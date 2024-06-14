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Украине нужно задуматься: Песков пояснил предложение Путина о переговорах - РИА Новости Крым, 14.06.2024
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Украине нужно задуматься: Песков пояснил предложение Путина о переговорах
Украине нужно задуматься: Песков пояснил предложение Путина о переговорах - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Украине нужно задуматься: Песков пояснил предложение Путина о переговорах
Новые предложения президента РФ Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта на Украине являются не ультиматумом, а комплексным и конструктивным... РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T18:21
2024-06-14T18:22
владимир путин (политик)
дмитрий песков
новости сво
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Новые предложения президента РФ Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта на Украине являются не ультиматумом, а комплексным и конструктивным предложением. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ заявил, что Москва по-прежнему готова к переговорам, но на условиях отведения украинских войск с территории новых регионов России и отказа Киева от планов по вступлению в НАТО.Президент Украины Владимир Зеленский, чьи слова приводит агентство Reuters, назвал предложение президента РФ "ультимативным посланием, которое не отличается от предыдущих".Представитель Кремля добавил, что "с момента последних переговоров в 2022 году ситуация изменилась, как де-факто, так и де-юре", и на данный момент нужно учитывать новые геополитические реалии, связанные с вхождением четырех новых субъектов в состав РФ в соответствии с международным правом.Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ по итогам референдумов, прошедших 23-27 сентября 2022 года. В поддержку вхождения в состав России в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России.В ходе специальной военной операции, начавшейся 24 февраля 2024 года, полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поставил точку в вопросе принадлежности новых регионовПутин назвал истинную причину украинского кризисаВ обмен на дорогу в Крым: Путин раскрыл детали переговоров 2022 года
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владимир путин (политик), дмитрий песков, новости сво, россия, украина, кремль, переговоры, политика, новости
Украине нужно задуматься: Песков пояснил предложение Путина о переговорах

Мирные предложения Путина по Украине не являются ультиматумом – Песков

18:21 14.06.2024 (обновлено: 18:22 14.06.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Новые предложения президента РФ Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта на Украине являются не ультиматумом, а комплексным и конструктивным предложением. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ заявил, что Москва по-прежнему готова к переговорам, но на условиях отведения украинских войск с территории новых регионов России и отказа Киева от планов по вступлению в НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский, чьи слова приводит агентство Reuters, назвал предложение президента РФ "ультимативным посланием, которое не отличается от предыдущих".
"Это неверное понимание (Зеленским предложения Путина – ред.) Это именно мирная инициатива. Украинской стороне нужно задуматься... Речь идет о дальнейшем обсуждении гарантии безопасности… Это комплексное, очень глубокое и конструктивное предложение", - сказал Песков "Известиям".
Представитель Кремля добавил, что "с момента последних переговоров в 2022 году ситуация изменилась, как де-факто, так и де-юре", и на данный момент нужно учитывать новые геополитические реалии, связанные с вхождением четырех новых субъектов в состав РФ в соответствии с международным правом.
Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ по итогам референдумов, прошедших 23-27 сентября 2022 года. В поддержку вхождения в состав России в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России.
В ходе специальной военной операции, начавшейся 24 февраля 2024 года, полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
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Владимир Путин (политик)Дмитрий ПесковНовости СВОРоссияУкраинаКремльПереговорыПолитикаНовости
 
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