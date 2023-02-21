https://crimea.ria.ru/20230221/putin-rossiya-priostanavlivaet-uchastie-v-dsnv-1127126493.html

Путин: Россия приостанавливает участие в договоре об СНВ

Путин: Россия приостанавливает участие в договоре об СНВ - РИА Новости Крым, 21.02.2023

Путин: Россия приостанавливает участие в договоре об СНВ

Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), но не выходит из него. Об этом заявил президент страны... РИА Новости Крым, 21.02.2023

2023-02-21T13:47

2023-02-21T13:47

2023-02-21T14:11

послание федеральному собранию

владимир путин (политик)

политика

россия

в мире

договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв)

безопасность

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), но не выходит из него. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.Путин, в частности, назвал "театром абсурда" заявление НАТО с требованием к России "вернуть к выполнению Договора о стратегических наступательных вооружениях", включая допуск инспекций на российские ядерные оборонные объекты". "Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации. Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов. А теперь они еще хотят и осматривать наши оборонные объекты. В современных условиях, сегодняшнего противостояния это звучит как какой-то бред просто", – отметил глава государства. По словам российского президента, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса по ДСНВ, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО". "Они сейчас в своих заявлениях сделали какую-то заявку на участие в этом процессе. Давайте, мы не против. И не нужно только пытаться вновь всем врать, строить из себя поборников мира и разрядки. Мы знаем всю их подноготную", – добавил Путин. Что такое Договор об СНВ Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и, после вступления в силу, заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Параллельно с подписанием Договора российская сторона выступила с односторонним заявлением по противоракетной обороне. Новое соглашение по СНВ было выработано на строго паритетной основе в соответствии с принципом равной и неделимой безопасности. Договор предусматривал реальные, проверяемые и необратимые сокращения стратегических наступательных вооружений. В результате таких сокращений имеющиеся у сторон суммарные количества средств СНВ через семь лет после вступления Договора в силу (к февралю 2018 года) и в дальнейшем не должны превышать: — 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), развернутых баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и развернутых тяжелых бомбардировщиков (ТБ); — 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также ТБ;— 1550 боезарядов на развернутых МБР, БРПЛ и ТБ. Стороны свободны в определении структуры ядерной триады (совокупность носителей воздушного, морского и наземного базирования) и могут развертывать новые типы ракет и других носителей, уведомляя друг друга. В договоре отсутствуют ограничения на развертывание ракет наземного базирования с разделяющимися головными частями индивидуального наведения (РГЧ ИН). Договор запрещает базирование СНВ вне национальных территорий сторон. Договор не ограничивает развитие систем ПРО США, признавая лишь существование взаимосвязи между оборонительными и наступательными вооружениями. Помимо Договора, стороны подписали протокол к нему, который расшифровывает термины Договора и устанавливает новые процедуры контроля за его выполнением.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем ответит Россия на поставки Украине дальнобойного оружия – ПутинПобедить Россию на поле боя невозможно – ПутинРоссия шаг за шагом будет решать задачи спецоперации - Путин

https://crimea.ria.ru/20220227/chto-takoe-sily-sderzhivaniya-i-osobyy-rezhim-boevogo-dezhurstva-1122527022.html

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послание федеральному собранию, владимир путин (политик), политика, россия, в мире, договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв), безопасность, армия и флот