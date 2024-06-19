https://crimea.ria.ru/20240619/novyy-zakon-ob-osago--chto-menyaetsya-dlya-avtovladeltsev-1138208367.html

Новый закон об ОСАГО – что меняется для автовладельцев

Новый закон об ОСАГО – что меняется для автовладельцев - РИА Новости Крым, 19.06.2024

Новый закон об ОСАГО – что меняется для автовладельцев

Новый закон об ОСАГО в России отменяет необходимость наличия полиса при регистрации машины, но сохраняет необходимость его оформления для перемещения по... РИА Новости Крым, 19.06.2024

2024-06-19T14:11

2024-06-19T14:11

2024-06-19T14:11

радио "спутник в крыму"

осаго

екатерина гринева

российский союз автостраховщиков (рса)

автомобиль

новости

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Новый закон об ОСАГО в России отменяет необходимость наличия полиса при регистрации машины, но сохраняет необходимость его оформления для перемещения по дорогам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала начальник управления методологии урегулирования убытков Российского Союза Автостраховщиков Екатерина Гринева.Госдума РФ ранее приняла во втором чтении законопроект об исключении ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации транспортного средстваВ этой связи новшества не повлияют на число заключаемых договоров ОСАГО, считает эксперт. Она настаивает на необходимости обязательного оформления полисов и напоминает о штрафах за их отсутствие."РСА активно настаивает на том, чтобы ввести проверку наличия полисов по камерам, чтобы у водителей был действующий договор ОСАГО и их ответственность перед третьими лицами была застрахована и покрыта в объеме, предусмотренным законом об ОСАГО. Если этот проект запустится, такая норма будет работать", – продолжает гостья эфира.Чаще всего люди обращаются за возмещением вреда транспортному средству. Гораздо меньше обращений, связанных с возмещением ущерба жизни и здоровью, поскольку аварийность с точки зрения силы тяжести последствий снижается, продолжает эксперт. При этом она подчеркивает, что любой договор ОСАГО покрывает все виды вреда, который может быть причинен людям либо их имуществу в случае ДТП, но, в отличие от КАСКО, не полностью.При этом, по ее данным, средняя выплата по ОСАГО в России продолжает расти. Кроме того, у автовладельцев появляется выбор, поскольку рынок автострахования предлагает не только ОСАГО или КАСКО, но и новые продукты, покрывающие часть рисков, которые интересны конкретному автовладельцу.Российские парламентарии ранее приняли закон, позволяющий оформлять "короткие" полисы ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев, а с июля прошлого года доступно электронное урегулирование ОСАГО по европротоколу. Все можно будет сделать через портал госуслугЧитайте также на РИА Новости Крым:Новый справочник для расчета выплат по ДТП: чего ждать автовладельцамЗачем оформлять полис КАСКО перед отпуском - экспертВыплаты по ОСАГО увеличат вдвое: страховщики указали на возможные риски

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

осаго, екатерина гринева, российский союз автостраховщиков (рса), автомобиль, новости, транспорт