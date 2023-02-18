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Разрушительный удар группировки "Центр": уничтожены сотни солдат ВСУ - РИА Новости Крым, 18.02.2023
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Разрушительный удар группировки "Центр": уничтожены сотни солдат ВСУ
Разрушительный удар группировки "Центр": уничтожены сотни солдат ВСУ - РИА Новости Крым, 18.02.2023
Разрушительный удар группировки "Центр": уничтожены сотни солдат ВСУ
Российские войска нанесли массированный удар подразделениям ВСУ на Красно-Лиманском направлении. Об этом в субботу сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 18.02.2023
2023-02-18T15:16
2023-02-18T15:11
сво
министерство обороны рф
луганская народная республика (лнр)
события в донбассе
наступление вс рф в донбассе
херсонская область
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Российские войска нанесли массированный удар подразделениям ВСУ на Красно-Лиманском направлении. Об этом в субботу сообщили в Минобороны России."На Красно-Лиманском направлении группировкой войск "Центр" уничтожено свыше ста украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", – говорится в сообщении.Уточняется, что комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ нанесено в районе Стельмаховки, Червонопоповки и Червоной Дибровы Луганской Народной Республики.Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбито три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожены 11 украинских беспилотников в районе Второго Лимана Харьковской области, Меловатки, Нижней Дуванки, Голикова, Рубежного, Червонопоповки, Коломыйчихи ЛНР и Геройского Херсонской области.Также авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 85-ть артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 112-ти районах.Также в Харьковской области освобожден населенный пункт Гряниковка.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы обязательно вернемся": Сальдо сравнил Херсон со Сталинградом470 боевиков и склады с боеприпасами: потери ВСУ за сутки спецоперацииНуланд назвала Крым "законной целью" для ударов Украины: реакция России
https://crimea.ria.ru/20230218/nastuplenie-armii-rossii-v-kharkovskoy-oblasti-osvobozhdena-gryanikovka--1127066244.html
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сво, министерство обороны рф, луганская народная республика (лнр), события в донбассе, наступление вс рф в донбассе, херсонская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Разрушительный удар группировки "Центр": уничтожены сотни солдат ВСУ

Минобороны: армия России нанесла массированный удар по ВСУ на Красно-Лиманском направлении

15:16 18.02.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов в зоне СВО
Боевая работа танкистов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Российские войска нанесли массированный удар подразделениям ВСУ на Красно-Лиманском направлении. Об этом в субботу сообщили в Минобороны России.
"На Красно-Лиманском направлении группировкой войск "Центр" уничтожено свыше ста украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", – говорится в сообщении.
Уточняется, что комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ нанесено в районе Стельмаховки, Червонопоповки и Червоной Дибровы Луганской Народной Республики.
Минобороны: ВС России освободили населенный пункт Гряниковка в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
14:36
Наступление армии России: в Харьковской области освобождена Гряниковка
Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбито три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожены 11 украинских беспилотников в районе Второго Лимана Харьковской области, Меловатки, Нижней Дуванки, Голикова, Рубежного, Червонопоповки, Коломыйчихи ЛНР и Геройского Херсонской области.
Также авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 85-ть артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 112-ти районах.
Также в Харьковской области освобожден населенный пункт Гряниковка.
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СВОМинистерство обороны РФЛуганская Народная Республика (ЛНР)События в ДонбассеНаступление ВС РФ в ДонбассеХерсонская областьВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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