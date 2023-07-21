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ОСАГО на день: Госдума приняла закон о краткосрочных полисах - РИА Новости Крым, 21.07.2023
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ОСАГО на день: Госдума приняла закон о краткосрочных полисах
ОСАГО на день: Госдума приняла закон о краткосрочных полисах - РИА Новости Крым, 21.07.2023
ОСАГО на день: Госдума приняла закон о краткосрочных полисах
Российские парламентарии приняли закон, позволяющий оформлять полисы ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T12:47
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CИМФЕРОПОЛЬ 21 июл -РИА Новости Крым. Российские парламентарии приняли закон, позволяющий оформлять полисы ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев, пишет РИА Новости.В настоящее время заключить договор ОСАГО можно на срок не менее года. Новый закон позволит оформить краткосрочный стразовой документ.Одновременно сообщается, что новый закон вводит запрет на изменение срока действия уже заключенного договора ОСАГО любого вида.Ранее сообщалось, что водителям с июля доступно электронное урегулирование ОСАГО по европротоколу. Все можно будет сделать через портал госуслуг. Информация о водителе и автомобиле будет заполнена автоматически, потребуется приложить некоторые документы.Читайте также на РИА Новости Крым:Урегулирование убытков по ОСАГО онлайн: что нужно знать автовладельцуПочему старые запчасти могут быть опасны — мнение автоэкспертаРСА требует кратно увеличить штраф за отсутствие полиса ОСАГО
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
закон и право, новости, государственная дума рф, осаго, общество
ОСАГО на день: Госдума приняла закон о краткосрочных полисах

Госдума приняла закон о краткосрочных полисах ОСАГО

12:47 21.07.2023
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПолис ОСАГО
Полис ОСАГО - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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CИМФЕРОПОЛЬ 21 июл -РИА Новости Крым. Российские парламентарии приняли закон, позволяющий оформлять полисы ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев, пишет РИА Новости.
В настоящее время заключить договор ОСАГО можно на срок не менее года. Новый закон позволит оформить краткосрочный стразовой документ.
"Согласно закону, краткосрочный договор ОСАГО будет вступать в силу через три дня после предоставления страховщику документов, необходимых для его заключения, если таким договором не установлен более короткий срок вступления в силу", - сказано в сообщении.
Одновременно сообщается, что новый закон вводит запрет на изменение срока действия уже заключенного договора ОСАГО любого вида.
Ранее сообщалось, что водителям с июля доступно электронное урегулирование ОСАГО по европротоколу. Все можно будет сделать через портал госуслуг. Информация о водителе и автомобиле будет заполнена автоматически, потребуется приложить некоторые документы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Закон и правоНовостиГосударственная Дума РФОСАГООбщество
 
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