https://crimea.ria.ru/20240413/desyataya-godovschina-ato-kak-nachinalas-grazhdanskaya-voyna-na-ukraine-1136451544.html

Десятая годовщина АТО: как начиналась гражданская война на Украине

Десятая годовщина АТО: как начиналась гражданская война на Украине - РИА Новости Крым, 13.04.2024

Десятая годовщина АТО: как начиналась гражданская война на Украине

10 лет назад, 13 апреля 2014 года, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение о проведении так называемой "антитеррористической... РИА Новости Крым, 13.04.2024

2024-04-13T07:41

2024-04-13T07:41

2024-04-13T07:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. 10 лет назад, 13 апреля 2014 года, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение о проведении так называемой "антитеррористической операции" (АТО) на юго-востоке страны. Пришедший к власти в результате антиконституционного переворота киевский режим фактически начал карательную операцию против жителей Донбасса, выступивших против "евромайдана" и не пожелавших подчиняться украинским националистам. Началась самая настоящая гражданская война. Самые ожесточенные сражения пришлись на первые два года АТО, затем конфликт из острой фазы перешел в позиционную войну. За восемь лет, вплоть до начала Россией специальной военной операции по защите жителей юго-востока Украины, этот конфликт унес жизни порядка 14 тысяч человек.Сопротивление неонацистам и суверенитет Донбасса22 февраля 2014 года в результате трехмесячного противостояния в центре Киева власть незаконно захватила группа проамерикански настроенных националистов, финансируемых группой украинских олигархов. Уже на следующий день Верховная рада отменила закон "Об основах государственной языковой политики", который предоставлял русскому языку статус регионального в тех областях, где он являлся родным как минимум для 10% населения, и давал ему равные права наравне с государственным украинским языком. Это вызвало волну протеста в русскоязычных регионах Украины, прежде всего, в Крыму, Донецкой, Луганской и Харьковской областях, в Одессе, Николаеве и Запорожье. Основными требованиями местных жителей была федерализация страны и сохранение статуса русского языка.В конце марта – начале апреля украинские силовики провели серию арестов протестующих в Донецкой и Луганской областях. 6 апреля после очередного митинга протеста его участники захватили здание Донецкого облсовета и областной администрации и 7 апреля сформировали Народный совет, который принял Декларацию о суверенитете ДНР и Акт о провозглашении государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики. Аналогичные события с захватом и блокированием административных зданий происходили в Луганске и Харькове. Киевский режим объявил протестующих "сепаратистами" и взял курс на силовое подавление несогласных, полностью игнорируя их интересы. И.о. президента Александр Турчинов сообщил о создании "антикризисного штаба" и начале "антитеррористических мероприятий против тех, кто взял в руки оружие". В частности, в Харькове, где противники госпереворота провозгласили создание Харьковской Народной Республики, силы спецзназа жестко подавили сопротивление. В Одессе противостояние завершилось поджогом национал-радикалами Дома профсоюзов 2 мая, в котором, по официальным данным, погибли 48 человек.Однако Донецк и Луганск продолжали стойко сопротивляться киевской националистической хунте. 13 апреля Турчинов сообщил, что СНБО Украины принял решение "начать широкомасштабную антитеррористическую операцию с привлечением Вооруженных сил Украины" на востоке страны. Власти потребовали от протестующих до 14 апреля разблокировать захваченные здания и сложить оружие, но этот ультиматум был отвергнут. В регионах полным ходом развернулось формирование народного ополчения.15 апреля 2014 года Турчинов заявил, что ночью на севере Донбасса началась "силовая фаза" АТО. В частности, украинские формирования в начале мая предприняли попытку взять штурмом Славянск в ДНР, но она провалилась. После этого ВСУ начали регулярно обстреливать жилые районы Краматорска и Славянска.Референдумы в ДНР и ЛНРРуководство ДНР и ЛНР, убедившись, что с националистами в Киеве мирно договориться невозможно, объявили о проведении референдума о статусе регионов. Голосование состоялось 11 мая. За суверенитет высказались 89,7% избирателей в Донецкой и 96,2% - в Луганской области. 12 мая был провозглашен государственный суверенитет народных республик, а 14 и 18 мая приняты конституции ДНР и ЛНР.В том же месяце президентом Украины избрали Петра Порошенко. В ходе избирательной кампании он обещал прекратить войну, но после победы на выборах взял курс на окончательное вооруженное подавление Донбасса. Россия на различных площадках, в том числе в Совбезе ООН, требовала от Киева немедленно прекратить карательную операцию и насилие над собственным народом, однако хунта их отвергла.На Украине для участия в боевых действиях начали сколачивать добровольческие батальоны, состоявшие из отпетых неонацистов. Самые печально известные из них – "Азов"*, "Айдар"*, "Торнадо"*, "Шахтерск". Финансировались эти добробаты, по многочисленным данным СМИ, в основном олигархами, в том числе Игорем Коломойским и Ринатом Ахметовым, а также за счет пожертвований украинцев. "Прославились" эти формирования не столько участием в боях против донбасского ополчения, сколько зверствами, пытками, мародерством и сексуальным насилием над мирными жителями.ВСУ и неонацистским добробатам противостояли добровольческие отряды, сформированные из числа местных жителей, в том числе бывших бойцов украинских спецподразделений "Альфа" и "Беркут", а также неравнодушных к судьбе Донбасса и противников нацизма из разных регионов Украины и России, которые добровольно приехали в народные республики защищать их независимость. Самые известные из них – "Восток", "Оплот", "Сомали", "Спарта", "Заря", "Призрак", "Кальмиус"."Котлы" для ВСУК лету 2014-го в Донбассе начались полномасштабные боевые действия с применением тяжелой бронетехники и авиации. После провалившегося штурма Славянска серьезные бои развернулись за Донецкий аэропорт, который стал символом начального этапа войны. ВСУ обстреливали отряды добровольцев из артиллерии и гранатометов, применяли против них авиацию. Однако ополченцы не отступили и уже к концу января 2015 года окончательно выбили противника оттуда. По данным Киева, ВСУ за время боев за аэропорт потеряли 800 человек убитыми и около 2000 ранеными.Тем временем в июне развернулись бои за аэропорт Луганска, которому ВСУ отводили ключевую роль в планах по захвату города. К началу сентября ополченцы выбили оттуда последних боевиков – план украинского командования по окружению столицы ЛНР рухнул.На других направлениях вооруженным формированиям киевского режима поначалу сопутствовала удача. В середине июня им удалось захватить Мариуполь, а в начале июля – Славянск. Однако очень скоро ополчению удалось переломить ситуацию. Около 8 тысяч военных ВСУ, которых командование бросило на захват границы между народными республиками и Россией, оказались в Изваринском "котле". Около 4 тысяч погибли, получили ранения или попали в плен. Также ополченцы захватили большое количество боевой техники. Затем последовали Амвросиевский, Еленовский и наиболее известные Иловайский и Дебальцевский "котлы". В частности, в Дебальцево, по разным оценкам, оказалось до 8 тысяч украинских солдат, из которых погибли около 3 тысяч.Террор киевского режима против мирного населенияНеудачи в боях с ополченцами киевская хунта, ВСУ и добробаты компенсировали обстрелами мирного населения Донбасса. Так, 2 июля украинские самолеты нанесли удар по зданию бывшей облгосадминистрации в Луганске, автостоянке перед ним и скверу имени Героев Великой Отечественной войны. В тот момент в здании находилось правительство ЛНР. В результате авиаудара погибли 8 мирных жителей, еще 28 человек получили ранения. По версии Киева, авианалета не было, а взрыв произошел из-за "неумелого обращения со стрелковым оружием и взрывчатыми веществами".Кроме того, при бомбардировке станицы "Луганская" погибли 12 человек, в том числе пятилетний мальчик, которому взрывом оторвало ноги. ВСУ осуществляли авианалеты на многие населенные пункты народных республик. Так, при бомбардировках Снежного и Зугрэса в Донецкой области в июле и августе 2014-го погибли 24 человека, в том числе дети. Всего в ходе конфликта, по данным ООН, погибли более 100 детей Донбасса. В память о них в Донецке установили мемориал "Аллея ангелов".Помимо постоянных обстрелов и бомбардировок, Киев организовал экономическую, финансовую, транспортную и водную блокады ДНР и ЛНР. Так, с декабря 2014 года украинский кабмин прекратил выплаты жителям Донбасса всех социальных пособий, включая пенсии, обслуживание банками счетов населения и предприятий. Чтобы получить пенсии и другие соцвыплаты, жители республик обязали выезжать на подконтрольную Киеву территорию. Украинские власти и военные блокировали полноценные поставки продуктов в ДНР и ЛНР. Там, где могли, отключали водоснабжение крупных городов и поселков Донбасса.Минские соглашенияВ ситуации тяжелейших поражений на фронте Киев всеми силами стремился продавить для себя передышку. В сентябре 2014-го и в феврале 2015-го при посредничестве ОБСЕ, России, Германии и Франции стороны договорились о согласовании плана мирного урегулирования и прекращения огня, которые вошли в историю под названием "Минские соглашения". Одним из ключевых пунктов договоренностей, одобренных Совбезом ООН, стало проведение Украиной реформы по децентрализации власти, в том числе о принятии закона об особом статусе Донбасса.Однако процесс по урегулированию конфликта фактически зашел в тупик из-за отказа Киева выполнять политическую часть соглашений. Петр Порошенко, как и пришедший ему на смену Владимир Зеленский, при полном одобрении Берлина и Парижа искусственно тормозили и затягивали выполнение Комплекса мер.Российская сторона неоднократно подчеркивала, что Минские соглашения – единственный путь урегулирования. Москва постоянно призывала Украину к их выполнению, а Францию и Германию – к оказанию влияния на Киев в этом процессе. Однако киевский режим уклонялся от выполнения договоренностей, регулярно обстреливая территорию ДНР и ЛНР.Впоследствии, уже после начала специальной военной операции, экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью СМИ заявила, что Минские соглашения ("Минск-2") были подписаны для того, чтобы "помочь Украине и дать ей время стать сильнее" в военном отношении. Ее слова канцлера подтвердили и бывший президент Франции Франсуа Олланд и экс-премьер Великобритании Борис Джонсон.После подписания "Минска-2" война в Донбассе носила в основном позиционный характер. Всплески боевых действий фиксировались в районе Авдеевки и Широкино под Новоазовском. В эти годы произошли громкие убийства героев Донбасса: командира "Спарты" Арсения Павлова, также известного как "Моторола", командира батальона "Сомали" Михаила "Гиви" Толстых, командира "Пятнашки" Олега "Мамая" Мамиева, а также главы ДНР Александра Захарченко.Несмотря на переход боевых действий в позиционную фазу, ВСУ продолжили обстреливать населенные пункты Донбасса. Так, с 2016 по 2019 годы ОБСЕ фиксировала от 200 до 400 тысяч случаев нарушения режима прекращения огня ежегодно. Фактически война в Донбассе не прекращалась все восемь лет. Люди продолжали жить под обстрелами, получали ранения, погибали, лишались домов.Жертвы АТО и начало спецоперацииС 2014 по 2022 годы в ходе вооруженного конфликта, по данным ООН, погибли порядка 14 тысяч человек, в том числе около 3,5 тысяч мирных жителей. Более 30 тысяч человек получили ранения, почти 3 миллиона стали беженцами.Россия все эти годы регулярно поставляла Донбассу гуманитарную помощь. С 2019 года РФ упростила процедуру российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР, а в 2021 году президент Владимир Путин поручил смягчить условия для допуска на российские рынки товаров из ДНР и ЛНР. Продукция предприятий Донбасса наравне с российскими участвовала в госзакупках, Москва признавала сертификаты на товары и услуги, выданные в ДНР и ЛНР, а также отменяла экспортно-импортные ограничения на перемещение товаров через границу.Ситуация в Донбассе обострилась осенью 2021 года. ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР, а страны Запада начали активно поставлять киевскому режиму различное вооружение, технику и боеприпасы. Пик эскалации пришелся на февраль 2022 года. Началась эвакуация населения на территорию России, а в ДНР и ЛНР объявили мобилизацию.21 февраля 2022 года главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. Владимир Путин провел расширенное совещание с членами Совета безопасности РФ по данному вопросу, а затем по его итогам обратился к гражданам страны, заявив о признании Москвой независимости и суверенитета республик Донбасса. Российский лидер также потребовал от киевского режима незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае "вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на Украине режима", заявил Путин.В тот же день президент России подписал с главами ДНР и ЛНР договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, в том числе военной.24 февраля в ответ на просьбу руководства республик Донбасса о помощи Россия начала специальную военную операцию на Украине. Главной ее целью Владимир Путин назвал помощь Донбассу и защиту его населения. В ходе СВО Донецкая и Луганская республики, а также Херсонская и Запорожская область вошли в состав России и стали субъектами Федерации на основании итогов проведенного на этих территориях референдума.*Запрещенная в России террористическая организация

https://crimea.ria.ru/20230502/devyat-let-tragedii-v-odesse-rasskaz-gorevshikh-v-dome-profsoyuzov-1128414174.html

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https://crimea.ria.ru/20240412/obstrel-vsu-mnogoetazhek-v-tokmake-pogibli-lyudi-i-desyatki-tyazhelo-raneny-1136517212.html

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