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Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие - Путин - РИА Новости Крым, 25.03.2023
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Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие - Путин
Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие - Путин - РИА Новости Крым, 25.03.2023
Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие - Путин
Россия заканчивает строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в интервью Павлу Зарубину... РИА Новости Крым, 25.03.2023
2023-03-25T20:26
2023-03-25T21:30
владимир путин (политик)
россия
украина
снаряды с обедненным ураном
поставки западного оружия украине
сво
безопасность
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
ядерное оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Россия заканчивает строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".Путин пояснил, что поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном. "Поводом послужило заявление замминистра обороны Великобритании, что они собираются поставлять на Украину заряды с обедненным ураном, это так или иначе связано с ядерными технологиями. Даже вне контекста этих событий, этого заявления, Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие", - сказал Путин.Он также заметил, что в этой просьбе нет ничего необычного и привел в пример США, которые "давно разместили свое тактическое ядерное оружие в ряде стран".Что касается боеприпасов с обедненным ураном, которые Запад собирается передать Киеву, они не относятся к оружию массового поражения, но так или иначе создают радиационную пыль и потому считаются весьма опасными, подчеркнул президент.В июне 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия и Белоруссия должны принять срочные меры по совместному укреплению обороноспособности в рамках Союзного государства. По его словам, Россия готова оказать Белоруссии любую поддержку, поскольку республика является важнейшим союзником и стратегическим партнером РФ.В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае угрозы безопасности страны Минск обратится к Москве с просьбой разместить на белорусской территории российское тактическое ядерное оружие. По словам белорусского лидера, Минск не педалирует эту тему. Однако по его убеждению, Запад "будет воевать на Украине до последнего", сейчас поставляя Киеву гаубицы и РСЗО, а впоследствии, возможно, и ядерное оружие.На днях замминистра обороны страны Аннабель Голди заявила, что, помимо танков Challenger 2, Великобритания намерена поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном.Президент России Владимир Путин, комментируя это заявление, предупредил, что Россия вынуждена будет реагировать. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для англосаксов подобная инициатива "плохо кончится", а официальный представитель дипведомства Мария Захарова отметила, что решение властей Британии свидетельствует о намерении Запада вывести конфликт на новый уровень и окончательно уничтожить Украину.В Минобороны РФ, в свою очередь, предупредили, что применение снарядов с обедненным ураном грозит развитием серьезных патологий у людей, и основная радиационная опасность возникает в случае его попадания в организм в виде пыли.Читайте также на РИА Новости Крым:Поставка Украине снарядов с ураном: к чему готовится ЗападШойгу высказался о ядерном шантаже УкраиныЛукашенко: Беларусь готова встретить НАТО самолетами с ядерным оружием
https://crimea.ria.ru/20230222/doydet-li-poslanie-putina-do-zapadnykh-politikov--mnenie-1127146223.html
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владимир путин (политик), россия, украина, снаряды с обедненным ураном, поставки западного оружия украине, сво, безопасность, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, ядерное оружие
Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие - Путин

Путин: Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии

20:26 25.03.2023 (обновлено: 21:30 25.03.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Россия заканчивает строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".
"1 июля заканчиваем строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Москва и Минск договорились, что, не нарушая обязательств по ДСНВ, разместят тактическое ядерное оружием там", - сказал президент.
Путин пояснил, что поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном.
"Поводом послужило заявление замминистра обороны Великобритании, что они собираются поставлять на Украину заряды с обедненным ураном, это так или иначе связано с ядерными технологиями. Даже вне контекста этих событий, этого заявления, Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие", - сказал Путин.
Он также заметил, что в этой просьбе нет ничего необычного и привел в пример США, которые "давно разместили свое тактическое ядерное оружие в ряде стран".
Что касается боеприпасов с обедненным ураном, которые Запад собирается передать Киеву, они не относятся к оружию массового поражения, но так или иначе создают радиационную пыль и потому считаются весьма опасными, подчеркнул президент.
В июне 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия и Белоруссия должны принять срочные меры по совместному укреплению обороноспособности в рамках Союзного государства. По его словам, Россия готова оказать Белоруссии любую поддержку, поскольку республика является важнейшим союзником и стратегическим партнером РФ.
В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае угрозы безопасности страны Минск обратится к Москве с просьбой разместить на белорусской территории российское тактическое ядерное оружие. По словам белорусского лидера, Минск не педалирует эту тему. Однако по его убеждению, Запад "будет воевать на Украине до последнего", сейчас поставляя Киеву гаубицы и РСЗО, а впоследствии, возможно, и ядерное оружие.
На днях замминистра обороны страны Аннабель Голди заявила, что, помимо танков Challenger 2, Великобритания намерена поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном.
Президент России Владимир Путин, комментируя это заявление, предупредил, что Россия вынуждена будет реагировать. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для англосаксов подобная инициатива "плохо кончится", а официальный представитель дипведомства Мария Захарова отметила, что решение властей Британии свидетельствует о намерении Запада вывести конфликт на новый уровень и окончательно уничтожить Украину.
В Минобороны РФ, в свою очередь, предупредили, что применение снарядов с обедненным ураном грозит развитием серьезных патологий у людей, и основная радиационная опасность возникает в случае его попадания в организм в виде пыли.
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