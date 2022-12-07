https://crimea.ria.ru/20221207/rsa-trebuet-kratno-uvelichit-shtraf-za-otsutstvie-polisa-osago-1125736608.html

РСА требует кратно увеличить штраф за отсутствие полиса ОСАГО

РСА требует кратно увеличить штраф за отсутствие полиса ОСАГО - РИА Новости Крым, 07.12.2022

РСА требует кратно увеличить штраф за отсутствие полиса ОСАГО

Кратное увеличение штрафов за отсутствие полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) поможет снизить число незастрахованных... РИА Новости Крым, 07.12.2022

2022-12-07T19:40

2022-12-07T19:40

2022-12-07T19:40

россия

общество

новости

закон и право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110020/48/1100204827_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_fad980e1a655fc008c32de1aa201bf5a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек — РИА Новости Крым. Кратное увеличение штрафов за отсутствие полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) поможет снизить число незастрахованных транспортерных средств. С такой инициативой выступил Российский союз автостраховщиков, пишет РИА Новости.Сообщается, что в РСА предложили увеличить штраф за вождение автомобиля без полиса ОСАГО с 800 до 5000 рублей.В течение 18 лет размер штрафа оставался неизменным, подчеркнули в РСА. А также напомнили, что в правилах дорожного движения сказано, что водитель не имеет право выезжать на дороги общего пользования без ОСАГО, так как в случае ДТП с виновником без полиса, пострадавший сможет получить компенсацию только через суд.РСА также принимает участие в подготовке блок-схемы с целью выявления незастрахованных авто при помощи камер дорожной фиксации. По мнению Ефремова, данная мера способствует уменьшению числа незастрахованных участников дорожного движения.По данным РСА на август 2022 года, в регионах число незастрахованных водителей составляет около 10-15%.1 октября в силу вступили обновленные правила ОСАГО.

https://crimea.ria.ru/20220404/v-avtostrakhovanii-proizoshli-izmeneniya-chto-novogo-1122839133.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество, новости, закон и право