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Мирный план Путина по Украине – услышат ли на Западе

Мирный план Путина по Украине – услышат ли на Западе - РИА Новости Крым, 14.06.2024

Мирный план Путина по Украине – услышат ли на Западе

Инициатива президента России по мирному урегулированию конфликта на Украине базируется на "прочном фундаменте политического реализма". Об этом заявил... РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T19:07

2024-06-14T19:07

2024-06-14T19:07

владимир путин (политик)

россия

украина

переговоры

владимир константинов

александр шатилов

коллективный запад

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Инициатива президента России по мирному урегулированию конфликта на Украине базируется на "прочном фундаменте политического реализма". Об этом заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов.Российский лидер в пятницу заявил, что Москва по прежнему готова к переговорам, но на условиях отведения украинских войск с территории новых регионов России и отказа Киева от планов по вступлению в НАТО. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Украине стоит задуматься над этим, поскольку речь идет о дальнейшем обсуждении гарантии безопасности.Комментируя предстоящую конференцию по Украине в Швейцарии, политик констатировал, что изначально там предполагалось обсудить так называемую "формулу Зеленского". Но в ходе подготовки конференции выяснилось, что ее участники "как от огня шарахаются этого дипломатического "шедевра", и "формулу" стали упрощать, указал Константинов."В результате от нее практически ничего не осталось. Вот это ничто предполагает обсуждать кое-кто – с заранее очевидным итогом", - отметил он.Готов ли Запад на мирное предложение ПутинаЗапад, который по-прежнему настроен на нанесение России военного поражения, вряд ли согласится на предложенную российским лидером реальную и объективную формулу урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.По его словам, на сегодняшний день большинство лидеров западных стран занимают "недоговороспособную позицию", а лидеры антироссийской коалиции "по-прежнему заинтересованы в военно-политическом поражении РФ и на меньшее не согласны".Киевский режим тоже не согласится на эти условия, поскольку для президента Украины Владимира Зеленского это будет означать капитуляцию и "смертный приговор, как политический, так и, возможно, физический", уверен политолог. По его мнению, в случае согласия с условиями Москвы националистически настроенная часть украинского общества не простит Зеленскому, учитывая количество понесенных жертв.Ответ Киева на предложение ПутинаВладимир Зеленский прогноз политолога подтвердил, заявив, что инициатива российского президента ультимативна."Это ультимативные послания, которые не отличаются от предыдущих", - цитирует его слова агентство Reuters. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине близ города Люцерн. На встречу приглашены представителей около 160 государств, российскую сторону не приглашали. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия Москвы "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением".По мнению ряда экспертов, в том числе западных, "мирный саммит" провалится, поскольку многие страны мира отказались присутствовать на нем.Ранее сообщалось, что от участия отказались Китай и Бразилия. 31 мая в КНР официально подтвердили свое решение, подчеркнув, что "план конференции по Украине в Швейцарии расходится с требованиями Китая и ожиданиями мира".На днях несколько иностранных СМИ со ссылкой на разные дипломатические источники сообщили, что от участия откажутся также Саудовская Аравия "из-за отсутствия представителей Москвы" на конференции, и Пакистан, желающий сохранять нейтралитет.Читайте также на РИА Новости Крым:В обмен на дорогу в Крым: Путин раскрыл детали переговоров 2022 годаСША нагнетают радикальные настроения в ЕвропеПочему саммит в Швейцарии обречен на провал

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