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Володин пригрозил ЕС конфискацией их активов - РИА Новости Крым, 29.10.2023
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Володин пригрозил ЕС конфискацией их активов
Володин пригрозил ЕС конфискацией их активов - РИА Новости Крым, 29.10.2023
Володин пригрозил ЕС конфискацией их активов
Попытка политиков Евросоюза использовать замороженные российские активы приведет к конфискации значительно большего объема принадлежащих недружественным странам РИА Новости Крым, 29.10.2023
2023-10-29T12:19
2023-10-29T12:19
новости
вячеслав володин
россия
европейский союз
санкции
санкции против россии
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Попытка политиков Евросоюза использовать замороженные российские активы приведет к конфискации значительно большего объема принадлежащих недружественным странам средств. Об этом предупредил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Действия ряда европейских политиков во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен привели к существенному ухудшению финансового положения европейских стран, напомнил он. Сейчас они стремятся сохранить свои посты и "вновь начали разговоры о воровстве замороженных средств нашей страны, чтобы за счет них продолжить милитаризацию Киева".И предупредил, что в этом случае конфискованы будут гораздо большие активы, принадлежащие недружественным странам, чем наши замороженные на территории Европы средства.Председатель Госдумы отметил, что с 2022 года Евросоюз уже потратил на поддержку преступного киевского режима более 85 млрд евро. Но платить за это пришлось рядовым европейцам, которые столкнулись с высоким ростом цен в результате рецессии в экономике и упадка промышленности.Так, индекс деловой активности в производственном секторе и сфере услуг еврозоны опустился до самого низкого значения, которое наблюдалось ранее только во время пандемии коронавирусной инфекции. Рост экономики в еврозоне упал до рекордно низких 0,7%, что почти в пять раз меньше показателей прошлого года. А экономика Германии теряет еще пол процента ВВП и уходит в минус.Логично, что в еврозоне растет популярность политиков, которые на первое место ставят внутренние проблемы своих стран. Так, новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался поддерживать киевский режим в ущерб национальной экономике. Региональные выборы в Германии завершились поражением правящей партии канцлера Олафа Шольца. А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был переизбрал на пятый срок полномочий.Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова завила, что если Запад конфискует российские активы, Россия готова применить равнозначные компенсационные меры.После начала специальной военной операции на Украине США и их союзники заморозили валютные активы Центрального банка России, а также российских юридических и физических лиц. Большая часть резервов была размещена в ценных бумагахВ ноябре 2022 года Генассамблея ООН приняла проект резолюции о создании механизма для возмещения ущерба Украине. Документ, в частности, предполагает создание "международного реестра ущерба, причиненного Россией Украине", куда предполагается вносить "задокументированные свидетельства урона".В то же время агентство Bloomberg на этой неделе указало, что юридическая служба Евросоюза не может сообщить ничего о том, где находятся 86% замороженных российских активов, то есть 258 млрд долларов.Читайте также на РИА Новости Крым:Штаты передадут российские конфискованные активы УкраинеПочему Киев не получит замороженные резервы Банка России – экспертОтвет России: Путин подписал указ об управлении иностранными активами
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новости, вячеслав володин, россия, европейский союз, санкции, санкции против россии, в мире
Володин пригрозил ЕС конфискацией их активов

Володин: ответ России на попытку ЕС использовать замороженные активы будет симметричным

12:19 29.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг ЕС
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Попытка политиков Евросоюза использовать замороженные российские активы приведет к конфискации значительно большего объема принадлежащих недружественным странам средств. Об этом предупредил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Действия ряда европейских политиков во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен привели к существенному ухудшению финансового положения европейских стран, напомнил он. Сейчас они стремятся сохранить свои посты и "вновь начали разговоры о воровстве замороженных средств нашей страны, чтобы за счет них продолжить милитаризацию Киева".

"Такое решение потребует от Российской Федерации симметричного ответа, – написал Володин в своем Telegram-канале.

И предупредил, что в этом случае конфискованы будут гораздо большие активы, принадлежащие недружественным странам, чем наши замороженные на территории Европы средства.
Председатель Госдумы отметил, что с 2022 года Евросоюз уже потратил на поддержку преступного киевского режима более 85 млрд евро. Но платить за это пришлось рядовым европейцам, которые столкнулись с высоким ростом цен в результате рецессии в экономике и упадка промышленности.
Так, индекс деловой активности в производственном секторе и сфере услуг еврозоны опустился до самого низкого значения, которое наблюдалось ранее только во время пандемии коронавирусной инфекции. Рост экономики в еврозоне упал до рекордно низких 0,7%, что почти в пять раз меньше показателей прошлого года. А экономика Германии теряет еще пол процента ВВП и уходит в минус.
Логично, что в еврозоне растет популярность политиков, которые на первое место ставят внутренние проблемы своих стран. Так, новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался поддерживать киевский режим в ущерб национальной экономике. Региональные выборы в Германии завершились поражением правящей партии канцлера Олафа Шольца. А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был переизбрал на пятый срок полномочий.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова завила, что если Запад конфискует российские активы, Россия готова применить равнозначные компенсационные меры.
После начала специальной военной операции на Украине США и их союзники заморозили валютные активы Центрального банка России, а также российских юридических и физических лиц. Большая часть резервов была размещена в ценных бумагах
В ноябре 2022 года Генассамблея ООН приняла проект резолюции о создании механизма для возмещения ущерба Украине. Документ, в частности, предполагает создание "международного реестра ущерба, причиненного Россией Украине", куда предполагается вносить "задокументированные свидетельства урона".
В то же время агентство Bloomberg на этой неделе указало, что юридическая служба Евросоюза не может сообщить ничего о том, где находятся 86% замороженных российских активов, то есть 258 млрд долларов.
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