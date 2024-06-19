Рейтинг@Mail.ru
Новый закон об ОСАГО – что меняется для автовладельцев - РИА Новости Крым, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20240619/novyy-zakon-ob-osago--chto-menyaetsya-dlya-avtovladeltsev-1138208367.html
Новый закон об ОСАГО – что меняется для автовладельцев
Новый закон об ОСАГО – что меняется для автовладельцев - РИА Новости Крым, 19.06.2024
Новый закон об ОСАГО – что меняется для автовладельцев
Новый закон об ОСАГО в России отменяет необходимость наличия полиса при регистрации машины, но сохраняет необходимость его оформления для перемещения по... РИА Новости Крым, 19.06.2024
2024-06-19T14:11
2024-06-19T14:11
радио "спутник в крыму"
осаго
екатерина гринева
российский союз автостраховщиков (рса)
автомобиль
новости
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111856/59/1118565955_0:0:3245:1825_1920x0_80_0_0_02b0e086c84290da6867fdd8b827274b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Новый закон об ОСАГО в России отменяет необходимость наличия полиса при регистрации машины, но сохраняет необходимость его оформления для перемещения по дорогам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала начальник управления методологии урегулирования убытков Российского Союза Автостраховщиков Екатерина Гринева.Госдума РФ ранее приняла во втором чтении законопроект об исключении ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации транспортного средстваВ этой связи новшества не повлияют на число заключаемых договоров ОСАГО, считает эксперт. Она настаивает на необходимости обязательного оформления полисов и напоминает о штрафах за их отсутствие."РСА активно настаивает на том, чтобы ввести проверку наличия полисов по камерам, чтобы у водителей был действующий договор ОСАГО и их ответственность перед третьими лицами была застрахована и покрыта в объеме, предусмотренным законом об ОСАГО. Если этот проект запустится, такая норма будет работать", – продолжает гостья эфира.Чаще всего люди обращаются за возмещением вреда транспортному средству. Гораздо меньше обращений, связанных с возмещением ущерба жизни и здоровью, поскольку аварийность с точки зрения силы тяжести последствий снижается, продолжает эксперт. При этом она подчеркивает, что любой договор ОСАГО покрывает все виды вреда, который может быть причинен людям либо их имуществу в случае ДТП, но, в отличие от КАСКО, не полностью.При этом, по ее данным, средняя выплата по ОСАГО в России продолжает расти. Кроме того, у автовладельцев появляется выбор, поскольку рынок автострахования предлагает не только ОСАГО или КАСКО, но и новые продукты, покрывающие часть рисков, которые интересны конкретному автовладельцу.Российские парламентарии ранее приняли закон, позволяющий оформлять "короткие" полисы ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев, а с июля прошлого года доступно электронное урегулирование ОСАГО по европротоколу. Все можно будет сделать через портал госуслугЧитайте также на РИА Новости Крым:Новый справочник для расчета выплат по ДТП: чего ждать автовладельцамЗачем оформлять полис КАСКО перед отпуском - экспертВыплаты по ОСАГО увеличат вдвое: страховщики указали на возможные риски
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111856/59/1118565955_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9886a818702d7d05aaf326078ffb25d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
осаго, екатерина гринева, российский союз автостраховщиков (рса), автомобиль, новости, транспорт
Новый закон об ОСАГО – что меняется для автовладельцев

Новый закон об ОСАГО сохраняет необходимость оформления полиса – РСА

14:11 19.06.2024
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкЭлектронный страховой полис
Электронный страховой полис - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Новый закон об ОСАГО в России отменяет необходимость наличия полиса при регистрации машины, но сохраняет необходимость его оформления для перемещения по дорогам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала начальник управления методологии урегулирования убытков Российского Союза Автостраховщиков Екатерина Гринева.
Госдума РФ ранее приняла во втором чтении законопроект об исключении ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации транспортного средства

"Страховка была обязательной и продолжает такой оставаться. Новшество предполагает исключение для регистрационных действий наличия полиса. Тем не менее, мы исходим из того, что в любом случае для передвижения по территории России на транспорте страхование необходимо. Соответственно, чтобы прибыть в регистрационное подразделение, также требует полис ОСАГО", – поясняет Гринева.

В этой связи новшества не повлияют на число заключаемых договоров ОСАГО, считает эксперт. Она настаивает на необходимости обязательного оформления полисов и напоминает о штрафах за их отсутствие.
"РСА активно настаивает на том, чтобы ввести проверку наличия полисов по камерам, чтобы у водителей был действующий договор ОСАГО и их ответственность перед третьими лицами была застрахована и покрыта в объеме, предусмотренным законом об ОСАГО. Если этот проект запустится, такая норма будет работать", – продолжает гостья эфира.
Чаще всего люди обращаются за возмещением вреда транспортному средству. Гораздо меньше обращений, связанных с возмещением ущерба жизни и здоровью, поскольку аварийность с точки зрения силы тяжести последствий снижается, продолжает эксперт. При этом она подчеркивает, что любой договор ОСАГО покрывает все виды вреда, который может быть причинен людям либо их имуществу в случае ДТП, но, в отличие от КАСКО, не полностью.

"Не стоит забывать, что это вид ответственности, а не страхование КАСКО. Поэтому ОСАГО не может покрывать 100% причиненного вреда. Эта некая разделенная ответственность между страховщиком и автовладельцев", – поясняет Гринева.

При этом, по ее данным, средняя выплата по ОСАГО в России продолжает расти. Кроме того, у автовладельцев появляется выбор, поскольку рынок автострахования предлагает не только ОСАГО или КАСКО, но и новые продукты, покрывающие часть рисков, которые интересны конкретному автовладельцу.
Российские парламентарии ранее приняли закон, позволяющий оформлять "короткие" полисы ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев, а с июля прошлого года доступно электронное урегулирование ОСАГО по европротоколу. Все можно будет сделать через портал госуслуг
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новый справочник для расчета выплат по ДТП: чего ждать автовладельцам
Зачем оформлять полис КАСКО перед отпуском - эксперт
Выплаты по ОСАГО увеличат вдвое: страховщики указали на возможные риски
 
Радио "Спутник в Крыму"ОСАГОЕкатерина ГриневаРоссийский союз автостраховщиков (РСА)АвтомобильНовостиТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:02Мишустин: производству средств поражения надо уделять особое внимание
14:53Дело о сгоревшем автобусе в Крыму – прокуратура поделилась деталями ЧП
14:41ВСУ обстреляли остановку возле школы в Донецке – есть погибший и раненые
14:27Атака дронов ВСУ на Новофедоровку в Запорожской области: ранен человек
14:11Новый закон об ОСАГО – что меняется для автовладельцев
13:59"Прорывной документ": Путин о новом договоре России и КНДР
13:52Потери ВСУ растут: украинские войска лишились 1900 боевиков за сутки
13:34Назван средний чек образовательного кредита с господдержкой в Крыму
13:21В Севастополе участники СВО смогут получить выплату 1 млн вместо участка
13:06В Крыму на трассе загорелся автобус с пассажирами
12:50Дом и машина сгорели из-за сварки в Крыму
12:26Осуждены обвиняемые в покушении на Захарченко и убийстве Моторолы
12:14Путин: договор России с КНДР предусматривает взаимную защиту от агрессии
12:08США планируют разместить истребители F-16 на Украине – Белый дом
11:54В Керчи за взятку осужден экс-чиновник администрации
11:29В Москве после массового отравления людей задержан повар
11:19Аксенов оценил водные запасы Крыма
11:12Гибель паломников из-за жары во время хаджа - что известно о крымчанах
11:04Россия и КНДР заключили новый Договор о стратегическом партнерстве
10:45Взрывы прогремели на Украине: выведены из строя энергетические объекты
Лента новостейМолния