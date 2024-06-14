https://crimea.ria.ru/20240614/putin-nazval-istinnuyu-prichinu-ukrainskogo-krizisa-1138110691.html

Путин назвал истинную причину украинского кризиса

Путин назвал истинную причину украинского кризиса - РИА Новости Крым, 14.06.2024

Путин назвал истинную причину украинского кризиса

Кризис на Украине спровоцирован агрессивной политикой коллективного Запада, который задолго до 2022 года пытался ослабить и расчленить Россию по национальному... РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T13:41

2024-06-14T13:41

2024-06-14T13:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Кризис на Украине спровоцирован агрессивной политикой коллективного Запада, который задолго до 2022 года пытался ослабить и расчленить Россию по национальному признаку. И теперь последствия отзываются на всей планете, отметил президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД в пятницу."Растущее напряжение наблюдается везде, а то, насколько мир взаимосвязан и взаимозависим, мы видим постоянно. И трагический пример - это украинский кризис, последствия которого отзываются на всей планете", - констатировал российский лидер.Он подчеркнул, что ситуация на Украине не является конфликтом между двумя государствами и двумя народами. Если бы дело обстояло так, русские и украинцы, которых объединяет культура и история, миллионы родственных и человеческих связей, нашли бы способ справедливо урегулировать любые вопросы и разногласия, убежден президент.По словам российского лидера, в концепцию коллективного Запада не вписываются такие сильные, суверенные государства, как Россия. В этой связи он взял курс на разъединение страны по национальному признаку.Путин подчеркнул, что именно эти попытки, а также накачивание Украины идеями неонацизма и геноцид русскоговорящего населения, привели к текущему украинскому кризису.Конфликт на Украине нужен США не ради интересов самой Украины, а в попытках ослабить Россию и удержать ускользающее мировое лидерство, заявлял ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: США и НАТО готовили порабощенную Украину к большой войнеВашингтон лишил Украину будущего - Володин о новом пакете помощиПобедить Россию на поле боя невозможно – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, украина, коллективный запад, политика, в мире, новости