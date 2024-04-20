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Палата представителей США приняла законопроект о помощи Киеву на $61 млрд - РИА Новости Крым, 20.04.2024
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Палата представителей США приняла законопроект о помощи Киеву на $61 млрд
Палата представителей США приняла законопроект о помощи Киеву на $61 млрд - РИА Новости Крым, 20.04.2024
Палата представителей США приняла законопроект о помощи Киеву на $61 млрд
Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла законопроект выделении дополнительной помощи Украине, а также Израилю и Тайваню на военные... РИА Новости Крым, 20.04.2024
2024-04-20T20:57
2024-04-20T21:28
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новости
украина
тайвань
деньги
западная помощь украине
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла законопроект выделении дополнительной помощи Украине, а также Израилю и Тайваню на военные нужды. Решение принято на внеплановой субботней сессии, сообщает РИА Новости.Согласно документу, Украине предлагается выделить Украине 61 миллиард долларов. Из них 23,2 млрд будут направлены на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг, 13,8 млрд – на закупку для киевского режима вооружений и оборонных услуг, 11,3 млрд – для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".Также законопроект предписывает президенту США Джо Байдену передать Киеву в ближайшее время оперативно-тактические ракеты ATACMS и договориться с Киевом о возмещении экономической помощи.Союзники Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе, согласно законопроекту, получат 8,12 млрд долларов.Теперь законопроект поступит на рассмотрение Сената США, большинство в котором имеют представители Демократической партии.Читайте также на РИА Новости Крым:Проект о конфискации российских активов принят палатой представителей СШАРоссийские активы потратят на оружие для Киева - Урсула фон дер ЛяйенРакеты ATACMS: чем они опасны
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сша, новости, украина, тайвань, деньги, западная помощь украине, поставки западного оружия украине
Палата представителей США приняла законопроект о помощи Киеву на $61 млрд

Палата представителей США приняла законопроект о помощи Украине почти на $61 миллиард

20:57 20.04.2024 (обновлено: 21:28 20.04.2024)
 
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла законопроект выделении дополнительной помощи Украине, а также Израилю и Тайваню на военные нужды. Решение принято на внеплановой субботней сессии, сообщает РИА Новости.
Согласно документу, Украине предлагается выделить Украине 61 миллиард долларов. Из них 23,2 млрд будут направлены на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг, 13,8 млрд – на закупку для киевского режима вооружений и оборонных услуг, 11,3 млрд – для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
Также законопроект предписывает президенту США Джо Байдену передать Киеву в ближайшее время оперативно-тактические ракеты ATACMS и договориться с Киевом о возмещении экономической помощи.
Союзники Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе, согласно законопроекту, получат 8,12 млрд долларов.
Теперь законопроект поступит на рассмотрение Сената США, большинство в котором имеют представители Демократической партии.
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СШАНовостиУкраинаТайваньДеньгиЗападная помощь УкраинеПоставки западного оружия Украине
 
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