https://crimea.ria.ru/20230321/plokho-konchitsya-lavrov-o-planakh-britanii-peredat-kievu-snaryady-s-uranom-1127681484.html

Плохо кончится: Лавров о планах Британии передать Киеву снаряды с ураном

Плохо кончится: Лавров о планах Британии передать Киеву снаряды с ураном - РИА Новости Крым, 21.03.2023

Плохо кончится: Лавров о планах Британии передать Киеву снаряды с ураном

Коллективный Запад во главе с англосаксами давно потерял ориентиры в своих действиях, передача Украине боеприпасов с обедненным ураном для них плохо кончится... РИА Новости Крым, 21.03.2023

2023-03-21T18:18

2023-03-21T18:18

2023-03-21T18:18

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

оружие

ядерное оружие

украина

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политика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Коллективный Запад во главе с англосаксами давно потерял ориентиры в своих действиях, передача Украине боеприпасов с обедненным ураном для них плохо кончится. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон намерен поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном, помимо боевых танков Challenger 2. По ее словам, такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков и бронемашин.По словам министра, англосаксы давно возомнили себя давно гегемонами и всеми силами хотят сохранить свою гегемонию, причем они готовы идти не только на риски, а и на нарушение международного гуманитарного права, как это было в 1999 году в Югославии.Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что в мире нарастает угроза ядерной войны, однако Россия не намерена первой применять подобное оружие. По его словам, Москва рассматривает ЯО как средство сдерживания и защиты.Осенью прошлого года Минобороны РФ сообщило, что располагает данными о планах Киева применить "грязную" бомбу и обвинить в этом Москву. Как отметил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, создание Киевом "грязной" бомбы проходит не без участия западных кураторов.Украинские руководители не скрывали своих намерений обладать ядерным оружием еще до начала специальной военной операции. Так, в феврале 2022 года, незадолго до начала СВО, президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Киев готов пересмотреть свой отказ от обладания ЯО. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в последствие отмечал, что угрозы Украины заполучить ядерное оружие стали одной из причин проведения спецоперации."Грязная" бомба – маломощный ядерный боеприпас, содержащий в себе радиоактивные изотопы и заряд обычного взрывчатого вещества. При подрыве такой бомбы ущерб происходит не от взрыва, а от распыления радиоактивных веществ на большой площади.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Россия приостанавливает участие в договоре об СНВАрмия России получит больше вооружения для СВО - заявление МедведеваПутин провел тренировку стратегических сил сдерживания

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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), оружие, ядерное оружие, украина, великобритания, политика, новости