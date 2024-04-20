Проект о конфискации российских активов принят палатой представителей США
Проект о конфискации российских активов в пользу Киева принят палатой представителей США
20:50 20.04.2024 (обновлено: 21:12 20.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Палата представителей США на внеплановой субботней сессии приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины, сообщает РИА Новости.
Согласно итогам голосования, инициативу поддержали 360 конгрессменов, еще 58 высказались против. Теперь документ направят для рассмотрения в сенат.
Законопроект содержит положения о конфискации российских активов, включая запрет на их разморозку, полномочия по обеспечению компенсации Киеву с использованием этих средств и применение их для восстановления Украины.
Предложения о конфискации активов России политически мотивированы и делают основные резервные валюты еще более "токсичными", заявил накануне министр финансов России Антон Силуанов в ходе пленарного заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК).
Заморозка российских активов
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате чего были заморожены не только суверенные активы, но и средства частных инвесторов. Объем замороженных российских резервов за рубежом составляет около 300 миллиардов долларов. Разговоры о конфискации Западом для предоставления различной помощи Украине начались почти сразу. В октябре 2022 лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить соответствующие предложения. 25 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал страны-партнеры "быть смелее с конфискацией сотен миллиардов замороженных российских активов", начав с изъятия процентов, которые они приносят.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что эти доходы намерены использовать на производство оружия для ВСУ.
В свою очередь директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак предупредила Запад о том, что решение о конфискации суверенных активов России повлечет за собой не только риски судебных разбирательств, но и "угрозы для международной валютной системы".
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
В МИД России предупредили, что компании и фонды, которые решатся на приобретение замороженных в ЕС или США российских резервов, попадут под финансовые и имущественные контрмеры.
При этом США давят на Европу в вопросе изъятия российских активов, что неминуемо приведет к подрыву доверия международных инвесторов к ЕС и другим негативным последствиям, заявил ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
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