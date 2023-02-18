https://crimea.ria.ru/20230218/nastuplenie-armii-rossii-v-kharkovskoy-oblasti-osvobozhdena-gryanikovka--1127066244.html

Наступление армии России: в Харьковской области освобождена Гряниковка

Наступление армии России: в Харьковской области освобождена Гряниковка - РИА Новости Крым, 18.02.2023

Наступление армии России: в Харьковской области освобождена Гряниковка

Населенный пункт Гряниковка освобожден в Харьковской области в результате наступления Вооруженных сил России на Купянском направлении. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 18.02.2023

2023-02-18T14:36

2023-02-18T14:36

2023-02-18T14:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Населенный пункт Гряниковка освобожден в Харьковской области в результате наступления Вооруженных сил России на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.Также штурмовая и армейская авиация и артиллерия нанесли существенный урон противнику в Новоселовском Луганской Народной Республики, Западном, Масютовке и Крахмальном Харьковской области. "Потери ВСУ на данном направлении составили до 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица "Мста-Б" и самоходная гаубица "Гвоздика", - уточнили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы обязательно вернемся": Сальдо сравнил Херсон со Сталинградом470 боевиков и склады с боеприпасами: потери ВСУ за сутки спецоперацииНуланд назвала Крым "законной целью" для ударов Украины: реакция России

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министерство обороны рф, сво, харьковская область, новости, украина, вооруженные силы россии