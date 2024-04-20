https://crimea.ria.ru/20240420/proekt-o-konfiskatsii-rossiyskikh-aktivov-prinyat-palatoy-predstaviteley-ssha-1136725697.html

Проект о конфискации российских активов принят палатой представителей США

Проект о конфискации российских активов принят палатой представителей США - РИА Новости Крым, 20.04.2024

Проект о конфискации российских активов принят палатой представителей США

Палата представителей США на внеплановой субботней сессии приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 20.04.2024

2024-04-20T20:50

2024-04-20T20:50

2024-04-20T21:12

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замороженные российские активы

конфискация замороженных российских активов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Палата представителей США на внеплановой субботней сессии приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины, сообщает РИА Новости.Согласно итогам голосования, инициативу поддержали 360 конгрессменов, еще 58 высказались против. Теперь документ направят для рассмотрения в сенат.Законопроект содержит положения о конфискации российских активов, включая запрет на их разморозку, полномочия по обеспечению компенсации Киеву с использованием этих средств и применение их для восстановления Украины.Предложения о конфискации активов России политически мотивированы и делают основные резервные валюты еще более "токсичными", заявил накануне министр финансов России Антон Силуанов в ходе пленарного заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК).Заморозка российских активовНедружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате чего были заморожены не только суверенные активы, но и средства частных инвесторов. Объем замороженных российских резервов за рубежом составляет около 300 миллиардов долларов. Разговоры о конфискации Западом для предоставления различной помощи Украине начались почти сразу. В октябре 2022 лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить соответствующие предложения. 25 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал страны-партнеры "быть смелее с конфискацией сотен миллиардов замороженных российских активов", начав с изъятия процентов, которые они приносят.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что эти доходы намерены использовать на производство оружия для ВСУ.В свою очередь директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак предупредила Запад о том, что решение о конфискации суверенных активов России повлечет за собой не только риски судебных разбирательств, но и "угрозы для международной валютной системы".В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".В МИД России предупредили, что компании и фонды, которые решатся на приобретение замороженных в ЕС или США российских резервов, попадут под финансовые и имущественные контрмеры.При этом США давят на Европу в вопросе изъятия российских активов, что неминуемо приведет к подрыву доверия международных инвесторов к ЕС и другим негативным последствиям, заявил ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские активы потратят на оружие для Киева - Урсула фон дер ЛяйенG7 оставят активы РФ замороженными до возмещения "ущерба" Киеву"На восстановление": Киев намерен продать российские активы

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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