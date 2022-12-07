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РСА требует кратно увеличить штраф за отсутствие полиса ОСАГО - РИА Новости Крым, 07.12.2022
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РСА требует кратно увеличить штраф за отсутствие полиса ОСАГО
РСА требует кратно увеличить штраф за отсутствие полиса ОСАГО - РИА Новости Крым, 07.12.2022
РСА требует кратно увеличить штраф за отсутствие полиса ОСАГО
Кратное увеличение штрафов за отсутствие полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) поможет снизить число незастрахованных... РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T19:40
2022-12-07T19:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек — РИА Новости Крым. Кратное увеличение штрафов за отсутствие полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) поможет снизить число незастрахованных транспортерных средств. С такой инициативой выступил Российский союз автостраховщиков, пишет РИА Новости.Сообщается, что в РСА предложили увеличить штраф за вождение автомобиля без полиса ОСАГО с 800 до 5000 рублей.В течение 18 лет размер штрафа оставался неизменным, подчеркнули в РСА. А также напомнили, что в правилах дорожного движения сказано, что водитель не имеет право выезжать на дороги общего пользования без ОСАГО, так как в случае ДТП с виновником без полиса, пострадавший сможет получить компенсацию только через суд.РСА также принимает участие в подготовке блок-схемы с целью выявления незастрахованных авто при помощи камер дорожной фиксации. По мнению Ефремова, данная мера способствует уменьшению числа незастрахованных участников дорожного движения.По данным РСА на август 2022 года, в регионах число незастрахованных водителей составляет около 10-15%.1 октября в силу вступили обновленные правила ОСАГО.
https://crimea.ria.ru/20220404/v-avtostrakhovanii-proizoshli-izmeneniya-chto-novogo-1122839133.html
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россия, общество, новости, закон и право
РСА требует кратно увеличить штраф за отсутствие полиса ОСАГО

Штраф за отсутствия полиса ОСАГО могут увеличить до 5000 рублей

19:40 07.12.2022
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВыдача полисов ОСАГО в Омске
Выдача полисов ОСАГО в Омске - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек — РИА Новости Крым. Кратное увеличение штрафов за отсутствие полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) поможет снизить число незастрахованных транспортерных средств. С такой инициативой выступил Российский союз автостраховщиков, пишет РИА Новости.
Сообщается, что в РСА предложили увеличить штраф за вождение автомобиля без полиса ОСАГО с 800 до 5000 рублей.
В течение 18 лет размер штрафа оставался неизменным, подчеркнули в РСА. А также напомнили, что в правилах дорожного движения сказано, что водитель не имеет право выезжать на дороги общего пользования без ОСАГО, так как в случае ДТП с виновником без полиса, пострадавший сможет получить компенсацию только через суд.
"Поэтому штраф должен быть максимальным – до 5 тысяч рублей: для тех людей, которые не страхуют свою ответственность, не покупают полис ОСАГО, не исполняют свою обязанность, это должно стоить дорого", – считает заместитель исполнительного директора союза Сергей Ефремов.
РСА также принимает участие в подготовке блок-схемы с целью выявления незастрахованных авто при помощи камер дорожной фиксации. По мнению Ефремова, данная мера способствует уменьшению числа незастрахованных участников дорожного движения.
По данным РСА на август 2022 года, в регионах число незастрахованных водителей составляет около 10-15%.
1 октября в силу вступили обновленные правила ОСАГО.
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