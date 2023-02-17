https://crimea.ria.ru/20230217/nuland-nazvala-krym-legitimnoy-tselyu-dlya-udarov-ukrainy-reaktsiya-rossii-1127036667.html

Нуланд назвала Крым "законной целью" для ударов Украины: реакция России

Нуланд назвала Крым "законной целью" для ударов Украины: реакция России - РИА Новости Крым, 17.02.2023

Нуланд назвала Крым "законной целью" для ударов Украины: реакция России

Высказывания Госдепартамента о том, что Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по Крыму, подтверждает непосредственную вовлеченность США в... РИА Новости Крым, 17.02.2023

2023-02-17T07:16

2023-02-17T07:16

2023-02-17T07:25

безопасность республики крым и севастополя

крым

сша

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игорь гиренко

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Высказывания Госдепартамента о том, что Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по Крыму, подтверждает непосредственную вовлеченность США в конфликт, Москва считает это неприкрытым проявлением воинственного настроя по отношению к России. Об этом заявил пресс-секретарь посольства РФ в Вашингтоне Игорь Гиренко.Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, выступая в четверг на виртуальном мероприятии Центра Карнеги, заявила, что Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам, расположенным в Крыму, назвав их "законными целями". По ее словам, Украина не будет находиться в безопасности, если Крым "как минимум не будет демилитаризован".По его словам, Вашингтон подтверждает это конкретными действиями, активно снабжая Киев современным оружием, которое используется для поражения российских регионов. "Консультируют украинских военачальников. Де-факто вместе с ними планируют операции. Участвуют в наведении на цели вооружений, что открыто признают и американские эксперты", - добавил он."Натравливание киевских преступников на Крым - это то же самое, что подталкивание их к атаке на Москву или Владивосток", - отметил дипломат.Гиренко подчеркнул, что российская сторона расценивает подобную позицию Вашингтона как неприкрытое проявление воинственного настроя Соединенных Штатов по отношению к нашей стране.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с группой американских экспертов заявил, что США не желают подталкивать Украину захватывать Крым, однако окончательное решение по этому вопросу принимает Киев. Глава Госдепа пояснил, что попытка Киева отвоевать Крым может спровоцировать Россию на масштабный жесткий ответ.По мнению декана факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, политолога Александра Шатилова, в данном случае США как бы демонстрируют свое "стремление к компромиссу", хотя он абсолютно неприемлем для России. При этом Белый дом хочет притормозить спецоперацию и "спасти киевский режим от разгрома дипломатическим псевдокомпромиссным путем"..Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на Крым и Севастополь: подробностиОбъекты транспорта и ТЭК усилят защиту из-за угроз со стороны УкраиныКрымская "морковка" для украинцев: зачем Киев обещает вернуть полуостров

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, крым, сша, виктория нуланд, политика, россия, игорь гиренко, украина, сво, новости