференцсвязи. 29 марта стороны провели очную встречу в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу.Однако в середине апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская сторона отошла от достигнутых в Стамбуле договоренностей и повернула переговорный процесс в тупиковую ситуацию.В июне 2023 года Владимир Путин на встрече с лидерами и представителями миссии стран Африки продемонстрировал проект договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле, под названием "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины". Он был парафирован руководителем переговорной группы от Украины, однако после того как российские войска в соответствии с договоренностями отвели войска от Киева, украинские власти, "как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории", сказал Путин.В ноябре 2023 года соратник Зеленского, глава фракции партии "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в интервью одному из украинских телеканалов сообщил, что Борис Джонсон, приезжая в Киев весной 2022 года, отговорил Зеленского подписывать мирное соглашение с Россией, хотя военные действия могли закончиться еще тогда.Читайте также на РИА Новости Крым:Что позволит немедленно прекратить бои на Украине – ответ ПутинаСША выбрали позицию страуса: эксперт о переговорах с РФ через посредниковМирный план Путина по Украине – услышат ли на Западе
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переговоры, россия, мнения, политика, владимир зеленский, в мире, украина
К чему бы это: эксперт оценил заявления Киева о переговорах с Россией

Зеленский и его окружение готовятся к бегству с Украины – политолог

20:50 07.07.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Демонстрируемая Киевом готовность к переговорам с Москвой свидетельствует, что Владимир Зеленский и его команда готовятся к бегству с Украины. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов.

"В Киеве вдруг заговорили о переговорах. К чему бы это? А к началу бегства", – написал эксперт в своем Telegram-канале.

По словам Баширова, группа Зеленского серьезно обогатилась, а сам он превратился из миллионера в долларового миллиардера.
"Все эти деньги находятся в Британии и США. Чтобы ими воспользоваться, надо получить иммунитет и какое-то официальное положение для более или менее спокойной жизни", – пояснил аналитик.
По мнению Баширова, для киевского режима мирный договор является их личным "билетом в будущее", а не реальным миром для граждан Украины.
Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина готова передавать Москве свои предложения по урегулированию конфликта через другие страны. По его словам, без прямого диалога с Россией урегулирования кризиса быть не может.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в свою очередь, что Москва будет оценивать конкретные действия киевских властей по урегулированию, а не их изменчивые заявления.
В четверг президент России Владимир Путин во время пресс-конференцию по итогам заседания Совета глав государств – членов ШОС заявил, что прекращение огня до начала мирных переговоров по Украине невозможно. В основу переговоров могут лечь Стамбульские договоренности. Также Путин выразил мнение, что завершить конфликт с помощью посредников маловероятно.

Переговоры Украины и России

Российско-украинские переговоры начались в конце февраля 2022 года. В их повестке было: урегулирование ситуации на Украине; обеспечение ее нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса; демилитаризация и денацификация страны; восстановление официального статуса русского языка; признание современных территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма и независимость ДНР и ЛНР.
Делегации дважды встретились на территории Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференцсвязи. 29 марта стороны провели очную встречу в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу.
Однако в середине апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская сторона отошла от достигнутых в Стамбуле договоренностей и повернула переговорный процесс в тупиковую ситуацию.
В июне 2023 года Владимир Путин на встрече с лидерами и представителями миссии стран Африки продемонстрировал проект договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле, под названием "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины". Он был парафирован руководителем переговорной группы от Украины, однако после того как российские войска в соответствии с договоренностями отвели войска от Киева, украинские власти, "как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории", сказал Путин.
В ноябре 2023 года соратник Зеленского, глава фракции партии "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в интервью одному из украинских телеканалов сообщил, что Борис Джонсон, приезжая в Киев весной 2022 года, отговорил Зеленского подписывать мирное соглашение с Россией, хотя военные действия могли закончиться еще тогда.
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