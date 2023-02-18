https://crimea.ria.ru/20230218/razrushitelnyy-udar-gruppirovki-tsentr-unichtozheny-sotni-soldat-vsu-1127066627.html

Разрушительный удар группировки "Центр": уничтожены сотни солдат ВСУ

Разрушительный удар группировки "Центр": уничтожены сотни солдат ВСУ - РИА Новости Крым, 18.02.2023

Разрушительный удар группировки "Центр": уничтожены сотни солдат ВСУ

Российские войска нанесли массированный удар подразделениям ВСУ на Красно-Лиманском направлении. Об этом в субботу сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 18.02.2023

2023-02-18T15:16

2023-02-18T15:16

2023-02-18T15:11

сво

министерство обороны рф

луганская народная республика (лнр)

события в донбассе

наступление вс рф в донбассе

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Российские войска нанесли массированный удар подразделениям ВСУ на Красно-Лиманском направлении. Об этом в субботу сообщили в Минобороны России."На Красно-Лиманском направлении группировкой войск "Центр" уничтожено свыше ста украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", – говорится в сообщении.Уточняется, что комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ нанесено в районе Стельмаховки, Червонопоповки и Червоной Дибровы Луганской Народной Республики.Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбито три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожены 11 украинских беспилотников в районе Второго Лимана Харьковской области, Меловатки, Нижней Дуванки, Голикова, Рубежного, Червонопоповки, Коломыйчихи ЛНР и Геройского Херсонской области.Также авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 85-ть артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 112-ти районах.Также в Харьковской области освобожден населенный пункт Гряниковка.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы обязательно вернемся": Сальдо сравнил Херсон со Сталинградом470 боевиков и склады с боеприпасами: потери ВСУ за сутки спецоперацииНуланд назвала Крым "законной целью" для ударов Украины: реакция России

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луганская народная республика (лнр)

херсонская область

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сво, министерство обороны рф, луганская народная республика (лнр), события в донбассе, наступление вс рф в донбассе, херсонская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)