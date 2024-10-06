https://crimea.ria.ru/20241006/napadenie-ukrainy-na-belorussiyu---ekspert-otsenil-ugrozu-1140876817.html

Нападение Украины на Белоруссию - эксперт оценил угрозу

Нападение Украины на Белоруссию - эксперт оценил угрозу - РИА Новости Крым, 06.10.2024

Нападение Украины на Белоруссию - эксперт оценил угрозу

От Украины, Зеленского и депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Олега Дунда, который накануне заявил, что Украине следует начать боевые действия... РИА Новости Крым, 06.10.2024

2024-10-06T12:25

2024-10-06T12:25

2024-10-06T12:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. От Украины, Зеленского и депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Олега Дунда, который накануне заявил, что Украине следует начать боевые действия против Белоруссии, ничего не зависит. А у Вашингтона вряд ли есть планы по нападению на Беларусь. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.По словам Василия Дандыкина, группировка Украины, которая сейчас находится в приграничье Беларуси, насчитывает около 15 тысяч человек. Он напомнил о ранее сделанном президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявлении, что нападение на его страну будет означать начало Третьей мировой войны."Не будет никакой третьей мировой войны. Этот одиозный депутат из партии "Слуга народа" заявляет и об ударах по Брянщине. Я там был – ловить им там сейчас нечего. Мы сделали определенные выводы с Курского направления. Им просто надо что-то заявить, но объективно – врагу придется отступать", - уверен военный эксперт.Василий Дандыкин подчеркивает, что ни от Зеленского, ни от депутата Олега Дунды, ничего не зависит.В сентябре президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что нужно продолжать укрепление своей обороноспособности и повышать готовность противостоять противнику в случае военной агрессии. Вместе с тем он добавил, что, какой бы острой ни была обстановка вокруг Белоруссии, тенденций к развязыванию войны против республики на данный момент нет.О том, что Украина стягивает войска к границе с Белоруссией, 29 июня заявил замкомандующего силами спецопераций Беларуси Вадим Лукашевич.30 июня начальник генштаба вооруженных сил, первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что у границы республики со странами ЕС находятся 10 батальонных тактических групп НАТО общей численностью около 20 тысяч человек.1 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят скопление войск Украины на белорусской границе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белоруссии началась внезапная проверка готовности войск"Искандеры" в Белоруссии готовы к удару ядерными боеголовками – ЛукашенкоРФ и Белоруссия вместе проектируют компоненты спутниковых группировок

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, украина, белоруссия, мнения, новости, верховная рада украины, василий дандыкин