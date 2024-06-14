https://crimea.ria.ru/20240614/putin-postavil-tochku-v-voprose-prinadlezhnosti-novykh-regionov-1138111880.html

Путин поставил точку в вопросе принадлежности новых регионов

Путин поставил точку в вопросе принадлежности новых регионов - РИА Новости Крым, 14.06.2024

Путин поставил точку в вопросе принадлежности новых регионов

Жители Херсонской и Запорожской областей, а также Донбасса, выразили свою позицию по вхождению в состав России, этот вопрос навсегда закрыт. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T15:01

2024-06-14T15:01

2024-06-14T15:01

владимир путин (политик)

новые регионы россии

россия

запорожская область

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Жители Херсонской и Запорожской областей, а также Донбасса, выразили свою позицию по вхождению в состав России, этот вопрос навсегда закрыт. Об этом заявил президент Владимир Путина на встрече с руководством МИД в пятницу.Он подчеркнул, что воля людей быть с Россией незыблема, а значит "вопрос навсегда закрыт и больше не обсуждается".Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ по итогам референдумов, прошедших 23-27 сентября 2022 года. В поддержку вхождения в состав России в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России.В ходе специальной военной операции, начавшейся 24 февраля 2024 года, полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Десятая годовщина АТО: как начиналась гражданская война на УкраинеКрым передали Украине в нарушение всех норм – ПутинПутин назвал истинную причину украинского кризиса

новые регионы россии

россия

запорожская область

херсонская область

донецкая народная республика (днр)

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