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Путин назвал истинную причину украинского кризиса - РИА Новости Крым, 14.06.2024
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Путин назвал истинную причину украинского кризиса
Путин назвал истинную причину украинского кризиса - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Путин назвал истинную причину украинского кризиса
Кризис на Украине спровоцирован агрессивной политикой коллективного Запада, который задолго до 2022 года пытался ослабить и расчленить Россию по национальному... РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T13:41
2024-06-14T13:43
владимир путин (политик)
россия
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коллективный запад
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Кризис на Украине спровоцирован агрессивной политикой коллективного Запада, который задолго до 2022 года пытался ослабить и расчленить Россию по национальному признаку. И теперь последствия отзываются на всей планете, отметил президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД в пятницу."Растущее напряжение наблюдается везде, а то, насколько мир взаимосвязан и взаимозависим, мы видим постоянно. И трагический пример - это украинский кризис, последствия которого отзываются на всей планете", - констатировал российский лидер.Он подчеркнул, что ситуация на Украине не является конфликтом между двумя государствами и двумя народами. Если бы дело обстояло так, русские и украинцы, которых объединяет культура и история, миллионы родственных и человеческих связей, нашли бы способ справедливо урегулировать любые вопросы и разногласия, убежден президент.По словам российского лидера, в концепцию коллективного Запада не вписываются такие сильные, суверенные государства, как Россия. В этой связи он взял курс на разъединение страны по национальному признаку.Путин подчеркнул, что именно эти попытки, а также накачивание Украины идеями неонацизма и геноцид русскоговорящего населения, привели к текущему украинскому кризису.Конфликт на Украине нужен США не ради интересов самой Украины, а в попытках ослабить Россию и удержать ускользающее мировое лидерство, заявлял ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: США и НАТО готовили порабощенную Украину к большой войнеВашингтон лишил Украину будущего - Володин о новом пакете помощиПобедить Россию на поле боя невозможно – Путин
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владимир путин (политик), россия, украина, коллективный запад, политика, в мире, новости
Путин назвал истинную причину украинского кризиса

Путин: кризис на Украине развязал Запад в попытках ослабить Россию

13:41 14.06.2024 (обновлено: 13:43 14.06.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Кризис на Украине спровоцирован агрессивной политикой коллективного Запада, который задолго до 2022 года пытался ослабить и расчленить Россию по национальному признаку. И теперь последствия отзываются на всей планете, отметил президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД в пятницу.
"Растущее напряжение наблюдается везде, а то, насколько мир взаимосвязан и взаимозависим, мы видим постоянно. И трагический пример - это украинский кризис, последствия которого отзываются на всей планете", - констатировал российский лидер.
Он подчеркнул, что ситуация на Украине не является конфликтом между двумя государствами и двумя народами. Если бы дело обстояло так, русские и украинцы, которых объединяет культура и история, миллионы родственных и человеческих связей, нашли бы способ справедливо урегулировать любые вопросы и разногласия, убежден президент.
"Но дело обстоит по-другому. События на Украине - прямой результат той агрессивной, бесцеремонной и абсолютно авантюрной политики, которую Запад проводил и проводит все эти годы задолго до начала спецоперации", - сказал Путин.
По словам российского лидера, в концепцию коллективного Запада не вписываются такие сильные, суверенные государства, как Россия. В этой связи он взял курс на разъединение страны по национальному признаку.

"О расчленении сначала Советского Союза, а теперь России говорится давно. Реализуя эту стратегию, западные страны взяли линию на освоение и военно-политическое поглощение близких нам территорий. Состоялось пять, а теперь уже и шесть, волн расширения НАТО. Они пытались превратить в свой плацдарм и Украину, сделать ее анти-Россией", - напомнил президент.

Путин подчеркнул, что именно эти попытки, а также накачивание Украины идеями неонацизма и геноцид русскоговорящего населения, привели к текущему украинскому кризису.
Конфликт на Украине нужен США не ради интересов самой Украины, а в попытках ослабить Россию и удержать ускользающее мировое лидерство, заявлял ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге.
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Владимир Путин (политик)РоссияУкраинаКоллективный ЗападПолитикаВ миреНовости
 
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