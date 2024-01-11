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В Кремле рассказали о последствиях изъятия российских активов в Европе

В Кремле рассказали о последствиях изъятия российских активов в Европе - РИА Новости Крым, 11.01.2024

В Кремле рассказали о последствиях изъятия российских активов в Европе

США давят на Европу в вопросе изъятия российских активов, что неминуемо приведет к подрыву доверия международных инвесторов к ЕС и другим негативным... РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T14:34

2024-01-11T14:34

2024-01-11T14:34

россия

дмитрий песков

замороженные активы россии

конфискация замороженных российских активов

заморозка активов россии

в мире

европа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. США давят на Европу в вопросе изъятия российских активов, что неминуемо приведет к подрыву доверия международных инвесторов к ЕС и другим негативным последствиям. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что Белый дом поддерживает законопроект о конфискации замороженных активов России.По словам Пескова, Вашингтон не уведомлял Москву о каких-либо принятых в этой связи решениях, поскольку "каналов связи практически нет".При этом он подчеркнул, что основная часть замороженных российских активов находится в Европе, а не в Америке.В четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом поддерживает законопроект о конфискации замороженных активов РФ и намерен координировать действия с другими странами G7, чтобы, в частности, снизить риск подрыва доверия к США со стороны зарубежных инвесторов.В конце декабря прошлого года координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Вашингтон считает преждевременными разговоры о вероятной передаче замороженных в США российских суверенных активов для поддержки Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский требует передать российские активы Киеву - ответ сенатора РФ2,5 млн россиян смогут вернуть вложения при обмене замороженными активамиПутин подписал указ о возможном обмене замороженных активов россиян

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, замороженные активы россии, конфискация замороженных российских активов , заморозка активов россии, в мире, европа, европейский союз, сша, новости