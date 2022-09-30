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Юрист разъяснил новые правила ОСАГО - РИА Новости Крым, 30.09.2022
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Юрист разъяснил новые правила ОСАГО
Юрист разъяснил новые правила ОСАГО - РИА Новости Крым, 30.09.2022
Юрист разъяснил новые правила ОСАГО
Одно из главных нововведений в правилах ОСАГО, вступающих в силу в октябре, – отмена внесения данных об очевидцах в извещение о ДТП. Это снизит число ошибок в... РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T21:14
2022-09-30T21:14
общество
транспорт
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Одно из главных нововведений в правилах ОСАГО, вступающих в силу в октябре, – отмена внесения данных об очевидцах в извещение о ДТП. Это снизит число ошибок в протоколах, а сами очевидцы станут охотнее делиться информацией, не боясь гласности. Эту и другие новинки в правилах разъяснил адвокат Эльнур Исмаилов, пишут "Известия".По словам юриста, еще одно важное нововведение касается изменения сроков предоставления результатов осмотра поврежденного автомобиля в страховую компанию. Теперь подать данные нужно не позднее пяти дней после процедуры:Также теперь хозяин авто может не извещать страховую компанию о смене государственного регистрационного знака в течение трех дней после процедуры, как это было ранее. В то же время поставить страховую в известность об изменении собственника придется в обязательном порядке.
https://crimea.ria.ru/20220903/osago-nachalo-kontsa--ekspert-predrek-massovyy-otkaz-lyudey-ot-strakhovki-1124385146.html
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общество, транспорт, закон и право
Юрист разъяснил новые правила ОСАГО

Юрист Исмаилов разъяснил новые правила ОСАГО, вступающие в силу с 1 октября

21:14 30.09.2022
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкЭлектронный страховой полис
Электронный страховой полис - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Одно из главных нововведений в правилах ОСАГО, вступающих в силу в октябре, – отмена внесения данных об очевидцах в извещение о ДТП. Это снизит число ошибок в протоколах, а сами очевидцы станут охотнее делиться информацией, не боясь гласности. Эту и другие новинки в правилах разъяснил адвокат Эльнур Исмаилов, пишут "Известия".
По словам юриста, еще одно важное нововведение касается изменения сроков предоставления результатов осмотра поврежденного автомобиля в страховую компанию. Теперь подать данные нужно не позднее пяти дней после процедуры:
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"Выбор способа уведомления остается за водителем и указывается в заявлении на получение выплаты по ОСАГО. И больше никаких дополнительных заявлений "для ознакомления с результатами осмотра", — цитирует издание адвоката.
Также теперь хозяин авто может не извещать страховую компанию о смене государственного регистрационного знака в течение трех дней после процедуры, как это было ранее. В то же время поставить страховую в известность об изменении собственника придется в обязательном порядке.
 
ОбществоТранспортЗакон и право
 
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