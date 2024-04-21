https://crimea.ria.ru/20240421/vashington-lishil-ukrainu-buduschego---volodin-o-novom-pakete-pomoschi-1136728742.html

Вашингтон лишил Украину будущего - Володин о новом пакете помощи

Вашингтон лишил Украину будущего - Володин о новом пакете помощи - РИА Новости Крым, 21.04.2024

Вашингтон лишил Украину будущего - Володин о новом пакете помощи

Новым решением о выделении помощи Киеву США загоняют Украину в долговую кабалу и заставляют ее уничтожать собственный народ, что бесполезно, поскольку Россия... РИА Новости Крым, 21.04.2024

2024-04-21T09:18

2024-04-21T09:18

2024-04-21T09:18

вячеслав володин

государственная дума рф

сша

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мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Новым решением о выделении помощи Киеву США загоняют Украину в долговую кабалу и заставляют ее уничтожать собственный народ, что бесполезно, поскольку Россия все равно достигнет целей спецоперации. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.Палата представителей Конгресса США накануне большинством голосов приняла законопроект выделении дополнительной помощи Украине, а также Израилю и Тайваню на военные нужды. Согласно документу, Украине предлагается выделить киевскому режиму 61 миллиард долларов."В Палате представителей конгресса США принят законопроект о выделении Украине 61 млрд долларов, большая часть которых будет освоена самими американцами. Например, 23 млрд пойдут на пополнение арсеналов США, еще 11,3 млрд будут выделены для проведения "текущих военных операций США в регионе", - напомнил Володин.Он подчеркнул, что новое американское решение загоняет Украину в долговую кабалу, при этом лишая страну будущего.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что новый пакет помощи Украине не способен повлиять на ситуацию в зоне СВО, которую специалисты называют неблагоприятной для Киева. Читайте также на РИА Новости Крым:В США требуют у Байдена договориться с Киевом о возмещении помощи"Хромая утка" по-киевски: свергнут ли Зеленского после 20 маяСтраны НАТО должны отдать Киеву оружие для собственной обороны – генсек

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, государственная дума рф, сша, украина, в мире, новости сво, поставки западного оружия украине, мнения, новости