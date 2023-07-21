https://crimea.ria.ru/20230721/osago-na-den-gosduma-prinyala-zakon-o-kratkosrochnykh-polisakh-1130215359.html

ОСАГО на день: Госдума приняла закон о краткосрочных полисах

ОСАГО на день: Госдума приняла закон о краткосрочных полисах - РИА Новости Крым, 21.07.2023

ОСАГО на день: Госдума приняла закон о краткосрочных полисах

Российские парламентарии приняли закон, позволяющий оформлять полисы ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 21.07.2023

2023-07-21T12:47

2023-07-21T12:47

2023-07-21T12:27

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осаго

общество

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CИМФЕРОПОЛЬ 21 июл -РИА Новости Крым. Российские парламентарии приняли закон, позволяющий оформлять полисы ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев, пишет РИА Новости.В настоящее время заключить договор ОСАГО можно на срок не менее года. Новый закон позволит оформить краткосрочный стразовой документ.Одновременно сообщается, что новый закон вводит запрет на изменение срока действия уже заключенного договора ОСАГО любого вида.Ранее сообщалось, что водителям с июля доступно электронное урегулирование ОСАГО по европротоколу. Все можно будет сделать через портал госуслуг. Информация о водителе и автомобиле будет заполнена автоматически, потребуется приложить некоторые документы.Читайте также на РИА Новости Крым:Урегулирование убытков по ОСАГО онлайн: что нужно знать автовладельцуПочему старые запчасти могут быть опасны — мнение автоэкспертаРСА требует кратно увеличить штраф за отсутствие полиса ОСАГО

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, новости, государственная дума рф, осаго, общество