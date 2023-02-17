https://crimea.ria.ru/20230217/nuland-nazvala-krym-legitimnoy-tselyu-dlya-udarov-ukrainy-reaktsiya-rossii-1127036667.html
Нуланд назвала Крым "законной целью" для ударов Украины: реакция России
Нуланд назвала Крым "законной целью" для ударов Украины: реакция России - РИА Новости Крым, 17.02.2023
Нуланд назвала Крым "законной целью" для ударов Украины: реакция России
Высказывания Госдепартамента о том, что Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по Крыму, подтверждает непосредственную вовлеченность США в... РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T07:16
2023-02-17T07:16
2023-02-17T07:25
безопасность республики крым и севастополя
крым
сша
виктория нуланд
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игорь гиренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Высказывания Госдепартамента о том, что Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по Крыму, подтверждает непосредственную вовлеченность США в конфликт, Москва считает это неприкрытым проявлением воинственного настроя по отношению к России. Об этом заявил пресс-секретарь посольства РФ в Вашингтоне Игорь Гиренко.Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, выступая в четверг на виртуальном мероприятии Центра Карнеги, заявила, что Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам, расположенным в Крыму, назвав их "законными целями". По ее словам, Украина не будет находиться в безопасности, если Крым "как минимум не будет демилитаризован".По его словам, Вашингтон подтверждает это конкретными действиями, активно снабжая Киев современным оружием, которое используется для поражения российских регионов. "Консультируют украинских военачальников. Де-факто вместе с ними планируют операции. Участвуют в наведении на цели вооружений, что открыто признают и американские эксперты", - добавил он."Натравливание киевских преступников на Крым - это то же самое, что подталкивание их к атаке на Москву или Владивосток", - отметил дипломат.Гиренко подчеркнул, что российская сторона расценивает подобную позицию Вашингтона как неприкрытое проявление воинственного настроя Соединенных Штатов по отношению к нашей стране.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с группой американских экспертов заявил, что США не желают подталкивать Украину захватывать Крым, однако окончательное решение по этому вопросу принимает Киев. Глава Госдепа пояснил, что попытка Киева отвоевать Крым может спровоцировать Россию на масштабный жесткий ответ.По мнению декана факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, политолога Александра Шатилова, в данном случае США как бы демонстрируют свое "стремление к компромиссу", хотя он абсолютно неприемлем для России. При этом Белый дом хочет притормозить спецоперацию и "спасти киевский режим от разгрома дипломатическим псевдокомпромиссным путем"..Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на Крым и Севастополь: подробностиОбъекты транспорта и ТЭК усилят защиту из-за угроз со стороны УкраиныКрымская "морковка" для украинцев: зачем Киев обещает вернуть полуостров
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безопасность республики крым и севастополя, крым, сша, виктория нуланд, политика, россия, игорь гиренко, украина, сво, новости
Нуланд назвала Крым "законной целью" для ударов Украины: реакция России
Посольство России: слова Нуланд об ударах по Крыму подтверждают участие США в конфликте
07:16 17.02.2023 (обновлено: 07:25 17.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Высказывания Госдепартамента о том, что Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по Крыму, подтверждает непосредственную вовлеченность США в конфликт, Москва считает это неприкрытым проявлением воинственного настроя по отношению к России. Об этом заявил пресс-секретарь посольства РФ в Вашингтоне Игорь Гиренко.
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, выступая в четверг на виртуальном мероприятии Центра Карнеги, заявила, что Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам, расположенным в Крыму, назвав их "законными целями". По ее словам, Украина не будет находиться в безопасности, если Крым "как минимум не будет демилитаризован".
"Высказывания высокопоставленного представителя госдепартамента от 16 февраля о поддержке ВСУ в нанесении ударов по Крыму - четкое подтверждение позиции России о непосредственной вовлеченности Соединенных Штатов в конфликт. Чиновница призналась, что администрация подпитывает амбиции киевского режима по нападению на нашу страну", - приводит слова Гиренко РИА Новости.
По его словам, Вашингтон подтверждает это конкретными действиями, активно снабжая Киев современным оружием
, которое используется для поражения российских регионов.
"Консультируют украинских военачальников. Де-факто вместе с ними планируют операции. Участвуют в наведении на цели вооружений, что открыто признают и американские эксперты", - добавил он.
"Натравливание киевских преступников на Крым - это то же самое, что подталкивание их к атаке на Москву или Владивосток", - отметил дипломат.
Гиренко подчеркнул, что российская сторона расценивает подобную позицию Вашингтона как неприкрытое проявление воинственного настроя Соединенных Штатов по отношению к нашей стране.
"Всему международному сообществу должно наконец стать очевидным, что именно США являются зачинщиком и разжигателем противостояния на Украине", - добавил он.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с группой американских экспертов заявил, что США не желают подталкивать Украину захватывать Крым
, однако окончательное решение по этому вопросу принимает Киев. Глава Госдепа пояснил, что попытка Киева отвоевать Крым может спровоцировать Россию на масштабный жесткий ответ.
По мнению
декана факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, политолога Александра Шатилова, в данном случае США как бы демонстрируют свое "стремление к компромиссу", хотя он абсолютно неприемлем для России. При этом Белый дом хочет притормозить спецоперацию и "спасти киевский режим от разгрома дипломатическим псевдокомпромиссным путем"..
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