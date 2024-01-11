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В Кремле рассказали о последствиях изъятия российских активов в Европе - РИА Новости Крым, 11.01.2024
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В Кремле рассказали о последствиях изъятия российских активов в Европе
В Кремле рассказали о последствиях изъятия российских активов в Европе - РИА Новости Крым, 11.01.2024
В Кремле рассказали о последствиях изъятия российских активов в Европе
США давят на Европу в вопросе изъятия российских активов, что неминуемо приведет к подрыву доверия международных инвесторов к ЕС и другим негативным... РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T14:34
2024-01-11T14:34
россия
дмитрий песков
замороженные активы россии
конфискация замороженных российских активов
заморозка активов россии
в мире
европа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. США давят на Европу в вопросе изъятия российских активов, что неминуемо приведет к подрыву доверия международных инвесторов к ЕС и другим негативным последствиям. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что Белый дом поддерживает законопроект о конфискации замороженных активов России.По словам Пескова, Вашингтон не уведомлял Москву о каких-либо принятых в этой связи решениях, поскольку "каналов связи практически нет".При этом он подчеркнул, что основная часть замороженных российских активов находится в Европе, а не в Америке.В четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом поддерживает законопроект о конфискации замороженных активов РФ и намерен координировать действия с другими странами G7, чтобы, в частности, снизить риск подрыва доверия к США со стороны зарубежных инвесторов.В конце декабря прошлого года координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Вашингтон считает преждевременными разговоры о вероятной передаче замороженных в США российских суверенных активов для поддержки Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский требует передать российские активы Киеву - ответ сенатора РФ2,5 млн россиян смогут вернуть вложения при обмене замороженными активамиПутин подписал указ о возможном обмене замороженных активов россиян
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россия, дмитрий песков, замороженные активы россии, конфискация замороженных российских активов , заморозка активов россии, в мире, европа, европейский союз, сша, новости
В Кремле рассказали о последствиях изъятия российских активов в Европе

США давят на Европу в вопросе конфискации российских активов – Песков

14:34 11.01.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. США давят на Европу в вопросе изъятия российских активов, что неминуемо приведет к подрыву доверия международных инвесторов к ЕС и другим негативным последствиям. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что Белый дом поддерживает законопроект о конфискации замороженных активов России.
"Речь идет о весьма провокационном заявлении, которое анонсирует возможность незаконных действий в отношении нашей собственности, наших активов. Это не может не иметь глубоких последствий. Это шаг со стороны США в сторону подрыва международного финансового авторитета, подрыва доверия международных инвесторов. Главным образом, как мы понимаем, они (США – ред.) пытаются оказать давление на европейцев", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.
По словам Пескова, Вашингтон не уведомлял Москву о каких-либо принятых в этой связи решениях, поскольку "каналов связи практически нет".
При этом он подчеркнул, что основная часть замороженных российских активов находится в Европе, а не в Америке.
"Как всегда американцы хотят сподвигнуть главным образом европейцев на незаконные действия и как последствие в будущем – неминуемые потери, штрафы, юридические последствия, с которыми неминуемо столкнутся европейцы, если они пойдут в фарватере у американцев", – добавил пресс-секретарь российского лидера.
В четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом поддерживает законопроект о конфискации замороженных активов РФ и намерен координировать действия с другими странами G7, чтобы, в частности, снизить риск подрыва доверия к США со стороны зарубежных инвесторов.
В конце декабря прошлого года координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Вашингтон считает преждевременными разговоры о вероятной передаче замороженных в США российских суверенных активов для поддержки Украины.
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РоссияДмитрий ПесковЗамороженные активы РоссииКонфискация замороженных российских активовЗаморозка активов РоссииВ миреЕвропаЕвропейский СоюзСШАНовости
 
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