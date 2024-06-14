https://crimea.ria.ru/20240614/ukraine-nuzhno-zadumatsya-peskov-poyasnil-predlozhenie-putina-o-peregovorakh-1138117372.html

Украине нужно задуматься: Песков пояснил предложение Путина о переговорах

Украине нужно задуматься: Песков пояснил предложение Путина о переговорах - РИА Новости Крым, 14.06.2024

Украине нужно задуматься: Песков пояснил предложение Путина о переговорах

Новые предложения президента РФ Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта на Украине являются не ультиматумом, а комплексным и конструктивным... РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T18:21

2024-06-14T18:21

2024-06-14T18:22

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Новые предложения президента РФ Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта на Украине являются не ультиматумом, а комплексным и конструктивным предложением. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ заявил, что Москва по-прежнему готова к переговорам, но на условиях отведения украинских войск с территории новых регионов России и отказа Киева от планов по вступлению в НАТО.Президент Украины Владимир Зеленский, чьи слова приводит агентство Reuters, назвал предложение президента РФ "ультимативным посланием, которое не отличается от предыдущих".Представитель Кремля добавил, что "с момента последних переговоров в 2022 году ситуация изменилась, как де-факто, так и де-юре", и на данный момент нужно учитывать новые геополитические реалии, связанные с вхождением четырех новых субъектов в состав РФ в соответствии с международным правом.Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ по итогам референдумов, прошедших 23-27 сентября 2022 года. В поддержку вхождения в состав России в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России.В ходе специальной военной операции, начавшейся 24 февраля 2024 года, полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поставил точку в вопросе принадлежности новых регионовПутин назвал истинную причину украинского кризисаВ обмен на дорогу в Крым: Путин раскрыл детали переговоров 2022 года

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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