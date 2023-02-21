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Россия шаг за шагом будет решать задачи спецоперации - Путин - РИА Новости Крым, 21.02.2023
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Россия шаг за шагом будет решать задачи спецоперации - Путин
Россия шаг за шагом будет решать задачи спецоперации - Путин - РИА Новости Крым, 21.02.2023
Россия шаг за шагом будет решать задачи спецоперации - Путин
Россия аккуратно и последовательно будет решать задачи спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию. РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T13:04
2023-02-21T13:04
послание федеральному собранию
владимир путин (политик)
политика
россия
сво
события в донбассе
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Россия аккуратно и последовательно будет решать задачи спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию.Он подчеркнул, что, начиная с 2014 года "Донбасс сражался и отстаивал право жить на своей земле, говорить на родном языке, боролся и не сдавался в условиях блокады и постоянных обстрелов".Президент добавил, что в современном мире не должно быть деления на так называемые цивилизованные страны и остальные. 24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Президент России Владимир Путин во вторник оглашает послание Федеральному Собранию, в котором, как ожидается, даст оценку специальной военной операции, международной ситуации, а также уделит внимание социальным и экономическим вопросам России. Это первое послание с момента начала спецоперации. Президент обращается с ним ежегодно, но в прошлом году его не было, как и в 2017 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре месяца в зоне СВО: как священник Крым на передовую "променял"Разрушительный удар группировки "Центр": уничтожены сотни солдат ВСУСанкции против России готовили до СВО – признание главы Еврокомиссии
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послание федеральному собранию, владимир путин (политик), политика, россия, сво, события в донбассе, украина, в мире
Россия шаг за шагом будет решать задачи спецоперации - Путин

Путин: Россия аккуратно и последовательно будет решать задачи спецоперации

13:04 21.02.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСовместная работа Росгвардии и ФСБ в зоне СВО
Совместная работа Росгвардии и ФСБ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Россия аккуратно и последовательно будет решать задачи спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию.
"Год назад ради защиты людей на наших исторических землях, для обеспечения безопасности страны, для ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима, сложившегося на Украине после переворота 2014 года, было принято решение о проведении специальной военной операции. Мы шаг за шагом аккуратно и последовательно будем решать стоящие перед нами задачи", - сказал президент.
Он подчеркнул, что, начиная с 2014 года "Донбасс сражался и отстаивал право жить на своей земле, говорить на родном языке, боролся и не сдавался в условиях блокады и постоянных обстрелов".
Президент добавил, что в современном мире не должно быть деления на так называемые цивилизованные страны и остальные.
24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
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Президент России Владимир Путин во вторник оглашает послание Федеральному Собранию, в котором, как ожидается, даст оценку специальной военной операции, международной ситуации, а также уделит внимание социальным и экономическим вопросам России. Это первое послание с момента начала спецоперации. Президент обращается с ним ежегодно, но в прошлом году его не было, как и в 2017 году.
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Послание Федеральному СобраниюВладимир Путин (политик)ПолитикаРоссияСВОСобытия в ДонбассеУкраинаВ мире
 
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