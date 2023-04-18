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Штаты передадут российские конфискованные активы Украине - РИА Новости Крым, 18.04.2023
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Штаты передадут российские конфискованные активы Украине
Штаты передадут российские конфискованные активы Украине - РИА Новости Крым, 18.04.2023
Штаты передадут российские конфискованные активы Украине
США передадут замороженные активы российских олигархов на восстановление Украины, заявил генпрокурор США Меррик Гарленд. РИА Новости Крым, 18.04.2023
2023-04-18T09:02
2023-04-18T09:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. США передадут замороженные активы российских олигархов на восстановление Украины, заявил генпрокурор США Меррик Гарленд.Заявление генпрокурора США"Активы российских бизнесменов будут переданы на восстановление Украины", — цитирует Гарленда C-SPAN. По словам американского чиновника, соответствующее решение принято властями страны с соответствии с ранее предоставленными Конгрессом США полномочиями.Замороженные активы России на ЗападеПосле начала специальной военной операции США и их союзники заморозили валютные активы Центрального банка РФ, а также российских юридических и физических лиц. Большая часть резервов была размещена в ценных бумагах.В ноябре Генассамблея ООН приняла проект резолюции о создании механизма для возмещения ущерба Украине. Документ, в частности, предполагает создание "международного реестра ущерба, причиненного Россией Украине", куда предполагается вносить "задокументированные свидетельства урона".В то же время агентство Bloomberg указывало, что юридическая служба Евросоюза не может сообщить ничего о том, где находятся 86% замороженных российских активов, то есть 258 млрд долларов.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если Запад конфискует российские активы, Москва применит равнозначные компенсационные меры. Она напомнила, что страны Евросоюза традиционно являлись крупными инвесторами в российскую экономику, что привело к концентрации значительных материальных активов европейских компаний и граждан на территории РФ, которые существенно превышают объемы замороженных российских ресурсов за рубежом.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Киев не получит замороженные резервы Банка России – экспертЭто незаконно: Швейцария не поддержала конфискацию российских активовКрах банков США: финансовый аналитик сделал прогноз для экономики Запада
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сша, украина, россия, санкции против россии, экономика, новости, в мире, замороженные российские активы, оон, сво, банк россии
Штаты передадут российские конфискованные активы Украине

Минюст США: замороженные активы российских олигархов пойдут на восстановление Украины

09:02 18.04.2023 (обновлено: 09:03 18.04.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. США передадут замороженные активы российских олигархов на восстановление Украины, заявил генпрокурор США Меррик Гарленд.

Заявление генпрокурора США

"Активы российских бизнесменов будут переданы на восстановление Украины", — цитирует Гарленда C-SPAN.
По словам американского чиновника, соответствующее решение принято властями страны с соответствии с ранее предоставленными Конгрессом США полномочиями.

Замороженные активы России на Западе

После начала специальной военной операции США и их союзники заморозили валютные активы Центрального банка РФ, а также российских юридических и физических лиц. Большая часть резервов была размещена в ценных бумагах.
В ноябре Генассамблея ООН приняла проект резолюции о создании механизма для возмещения ущерба Украине. Документ, в частности, предполагает создание "международного реестра ущерба, причиненного Россией Украине", куда предполагается вносить "задокументированные свидетельства урона".
В то же время агентство Bloomberg указывало, что юридическая служба Евросоюза не может сообщить ничего о том, где находятся 86% замороженных российских активов, то есть 258 млрд долларов.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если Запад конфискует российские активы, Москва применит равнозначные компенсационные меры. Она напомнила, что страны Евросоюза традиционно являлись крупными инвесторами в российскую экономику, что привело к концентрации значительных материальных активов европейских компаний и граждан на территории РФ, которые существенно превышают объемы замороженных российских ресурсов за рубежом.
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