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Путин поставил точку в вопросе принадлежности новых регионов
Путин поставил точку в вопросе принадлежности новых регионов - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Путин поставил точку в вопросе принадлежности новых регионов
Жители Херсонской и Запорожской областей, а также Донбасса, выразили свою позицию по вхождению в состав России, этот вопрос навсегда закрыт. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T15:01
2024-06-14T15:01
2024-06-14T15:01
владимир путин (политик)
новые регионы россии
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ситуация в донбассе: новости и комментарии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Жители Херсонской и Запорожской областей, а также Донбасса, выразили свою позицию по вхождению в состав России, этот вопрос навсегда закрыт. Об этом заявил президент Владимир Путина на встрече с руководством МИД в пятницу.Он подчеркнул, что воля людей быть с Россией незыблема, а значит "вопрос навсегда закрыт и больше не обсуждается".Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ по итогам референдумов, прошедших 23-27 сентября 2022 года. В поддержку вхождения в состав России в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России.В ходе специальной военной операции, начавшейся 24 февраля 2024 года, полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Десятая годовщина АТО: как начиналась гражданская война на УкраинеКрым передали Украине в нарушение всех норм – ПутинПутин назвал истинную причину украинского кризиса
новые регионы россии
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владимир путин (политик), новые регионы россии, россия, запорожская область, херсонская область, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), политика, новости
Путин поставил точку в вопросе принадлежности новых регионов
Путин: вопрос о российской принадлежности новых регионов закрыт навсегда
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Жители Херсонской и Запорожской областей, а также Донбасса, выразили свою позицию по вхождению в состав России, этот вопрос навсегда закрыт. Об этом заявил президент Владимир Путина на встрече с руководством МИД в пятницу.
"Жители Херсонщины и Запорожья в ходе референдумов выразили свою позицию. Херсонская и Запорожская области так же, как и Донецкая и Луганская народные республики, вошли в состав Российской Федерации. И речи о нарушении нашего государственного единства быть не может", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что воля людей быть с Россией незыблема, а значит "вопрос навсегда закрыт и больше не обсуждается".
Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ по итогам референдумов, прошедших 23-27 сентября 2022 года. В поддержку вхождения в состав России в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России.
В ходе специальной военной операции, начавшейся 24 февраля 2024 года, полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
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