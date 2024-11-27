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В Госдуме хотят упростить оформление ДТП без вызова полиции - РИА Новости Крым, 27.11.2024
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В Госдуме хотят упростить оформление ДТП без вызова полиции
В Госдуме хотят упростить оформление ДТП без вызова полиции - РИА Новости Крым, 27.11.2024
В Госдуме хотят упростить оформление ДТП без вызова полиции
В Государственной Думе РФ в первом чтении приняли закон, упрощающий оформление ДТП без привлечения сотрудников полиции. Об этом сообщает официальный... РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T18:43
2024-11-27T18:43
дтп
гибдд
госуслуги
европротокол
осаго
закон и право
новости
государственная дума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В Государственной Думе РФ в первом чтении приняли закон, упрощающий оформление ДТП без привлечения сотрудников полиции. Об этом сообщает официальный Telegram-канал парламента.По мнению парламентариев, это поможет сократить количество случаев мошенничества и позволит увеличить количество пользователей, которые смогут оформить европротокол онлайн.В каких случаях можно оформить европротоколПри этом важно учитывать, что страховщики возмещают ущерб до 100 000 рублей при наличии фиксации ДТП через приложение "Госуслуги. Авто" или "Помощник ОСАГО", при наличии разногласий между участниками ДТП или при отсутствии фотофиксации. До 400 000 рублей страховые компании возмещают лишь в случае отсутствия разногласий и по всем правилам оформленной фотофиксации.Для оформления ДТП без участия сотрудников полиции важно также обратить внимание на выполнение следующих требований:- отсутствие пострадавших, а также повреждений имущества третьих лиц или гражданской инфраструктуры;- участие в ДТП не более двух транспортных средств;- наличие у обоих участников происшествия полисов ОСАГО;- согласие обоих водителей не оформление европротокола, для оформления которого необходима подтвержденная запись на "Госуслугах".В остальных случаях для оформления ДТП следует вызывать ГИБДД.Как оформить европротоколЭто можно сделать как в бумажном виде, так и в режиме онлайн через мобильное приложение, оба варианта будут иметь одинаковую законную силу.В мобильном приложении будет необходимо описать схему аварии, сфотографировать положение автомобилей и повреждения, а также зафиксировать время, место ДТП и личные данные второго водителя. Последний должен подтвердить их по ссылке со своего смартфона.В июне Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект об исключении ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации транспортного средства. При этом новый закон сохраняет необходимость оформления полиса для перемещения по дорогамСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП на дорогах Симферополя – из-за чего чаще всего случаются аварииДействие полиса ОСАГО расширят на территорию Белоруссии с 1 октябряВыплаты по ОСАГО увеличат вдвое: страховщики указали на возможные риски
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4.7
96
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дтп, гибдд, госуслуги, европротокол, осаго, закон и право, новости, государственная дума рф
В Госдуме хотят упростить оформление ДТП без вызова полиции

В Госдуме приняли в первом чтении закон об упрощении оформления ДТП по европротоколу

18:43 27.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорожная ситуация
Дорожная ситуация - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В Государственной Думе РФ в первом чтении приняли закон, упрощающий оформление ДТП без привлечения сотрудников полиции. Об этом сообщает официальный Telegram-канал парламента.

"Сейчас не все страховые компании имеют возможность через свои мобильные приложения оформлять ДТП в электронном виде. Чтобы исправить это, системы страховых компаний подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)", – сказано в сообщении.

По мнению парламентариев, это поможет сократить количество случаев мошенничества и позволит увеличить количество пользователей, которые смогут оформить европротокол онлайн.

В каких случаях можно оформить европротокол

При этом важно учитывать, что страховщики возмещают ущерб до 100 000 рублей при наличии фиксации ДТП через приложение "Госуслуги. Авто" или "Помощник ОСАГО", при наличии разногласий между участниками ДТП или при отсутствии фотофиксации. До 400 000 рублей страховые компании возмещают лишь в случае отсутствия разногласий и по всем правилам оформленной фотофиксации.
Для оформления ДТП без участия сотрудников полиции важно также обратить внимание на выполнение следующих требований:
- отсутствие пострадавших, а также повреждений имущества третьих лиц или гражданской инфраструктуры;
- участие в ДТП не более двух транспортных средств;
- наличие у обоих участников происшествия полисов ОСАГО;
- согласие обоих водителей не оформление европротокола, для оформления которого необходима подтвержденная запись на "Госуслугах".
В остальных случаях для оформления ДТП следует вызывать ГИБДД.
Как оформить европротокол
Это можно сделать как в бумажном виде, так и в режиме онлайн через мобильное приложение, оба варианта будут иметь одинаковую законную силу.
В мобильном приложении будет необходимо описать схему аварии, сфотографировать положение автомобилей и повреждения, а также зафиксировать время, место ДТП и личные данные второго водителя. Последний должен подтвердить их по ссылке со своего смартфона.
В июне Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект об исключении ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации транспортного средства. При этом новый закон сохраняет необходимость оформления полиса для перемещения по дорогам
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