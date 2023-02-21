https://crimea.ria.ru/20230221/rossiya-shag-za-shagom-budet-reshat-zadachi-spetsoperatsii---putin-1127123817.html

Россия шаг за шагом будет решать задачи спецоперации - Путин

Россия шаг за шагом будет решать задачи спецоперации - Путин - РИА Новости Крым, 21.02.2023

Россия шаг за шагом будет решать задачи спецоперации - Путин

Россия аккуратно и последовательно будет решать задачи спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию. РИА Новости Крым, 21.02.2023

2023-02-21T13:04

2023-02-21T13:04

2023-02-21T13:04

послание федеральному собранию

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Россия аккуратно и последовательно будет решать задачи спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию.Он подчеркнул, что, начиная с 2014 года "Донбасс сражался и отстаивал право жить на своей земле, говорить на родном языке, боролся и не сдавался в условиях блокады и постоянных обстрелов".Президент добавил, что в современном мире не должно быть деления на так называемые цивилизованные страны и остальные. 24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Президент России Владимир Путин во вторник оглашает послание Федеральному Собранию, в котором, как ожидается, даст оценку специальной военной операции, международной ситуации, а также уделит внимание социальным и экономическим вопросам России. Это первое послание с момента начала спецоперации. Президент обращается с ним ежегодно, но в прошлом году его не было, как и в 2017 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре месяца в зоне СВО: как священник Крым на передовую "променял"Разрушительный удар группировки "Центр": уничтожены сотни солдат ВСУСанкции против России готовили до СВО – признание главы Еврокомиссии

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россия

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

послание федеральному собранию, владимир путин (политик), политика, россия, сво, события в донбассе, украина, в мире