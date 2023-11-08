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Путин подписал указ о возможном обмене замороженных активов россиян - РИА Новости Крым, 08.11.2023
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Путин подписал указ о возможном обмене замороженных активов россиян
Путин подписал указ о возможном обмене замороженных активов россиян - РИА Новости Крым, 08.11.2023
Путин подписал указ о возможном обмене замороженных активов россиян
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий возможность обменять заблокированные в России иностранные активы на российские активы, замороженные РИА Новости Крым, 08.11.2023
2023-11-08T19:34
2023-11-08T19:34
владимир путин (политик)
закон и право
россия
общество
замороженные российские активы
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий возможность обменять заблокированные в России иностранные активы на российские активы, замороженные на Западе. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Указ предусматривает возможность обмена заблокированными активами стоимостью до 100 тысяч рублей.Согласно документу, под обмен подпадут активы розничных российских инвесторов, которые, как правило, вкладывают свои средства в ценные бумаги. В соответствии с указом, заинтересованные зарубежные инвесторы смогут купить у инвесторов РФ заблокированные иностранные бумаги за счет денежных средств со счетов типа "С", где аккумулируются активы иностранных инвесторов в России.Иностранные инвесторы из недружественных стран не могли выводить эти деньги после начала специальной военной операции.Сделки в рамках этой процедуры будут осуществляться путем проведения торгов.Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что у более чем 3,5 млн российских граждан заблокированы активы на сумму 1,5 триллиона рублей. По его словам, на первом этапе обмена российских активов на активы иностранных инвесторов планируется разблокировать счета розничных инвесторов на сумму 100 млрд рублей.Ранее комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект, предусматривающий передачу Украине заблокированных за рубежом российских активов.В тексте документа отмечено, что госсекретарь будет наделен полномочиями, которые позволяют предоставлять дополнительную помощь Украине, используя конфискованные российские активы. Отмечается, что решение о конфискации активов, которые находятся под американской юрисдикцией, сможет принимать президент США, после чего средства перейдут в "Фонд поддержки Украины".После начала специальной военной операции на Украине США и их союзники заморозили валютные активы Центрального банка России, а также российских юридических и физических лиц. Большая часть резервов была размещена в ценных бумагахВ ноябре 2022 года Генассамблея ООН приняла проект резолюции о создании механизма для возмещения ущерба Украине. Документ, в частности, предполагает создание "международного реестра ущерба, причиненного Россией Украине", куда предполагается вносить "задокументированные свидетельства урона".В то же время агентство Bloomberg на этой неделе указало, что юридическая служба Евросоюза не может сообщить ничего о том, где находятся 86% замороженных российских активов, то есть 258 млрд долларов.Читайте также на РИА Новости Крым:Володин пригрозил ЕС конфискацией их активовШтаты передадут российские конфискованные активы УкраинеПочему Киев не получит замороженные резервы Банка России – эксперт
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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владимир путин (политик), закон и право, россия, общество, замороженные российские активы, новости
Путин подписал указ о возможном обмене замороженных активов россиян

Путин подписал указ об обмене средств зарубежных инвесторов на замороженные активы россиян

19:34 08.11.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий возможность обменять заблокированные в России иностранные активы на российские активы, замороженные на Западе. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Указ предусматривает возможность обмена заблокированными активами стоимостью до 100 тысяч рублей.
Согласно документу, под обмен подпадут активы розничных российских инвесторов, которые, как правило, вкладывают свои средства в ценные бумаги. В соответствии с указом, заинтересованные зарубежные инвесторы смогут купить у инвесторов РФ заблокированные иностранные бумаги за счет денежных средств со счетов типа "С", где аккумулируются активы иностранных инвесторов в России.
Иностранные инвесторы из недружественных стран не могли выводить эти деньги после начала специальной военной операции.
Сделки в рамках этой процедуры будут осуществляться путем проведения торгов.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что у более чем 3,5 млн российских граждан заблокированы активы на сумму 1,5 триллиона рублей. По его словам, на первом этапе обмена российских активов на активы иностранных инвесторов планируется разблокировать счета розничных инвесторов на сумму 100 млрд рублей.
Ранее комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект, предусматривающий передачу Украине заблокированных за рубежом российских активов.
В тексте документа отмечено, что госсекретарь будет наделен полномочиями, которые позволяют предоставлять дополнительную помощь Украине, используя конфискованные российские активы. Отмечается, что решение о конфискации активов, которые находятся под американской юрисдикцией, сможет принимать президент США, после чего средства перейдут в "Фонд поддержки Украины".
После начала специальной военной операции на Украине США и их союзники заморозили валютные активы Центрального банка России, а также российских юридических и физических лиц. Большая часть резервов была размещена в ценных бумагах
В ноябре 2022 года Генассамблея ООН приняла проект резолюции о создании механизма для возмещения ущерба Украине. Документ, в частности, предполагает создание "международного реестра ущерба, причиненного Россией Украине", куда предполагается вносить "задокументированные свидетельства урона".
В то же время агентство Bloomberg на этой неделе указало, что юридическая служба Евросоюза не может сообщить ничего о том, где находятся 86% замороженных российских активов, то есть 258 млрд долларов.
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